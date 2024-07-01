Напад на прикордонника на Буковині: ДБР розслідує смерть 24-річного чоловіка

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування смерті чоловіка, який намагався нелегально перетнути українсько-румунський кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Що відомо про подію?

За попередніми даними, 29 червня 2024 року близько 21:40 у Вижницькому районні Чернівецької області при спробі перетину кордону між двома чоловіками та військовослужбовцем одного з прикордонних загонів сталася сутичка.

"Чоловіки з ножем та газовим перцевим балончиком намагалися напасти на військовослужбовця, а той у відповідь застосував табельну зброю. У результаті загинув 24-річний чоловік, ще один – перебуває в лікарні. Прикордоннику також заподіяно тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці вивчають усі обставини справи, тривають слідчі дії.

Попередня кваліфікація правопорушення: умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).