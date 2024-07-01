Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали розміновувати Чорне море, щоб допомогти експорту зерна з України, - Bloomberg

Туреччина, Румунія та Болгарія в понеділок, 1 липня, розпочали спільні операції з пошуку мін у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема, для українського експорту зерна.

Про це пише агентство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ініціатива під керівництвом Стамбула – перша велика спільна операція чорноморських держав після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Вона спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у певні райони Чорного моря.

Туреччина, Румунія і Болгарія є членами НАТО, однак їхні судноплавні сили управляються за межами Альянсу, частково для того, щоб уникнути ескалації у відносинах з Росією, пише видання.

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Агентство нагадує, що минулого року Україна запустила власний чорноморський експортний маршрут після того, як Росія вийшла з угоди про "безпечний коридор". Це успішно стимулювало експорт і допомогло українській економіці зростати швидше, ніж прогнозувалося, але маршрут залишається ризикованим.

Водночас, за інформацією Міністерства інфраструктури, Україна від серпня 2023 року експортувала 37,4 млн тонн аграрної продукції з Одеси, Чорноморська та порту "Південний".

У березні Україна заявила, що експорт з її чорноморських портів майже повернувся до довоєнного рівня після неодноразових атак і перебоїв з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Однак порти навколо Одеси стикаються з частими російськими ударами, які продовжують переривати їхню роботу, додає Bloomberg.

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