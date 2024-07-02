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Новини Війна
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Міноборони РФ заявило про нібито збиття 11 українських БПЛА у 2 регіонах та в окупованому Криму

Міноборони РФ про атаку БПЛА на області РФ та Крим 2 липня 2024 року

Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на 2 липня російські сили ППО нібито знищили низку безпілотників над територіями двох областей РФ і окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні російського відомства.

Зазначається, що протягом ночі 11 безпілотників були нібито перехоплені й знищені засобами ППО на території Російської Федерації.

Так, по 4 дрони нібито збили над територіями Бєлгородської й Брянської областей та ще три - над Кримом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило про нібито збиття 36 українських дронів у трьох регіонах

Як повідомлялося, у Міноборони РФ запевняли, що у ніч проти 30 червня 2024 року нібито було знищено також 36 українських безпілотників.

Автор: 

Крим (14185) росія (65974) Міноборони рф (715) дрони (4876)


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новина вечора 1-го липня -

Мощнейший удар в Севастополе: работали Storm Shadow- прекрасні відео
https://www.youtube.com/watch?v=cl58KnViwxQ
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02.07.2024 08:25 Відповісти
Там на Каранських висотах В/Ч кацапні.
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02.07.2024 08:32 Відповісти
Завтра вранці буде доповідь нашого Генштабу - якими саме РЛС, пусковими ЗРК чи системами РЕБ ці БПЛА "збивалися" А якщо сьогодні кацапи знову у соцмережах скиглитимуть про пожежі на нафтобазах чи НПЗ (або з-за відсутності електроенергії в якійсь з областей) - то і сьогодні порадіємо за них
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02.07.2024 08:26 Відповісти
Сьогодні кацапи радіють попаданню Іскандерами по аеродрому у Миргороді з докладним відео з розвідувального БПЛА.
У кацапів зйявились круті розвідувальні дрони. Треба чимось збивати...
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02.07.2024 09:54 Відповісти
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02.07.2024 08:28 Відповісти
ВВС Украины атаковали Курщину: квартет GBU-39 снёс врага - новина 1 -го липня літаки України ******** курщинута білгородщину , відео , Кушнарь

https://www.youtube.com/watch?v=4GBkmN56oq4
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02.07.2024 08:29 Відповісти
Работают GBU-39: ВСУ разгромили колонну под Новомихайловкой новина 30 червня- Кушнарь

https://www.youtube.com/watch?v=ZDPTyjIjzHo
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02.07.2024 08:33 Відповісти
"Месть за Азовсталь": Врага добивают на заводе в Волчанск. Работают GBU-39- від Кушнаря за 30 червня

https://www.youtube.com/watch?v=lP6ceDOZ0xY
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02.07.2024 08:36 Відповісти
 
 