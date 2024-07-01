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Напад на прикордонника на Буковині: ДБР розслідує смерть 24-річного чоловіка

На Буковині двоє чоловіків напали на прикордонника: ДБР розслідує

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування смерті чоловіка, який намагався нелегально перетнути українсько-румунський кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Що відомо про подію?

За попередніми даними, 29 червня 2024 року близько 21:40 у Вижницькому районні Чернівецької області при спробі перетину кордону між двома чоловіками та військовослужбовцем одного з прикордонних загонів сталася сутичка.

"Чоловіки з ножем та газовим перцевим балончиком намагалися напасти на військовослужбовця, а той у відповідь застосував табельну зброю. У результаті загинув 24-річний чоловік, ще один – перебуває в лікарні. Прикордоннику також заподіяно тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Буковині двоє чоловіків напали на прикордонника: одного він застрелив, іншого поранив

Правоохоронці вивчають усі обставини справи, тривають слідчі дії.

Попередня кваліфікація правопорушення: умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

Автор: 

Буковина (854) Держприкордонслужба ДПСУ (6119) напад (1139) ДБР (3545) ухилянти (986)


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Топ коментарі
+18
Статут :при нападі на вартового або захищаємий об,єкт озброєним або групою особ зброя застосовується без попередження військовий виконав обов,язки в мирний час 10 діб відпустки під час війни подяка
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01.07.2024 13:09
+14
Какой объект защищал один часовой вооруженный ПМ? Ходил в одиночку вдоль границы и защищал? Где был остальной наряд пограничников?
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01.07.2024 13:21
+8
З таким наративом, що не треба захищати Україну, бо вона "концтабір Зеленського" видно, що ти - ворог України і бажаєш її знищення кацапами.
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01.07.2024 13:25
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Статут :при нападі на вартового або захищаємий об,єкт озброєним або групою особ зброя застосовується без попередження військовий виконав обов,язки в мирний час 10 діб відпустки під час війни подяка
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01.07.2024 13:09 Відповісти
Какой объект защищал один часовой вооруженный ПМ? Ходил в одиночку вдоль границы и защищал? Где был остальной наряд пограничников?
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01.07.2024 13:21 Відповісти
Ти ж не хлопчик, вже, мабуть. Обєктом захисту був державний кордон. І не тобі в обісраних памперсах вирішувати (бо, вже, мабуть, приміряв на себе такий варіант) скільком прикордонникам потрібно бути на чергуванні.
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01.07.2024 13:44 Відповісти
Поскольку не мальчик и знаком с уставом,порядком патрулирования границы и.т.п-вот потому и задаю подобные вопросы. Тебе в общем-то тоже не решать.Да что та можешь решить,кроме как обосрать кого-то в комментах. По поводу обосранного памперса-не суди всех по себе.
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01.07.2024 14:08 Відповісти
Стільки запитань - ти видно любопитний учень? До якої кляси перейшов? Запитай у своєї учительки. А ще краще - бери мачете і пиз.уй на кордон на граничарів: уже двома долбой.бами стане менше.
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01.07.2024 14:28 Відповісти
Не військовий, а πідарас. Сподіваюсь його доб'ють)
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03.08.2024 03:55 Відповісти
можно по-подробней про "незаконну заборону на виїзд чоловіків" в военное время
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01.07.2024 13:19 Відповісти
Даю тобі 2 посилання, забирай - одне у Кранках, друге - у Липцях. Вибирай сам.
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01.07.2024 13:35 Відповісти
Ст.24 КУ Украины.
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01.07.2024 13:36 Відповісти
і шо ж там написано? до якого числа діє заборона на виїзд?
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01.07.2024 13:40 Відповісти
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4239 статтями 24 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4242 25 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4247 27 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4250 28 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4253 29 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4291 40 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4320 47 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4331 51 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4334 52 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4348 55 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4355 56 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4356 57 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4359 58 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4363 59 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4369 60 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4371 61 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4373 62 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4378 63 цієї Конституції.

