У Львові обрали проєкт з відбудови зруйнованого росіянами музею Шухевича. ФОТОрепортаж

30 червня Львівська міська рада презентувала результати Всеукраїнського архітектурного конкурсу на проєкт відновлення музею Романа Шухевича, зруйнованого російським "шахедом". Переможницею конкурсу стала команда Андрія Лесюка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Львівська міська рада

"Будівля збереже свій історичний вигляд. А новий простір біля озера та пам'ятника буде наповнений освітніми, культурними та меморіальними елементами", – написав міський голова Львова Андрій Садовий.







Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З-під завалів зруйнованого російськими ракетами музею дістали фортепіано Шухевича. ФОТО

Який вигляд матиме відновлений музей Шухевича?

Як зазначається, на прохання родини Романа Шухевича, форма будівлі максимально відтворюватиме її історичний вигляд, а всі автентичні елементи, які частково вціліли: столярка, деревʼяні сходи, фортепіано, погруддя та ін., місто відновить та поверне у музей, чітко відділивши автентичне від нового.

Ключовою у майбутньому музейному просторі має стати криївка, де переховувався Роман Шухевич, що розташовувалася на другому поверсі.



"Центральним елементом композиції на рівні другого поверху виступає інтерпретація криївки абстрактної форми, виконана з дерева. До цього експонату ведуть автентичні сходи, які будуть дбайливо відновлені. Ця особлива метафора викликає інтерес у відвідувачів, та запрошує маленьких дослідників до вивчення минулого через захопливу гру", – повідомили в Guess Line Architect.

Також читайте: Фонд Порошенка запропонував співпрацю Львівському історичному музею у відновленні знищеного росіянами будинку Шухевича

На підлозі музею трасуванням з цегли відтворено зруйновані стіни, таким чином відвідувач має змогу уявити планування колишньої оселі генерала-хорунжого.

На місці закинутих господарських будівель архітектори запропонували облаштувати освітній простір для проведення заходів патріотичного виховання для молоді, доповнивши такими таким чином функціональне наповнення музею.

Крім того, проєкт передбачає формування меморіального скверу імені Романа Шухевича з освітніми зонами біля озера. На території навколо пам'ятника Роману Шухевичу облаштують площу та встановлять вуличні меблі. Проєктні рішення передбачають повну інклюзивність обʼєкта.

Дивіться також: Ідентифіковано вже 80 робіт, викрадених росіянами з Херсонського художнього музею. ФОТОрепортаж

РОСІЯНИ "ШАХЕДОМ" ЗРУЙНУВАЛИ МУЗЕЙ РОМАНА ШУХЕВИЧА

Нагадаємо, що у новорічну ніч 2024 року росіяни атакували Львів та область "шахедами" й повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі. Понад 600 інших експонатів музейники на початку повномасштабного вторгнення змогли перенести в інше приміщення.

1 січня 2024 року Андрій Садовий повідомив, що музей повністю відбудують. Пізніше п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що його фонд профінансує відбудову музею.

Наприкінці лютого у Львові оголосили архітектурний конкурс.

Нагадаємо, музей Романа Шухевича на вулиці Білогорща, 76а у Львові створили в будинку штаб-квартири головнокомандувача УПА, де він загинув. На першому поверсі були п'ять тематичних кімнат зі світлинами та документами різних періодів життя Романа Шухевича. У криївці та житловій кімнаті, розташованих на другому поверсі, відтворили побут головнокомандувача УПА (весна 1948 – початок 1950).

Музей працював з 2001 року.