Напад на прикордонника на Буковині: ДБР розслідує смерть 24-річного чоловіка
Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування смерті чоловіка, який намагався нелегально перетнути українсько-румунський кордон.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Що відомо про подію?
За попередніми даними, 29 червня 2024 року близько 21:40 у Вижницькому районні Чернівецької області при спробі перетину кордону між двома чоловіками та військовослужбовцем одного з прикордонних загонів сталася сутичка.
"Чоловіки з ножем та газовим перцевим балончиком намагалися напасти на військовослужбовця, а той у відповідь застосував табельну зброю. У результаті загинув 24-річний чоловік, ще один – перебуває в лікарні. Прикордоннику також заподіяно тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці вивчають усі обставини справи, тривають слідчі дії.
Попередня кваліфікація правопорушення: умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).
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{Офіційне тлумачення статті 64 див. в Рішенні Конституційного Суду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97#n54 № 9-зп від 25.12.97 } - читайте все а не то что вам для уха сладко
вбивати людину не можна , можна затримувати
можливо було перевищення , можливо багато чого , це вимога Закону .
1. ОДИН погранець з ПМ?!?!?! - Ви бачили фото (інші) при затриманні чоловіків - там повний фарш з автоматами і їх куча.
2. Нам не показали фото ні погранця, ні вбитого - так що все простіше - він і мав їх провести, але...