{Офіційне тлумачення статті 64 див. в Рішенні Конституційного Суду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97#n54 № 9-зп від 25.12.97 } - читайте все а не то что вам для уха сладко
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01.07.2024 14:08 Відповісти
Вижу не читали статьи,которые не могут ограничены в 64 ст.
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03.07.2024 01:16 Відповісти
З таким наративом, що не треба захищати Україну, бо вона "концтабір Зеленського" видно, що ти - ворог України і бажаєш її знищення кацапами.
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01.07.2024 13:25 Відповісти
З таким наративом, що захищати мають звичайні цивільні і їх не випускають закордон, а не професійні військові - ти ворог України і просто опущений *уєсос
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03.08.2024 04:06 Відповісти
ДеБіРи натякають, що по кожному знищеному диверсанту буде розслідування?
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01.07.2024 13:15 Відповісти
Того мента з ДБР, що порушив таку справу проти прикордонника терміново треба відправити на фронт. Нехай там йому кацапи покажуть Конституцію і права зачитають.
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01.07.2024 13:31 Відповісти
Я так скажу при будь якій смерті починається справа.

вбивати людину не можна , можна затримувати

можливо було перевищення , можливо багато чого , це вимога Закону .
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01.07.2024 13:38 Відповісти
Скоріш в ціні не зійшлись і виник конфлікт.Був один,щоб свідків не було,то того ж не простий рядовий,оскільки мав ПМ,або ж був зовсім не на роботі з лівою зброєю.Дуже мутна справа
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01.07.2024 13:47 Відповісти
Тебе, треба відправити не розмінування своєю тушкою, лишньохромосомне. Прикордонники πдараси
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03.08.2024 03:59 Відповісти
Хтось цих козлів переконав що прикордонники стріляти не будуть.
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01.07.2024 13:32 Відповісти
Діврсантом виявиться пліточник/зварювальник Василь, який хотів с**тись через ліс, в Румунію. Та подорозі, щоб додати трохи адреналіну та пригод, вирішив напасти на блукаючого прикордонника та відібрати в нього ПМ.
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01.07.2024 13:36 Відповісти
Погранці - опущені *уєсоси
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03.08.2024 04:07 Відповісти
Погранець --молодець Таких дебілів потрібно обо знищувати,або ізолювато. Бо судячи по подіям їх дуже багато ЦАція повинна самоочищуватись,бо загине.
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01.07.2024 14:32 Відповісти
Ще пару таких прикладів, і бажаючих втекти від виконання обов'язку захищати Україну стане набагато менше.
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01.07.2024 15:17 Відповісти
Тобто як ти пішов з ножем на військового і він тебе пристрелив,то від цього не будуть інші іти на захист України? Дуже дивна в вас ботів логіка Взагалі-то кожний вчинок---чи пішов красти чуже,чи зобідив слабого, чи пошкодив чужу машину---повинна бути адекватна відповідь А тут покидьок поліз на військоваго,а його погладить по головці і пальчиком помахать--ай,ай. Раніше мені хотілось когось переконати,навчити,підсказати,застерегти,але останнім часом жалю і поваги до таких намає Наверно війна і горе приводять до такої поведінку.
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01.07.2024 17:53 Відповісти
Не на війського, а на *уєсоса-погранця. Вони всі πдараси, як і тцкуни
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03.08.2024 04:02 Відповісти
Дебіл це ти, опущене. Погранці - *уєсоси
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03.08.2024 04:08 Відповісти
Фото вбитого усі коментатори бачили? Запитань більше ніж відповідей!
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01.07.2024 15:02 Відповісти
Вирішили кинути погранця на бабло
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01.07.2024 15:15 Відповісти
Скільки дебілів тут

1. ОДИН погранець з ПМ?!?!?! - Ви бачили фото (інші) при затриманні чоловіків - там повний фарш з автоматами і їх куча.
2. Нам не показали фото ні погранця, ні вбитого - так що все простіше - він і мав їх провести, але...
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01.07.2024 16:48 Відповісти
 
 