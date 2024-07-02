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Демократи можуть висунути кандидатуру Байдена на президентські вибори в США 21 липня, - Bloomberg

Президент США Джо Байден

Демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США для того, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після виступу на дебатах з його опонентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За даними видання, це може статися вже 21 липня, коли відбудеться засідання комітету партії - він збереться, щоб завершити процедури перед основним з'їздом у Чикаго, який розпочнеться 19 серпня.

Вказано, що демократи вже планували висунути 81-річного Байдена до з'їзду, щоб забезпечити його присутність у виборчих бюлетенях в Огайо, де 7 серпня закінчується термін реєстрації кандидатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден просить донорів не залишати його після невдалих дебатів, - Bloomberg

Однак ці плани можуть переслідувати й іншу мету: допомогти припинити розмови про можливу заміну Байдена після дебатів 27 червня, пише Bloomberg.

"При цьому ще до дебатів опитування показували, що переобрання Байдена буде ускладнене побоюваннями виборців щодо його віку і здатності виконувати свої обов'язки під час другого терміну", - йдеться у статті.

Видання додало, що 15-18 липня в Мілуокі пройде з'їзд Республіканської партії, де, як очікується, на пост кандидата оголосять Дональда Трампа.

Читайте також: Байден про дебати із Трампом: Я знаю, що вже не молодий, але я зможу виконувати роботу американського президента 

Нагадаємо, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Автор: 

Байден Джо (2893) вибори (6720) США (23355)


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Топ коментарі
+8
Логічно, треба встигнути висунути поки не помер.
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02.07.2024 08:39 Відповісти
+7
Та ми теж красавчики в цьому плані. З 42мільонів кєвеєнщика вибрали .
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02.07.2024 08:59 Відповісти
+7
Не існує ніяких "ми". Кавеенщіка нам вибрали придурки зі сракою замість голови. З цими організмами особисто я нічого спільного мати не бажаю.
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02.07.2024 09:25 Відповісти
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Логічно, треба встигнути висунути поки не помер.
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02.07.2024 08:39 Відповісти
Я таке вже був написав, але ротім не наважився відправити... Ви виявилися рішучими ніж я
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02.07.2024 08:41 Відповісти
Дивні люди. Більше 300 лямів населення, а вони двох кандидатів знайти не можуть. Один кінчений лівацький дідуган, інший на всю голову дідуган
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02.07.2024 08:46 Відповісти
Та ми теж красавчики в цьому плані. З 42мільонів кєвеєнщика вибрали .
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02.07.2024 08:59 Відповісти
Не існує ніяких "ми". Кавеенщіка нам вибрали придурки зі сракою замість голови. З цими організмами особисто я нічого спільного мати не бажаю.
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02.07.2024 09:25 Відповісти
тоді говорили, що голосують не за зеленого, а проти порошенка
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02.07.2024 11:19 Відповісти
можна помрію ...

Такий тиск в новинах про непередумування демократами висувати Байдена - це добрий гачок для пʼятиденного з"їзду республіканців з 15 липня після вироку Трампу 11-го (будь-якого)...
Адже є соцопитування, котрі вказують -обидва старі вже піднадоїли. Явка на вибори буде значно більшою якщо висуватимуться не вони - адже вирішальний голос саме від нейтрально очікуючих ...
Трампа затвердять , а 21 го комітет партії прийме рішення не затверджувати кандидатуру Байдена ... Й сім"я передумає , й т д т п
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02.07.2024 08:44 Відповісти
кінець травня 2024 рік -опитування

https://www.pewresearch.org/politics/2024/04/24/in-tight-presidential-race-voters-are-broadly-critical-of-both-biden-and-trump/
Около половины избирателей заменят и Байдена, и Трампа в избирательном бюллетене 2024 года.
Отражая свое недовольство матчем Байдена и Трампа, почти половина зарегистрированных избирателей (49%) говорят, что если бы у них была возможность определить основных партийных кандидатов на выборах 2024 года, они бы заменили и Байдена, и Трампа в бюллетене.
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02.07.2024 08:53 Відповісти
вибачаюсь ,про опитування вище - кінця квітня
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02.07.2024 08:54 Відповісти
Араби ставлять на Трампа.

Нью-Йорк
CNN
-
У понеділок Trump Organization оприлюднила плани будівництва розкішної Trump Tower у Саудівській Аравії.

Нова Tower буде побудована в Джидді і побудована в тандемі з Dar Global, міжнародним підрозділом саудівського мега-девелопера Dar Al Arkan.

Якщо Tower в Джидді буде завершена, то, схоже, стане першим великим проектом Trump Organization в Саудівській Аравії.

Новий проект в Саудівській Аравії з'явився всього через кілька днів після того, як Trump Organization і Dar Global представили готельний комплекс Trump International вартістю 500 мільйонів доларів в Омані.
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02.07.2024 08:51 Відповісти
Вріжем дуба раніше строку - і таке є
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02.07.2024 08:54 Відповісти
до кінця своєї каденції точно не дотяне навіть якщо виберуть
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02.07.2024 09:01 Відповісти
Яким би не був вирок для Трампа 11-го у Н-Й , потім в апляції... На зʼїзд 15-го Трамп прийде у ролі засудженого злочинця .А от тоді й послухаємо й почитаємо реакцію виборців ( не тільки республіканців та демократів) на нові реалії...
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02.07.2024 09:17 Відповісти
цитата зі статті - Reuters за 1 липня

