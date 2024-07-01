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Новини
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Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали розміновувати Чорне море, щоб допомогти експорту зерна з України, - Bloomberg

Туреччина, Румунія та Болгарія почали операцію з розмінування Чорного моря

Туреччина, Румунія та Болгарія в понеділок, 1 липня, розпочали спільні операції з пошуку мін у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема, для українського експорту зерна.

Про це пише агентство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ініціатива під керівництвом Стамбула – перша велика спільна операція чорноморських держав після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Вона спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у певні райони Чорного моря.

Туреччина, Румунія і Болгарія є членами НАТО, однак їхні судноплавні сили управляються за межами Альянсу, частково для того, щоб уникнути ескалації у відносинах з Росією, пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО вивчають досвід України із застосування морських дронів у Чорному морі, - генерал Генрі

Агентство нагадує, що минулого року Україна запустила власний чорноморський експортний маршрут після того, як Росія вийшла з угоди про "безпечний коридор". Це успішно стимулювало експорт і допомогло українській економіці зростати швидше, ніж прогнозувалося, але маршрут залишається ризикованим.

Водночас, за інформацією Міністерства інфраструктури, Україна від серпня 2023 року експортувала 37,4 млн тонн аграрної продукції з Одеси, Чорноморська та порту "Південний".

У березні Україна заявила, що експорт з її чорноморських портів майже повернувся до довоєнного рівня після неодноразових атак і перебоїв з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Однак порти навколо Одеси стикаються з частими російськими ударами, які продовжують переривати їхню роботу, додає Bloomberg.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна раптово вийшла із переговорів з Туреччиною про безпеку судноплавства в Чорному морі, – Reuters

Автор: 

Болгарія (786) Румунія (1187) Туреччина (3614) Чорне море (1677) розмінування (1000)


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Румини раптом виявилися свмими адекватними сусідами
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01.07.2024 14:00 Відповісти
Памʼятаєте в якій послідовності їдуть Вершники Апокаліпсису?
Першим приходить Чума....
Другим - війна...
Третім - голод!
Четвертим - смерть!

ніяких асоціацій не виникає?
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01.07.2024 14:36 Відповісти
а наші тральники так і залишаться у Британії до кінця війни.
Ердоган акбар.
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01.07.2024 14:05 Відповісти
А как же мнение террористической московии? Уже не интересует их позиция?
Все держится на силе и решительности. Чуть больше года назад заключали какие-то сделки, вели переговоры за спиной Украины.
Но как только ВСУ прорядили черноморскую флотилию морскими дронами, уже и мнение московитов спрашивать не надо для работы судоходства.
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01.07.2024 14:07 Відповісти
step by step..
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01.07.2024 14:11 Відповісти
затоплений "Сагайдачний" - наука синам.
з ціми вже нічого не зробиш - пошкоджені....
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01.07.2024 14:14 Відповісти
...щоб зрозуміти,що в Україні йде війна,країни ,що ждуть українського хліба,повинні відчути це -поголодувавши.
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01.07.2024 14:53 Відповісти
 
 