Членство України в НАТО - єдина гарантія довгострокового миру, - глава Мюнхенської конференції Гойсген

Питання вступу України в НАТО не порушуватиметься на майбутньому саміті Альянсу. Однак лише членство в НАТО гарантує нашій державі довгострокову перспективу миру.

Про це голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген заявив в інтерв'ю Rheinische Post, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "Путін об'єднав і зміцнив НАТО своєю безвідповідальною агресивною війною" проти України, що стало ще одним важелем, завдяки якому до Альянсу приєднались Швеція та Фінляндія.

Попри те, що одним із принципів НАТО є те, що країна, яка перебуває у стані війни, не може бути прийнята до Альянсу, Гойсген впевнений, що лише членство України в НАТО є єдиною гарантією довгострокового миру.

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Вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному цього саміту. Однак я переконаний, що лише членство в НАТО гарантує Україні довгострокову перспективу миру. Угоди з Росією не варті паперу, на якому ставить свій підпис Путін. Україна повинна була засвоїти цей гіркий урок. Єдиною гарантією є членство в НАТО", - наголосив він.

Гойсген додав, що міжнародне співтовариство, включаючи НАТО, має організуватися таким чином, щоб Володимир Путін нарешті зрозумів, що його агресія не є виправданою.

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