Ведущие демократы исключают замену Байдена на фоне призывов к нему выйти из гонки 2024 года

https://www.reuters.com/authors/david-morgan/ Дэвид Морган и https://www.reuters.com/authors/jarrett-renshaw/ Джарретт Реншоу
1 июля 20249:37 EDTU Обновлено 16 часов назад

"Прискорбная правда заключается в том, что Байден должен выйти из гонки на благо нации, которой он так замечательно служил в течение полувека", - говорится в редакционной статье в редакции Atlanta Journal-Constitution в воскресенье. "Тень выхода на пенсию теперь необходим президенту Байдену".
Демократические лидеры отвергли это.
"Абсолютно нет", - ответил сенатор-демократ от Джорджии Рафаэль Уорнок, один из нескольких демократов, которые считаются возможной заменой Байдену.
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02.07.2024 09:01 Відповісти
Після 2025 року буде керувати Штатами із палати під крапельницею, а потім на новий 2026 рік виступить у стилі Бориса Миколайовича: я ухажу......
Це абсурд та крінж. Велика держава не може знайти молодого , енергійного 50-60 річного кандидата. Джо вже ледь на ногах стоїть.
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02.07.2024 09:13 Відповісти
Схиляюсь до думки ,що ковід змінив мізки населення планети Земля.
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02.07.2024 09:15 Відповісти
Українці перехворіли таємно - до 2019 року
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02.07.2024 09:18 Відповісти
Українці у своєй основній масі хворі і досі.
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02.07.2024 09:47 Відповісти
в Україні таке нещастя сталося задовго до ковіду. Та й в Угорщині - ще раніше....
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02.07.2024 09:20 Відповісти
А США не прямували до сьогоднішнього здеця своєю політичною кризою раніше?
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02.07.2024 09:26 Відповісти
Ооооййййй... не хочеться навіть обговорювати такі сумні явища...
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02.07.2024 13:03 Відповісти
Іншого реального кандидата перемогти популізм (місцевого Зе) в США немає. Так що в ослів США іншого вибору нема. Інакше - гарантований бардак не лише в США, а й в усьому світі.
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02.07.2024 09:18 Відповісти
Тобто ви вважаєте що при правлячій дем партії у самих штатах та у світі повний порядок? А не дай боже прийдуть респи, то все хана світу? Ви це серйозно
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02.07.2024 09:31 Відповісти
До влади не респи прийдуть а ТРАМПІСТИ - не плутайте з минулим складом команди перемігшої республіканстької партії з Трампом . Й згадайте, що з членами його команди . поважними респами сталося...
Як , доречі не факт, що з відходом Байдена не прийдуть обамівці ...
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02.07.2024 09:39 Відповісти
Байден не обамівець? Як на мене то справжній продовжувач лівацької справи
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02.07.2024 09:54 Відповісти
байден праве крило серед демів - це точно ... А що ж робити Україні , до кого хилитися , якщо республіканці лідери перевелися . Мої знайомі американці одвічні республіканці ненависники рашки - не голосують заТрампа.
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02.07.2024 10:03 Відповісти
коли до влади в Україні в 2019-му прийшли популісти - якраз стала "хана". Нехай не повна, але "хана". Робіть порівняння і висновки.
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02.07.2024 13:00 Відповісти
Отой бардак вже давно гарантував "інтелектуал" Барак Обама.
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02.07.2024 09:43 Відповісти
О!, стосовно Обами - не сперечаюсь.
Але Байден в зовнішній політиці веде себе інакше.
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02.07.2024 13:02 Відповісти
Глупость конечно, но ожидаемая...
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02.07.2024 09:33 Відповісти
Ну, з трампошкой все зрозуміло, або пост президента у Білому домі або пост петушари у федеральній буцігарне, но Байден вражає. Так триматись за крісло президента це або маразм або така жадоба влади.
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02.07.2024 09:41 Відповісти
А не допускаєте, що він знає настрої демів щодо війни ?

Американці мають час подумати після затвердження засудженого злодія як кандидата в президенти, зокрема демократи мають час зробити висновки, чого буде коштувати країні можлива перемога вже затвердженого. .Хочеться вірити .
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02.07.2024 09:47 Відповісти
Припускаю.
Шо буде коштувати США? Сотні тисяч, як шо не міліони жертв у ході 3 світовїй війни. Це вже незворотне.
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02.07.2024 09:50 Відповісти
There's a really good question lingering in the back of many Americans' minds: who the heck has been running the country? Because this guy obviously could't have.
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02.07.2024 09:43 Відповісти
https://www.politico.com/news/2024/07/01/supreme-court-trump-immunity-takeaways-00166182 3 неожиданных последствия Верховного суда...

Politico

https://www.politico.com › ...

7 часов назад - От других уголовных дел Трампа до полномочий самого президентства, постановление будет иметь широкие волновые последствия.
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02.07.2024 10:38 Відповісти
Некоторые дела теперь закроются

Часть людей, которые мирно зашли в Капитолий - теперь оказывается были осуждены неправомерно

Интересно, что будет с делом, где обвниняют в хранении секретных документов дома в сейфе.
Т.к. два похожих случая с Хилари и Байденом - обвинения не стали выдвигать по разным "надуманным" причинам

Похоже остается только дело, об оплате молчания "актрисе"
Закон конечно надо соблюдать
Но потратить 2 года и 100млн денег налогоплательщиков, чтобы найти только это...
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02.07.2024 12:21 Відповісти
 
 