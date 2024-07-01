За червень війська РФ втратили на часовоярському напрямку понад 5 тис. осіб, - ОСУВ "Хортиця"
Упродовж минулого місяця на часовоярському напрямку втрати військ РФ становили 5095 військових убитими та пораненими, ще 24 окупанти було захоплено в полон.
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Втрати противника становлять 5095 військових і 24 полонених за місяць", - сказав спікер.
Як повідомили в ОСУВ "Хортиця", минулої доби на часовоярському напрямку було знищено 68 окупантів, 127 дістали поранень, одного взято в полон. Також на напрямку було знищено сім бліндажів і три склади з БК.
Говорячи про минулий тиждень, Волошин повідомив, що на часовоярському напрямку ворожа армія здійснила 1286 обстрілів позицій українських захисників із різних видів озброєння. Також ворожа армія провела 44 штурми, а авіація скинула 128 КАБів.
Раніше Цензор.НЕТ інформував із посиланням на Волошина, що рашисти намагаються захопити Часів Яр, Кліщіївку та Калинівку на Донеччині.
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