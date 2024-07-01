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Членство України в НАТО - єдина гарантія довгострокового миру, - глава Мюнхенської конференції Гойсген

Голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген

Питання вступу України в НАТО не порушуватиметься на майбутньому саміті Альянсу. Однак лише членство в НАТО гарантує нашій державі довгострокову перспективу миру.

Про це голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген заявив в інтерв'ю Rheinische Post, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "Путін об'єднав і зміцнив НАТО своєю безвідповідальною агресивною війною" проти України, що стало ще одним важелем, завдяки якому до Альянсу приєднались Швеція та Фінляндія.

Попри те, що одним із принципів НАТО є те, що країна, яка перебуває у стані війни, не може бути прийнята до Альянсу, Гойсген впевнений, що лише членство України в НАТО є єдиною гарантією довгострокового миру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може захистити себе без вступу до НАТО за прикладом Швеції, - The Hill

Вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному цього саміту. Однак я переконаний, що лише членство в НАТО гарантує Україні довгострокову перспективу миру. Угоди з Росією не варті паперу, на якому ставить свій підпис Путін. Україна повинна була засвоїти цей гіркий урок. Єдиною гарантією є членство в НАТО", - наголосив він.

Гойсген додав, що міжнародне співтовариство, включаючи НАТО, має організуватися таким чином, щоб Володимир Путін нарешті зрозумів, що його агресія не є виправданою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО намагається побудувати міст до членства України в Альянсі, - постпред США Сміт

Автор: 

НАТО (6513) членство в НАТО (1736) Гойсген Крістоф (14)


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Топ коментарі
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апсолютно вірно !!! так звані "безпекові угоди" зе-дермака є папірець класу "будапештського меморандуму" - декілька раз в туалет з ним сходити, а вони цим тішиться шо "дідько цвяшком" ...

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01.07.2024 14:33
+5
Рідкісний голос розуму в болоті "все не так однозначно".
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01.07.2024 14:34
+5
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01.07.2024 14:43
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апсолютно вірно !!! так звані "безпекові угоди" зе-дермака є папірець класу "будапештського меморандуму" - декілька раз в туалет з ним сходити, а вони цим тішиться шо "дідько цвяшком" ...

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01.07.2024 14:33 Відповісти
Нато нічого не варте .... без боротьби з корупцією і власним маштабним виробництвом далекобійного озброєння, крилатих та балістичних ракет, розробки власної ситеми ППО...

тому що американське озброєння дуже дорого закупляти а ще дорожче обслуговувати і його поставки як бачимо використовуються госдепом в своїх цілях.....

Єдине що закупляти то літаки без них ніяк... свої ми ніколи не зможемо виробляти .... а без авіації нікуди в ******** війні
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01.07.2024 14:46 Відповісти
Рідкісний голос розуму в болоті "все не так однозначно".
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01.07.2024 14:34 Відповісти
Зараз в оп завиють, але допомога різних фесенок і ********** надійде ...
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01.07.2024 14:38 Відповісти
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01.07.2024 14:43 Відповісти
Не смішно вже зовсім ,вити хочеться від цієї безнадії , від цього зеленого🤡 шабашу , будь вони прокляті !!!
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01.07.2024 16:42 Відповісти
Все не так погано як вам здається, а те, що ***** заговорило про "переговори і мир" означає його страх та передчуття кінця "в'язниці народів". Типова реакція гопніка ...
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01.07.2024 17:03 Відповісти
ну хоч одна розумна людина в Європі це сказала !
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01.07.2024 14:52 Відповісти
Хоч хтось при здоровому глузді і не розповідає про ескалації
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01.07.2024 15:22 Відповісти
Гойсген понимает а Госдеп нет.
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01.07.2024 15:28 Відповісти
Ни кому мы и накуй не нужны ,не в НАТО . ни ЕС , идет война , как только она закончится пройдет не мало времени , это не малый срок. Третий год идет война , одни обещалки , хотя они продолжаются , где F-16 ? и это капля от НАТО...
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01.07.2024 15:43 Відповісти
Питання вступу України в НАТО не порушуватиметься на майбутньому саміті Альянсу. Однак лише гарантує нашій державі довгострокову перспективу миру.США І НІМЕЧЧИНА .по домовленості з куйлом всія 3,14дерації .обрубують для України і її народу гарантіюдовгострокового миру в замін на гарантоване довгострокове знищення України куйлом і геноцид українського народу..... ******* потвори і нащадки роду Юди....
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01.07.2024 15:43 Відповісти
 
 