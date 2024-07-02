Міноборони РФ заявило про нібито збиття 11 українських БПЛА у 2 регіонах та в окупованому Криму
Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на 2 липня російські сили ППО нібито знищили низку безпілотників над територіями двох областей РФ і окупованого Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні російського відомства.
Зазначається, що протягом ночі 11 безпілотників були нібито перехоплені й знищені засобами ППО на території Російської Федерації.
Так, по 4 дрони нібито збили над територіями Бєлгородської й Брянської областей та ще три - над Кримом.
Як повідомлялося, у Міноборони РФ запевняли, що у ніч проти 30 червня 2024 року нібито було знищено також 36 українських безпілотників.
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