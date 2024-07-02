Демократи можуть висунути кандидатуру Байдена на президентські вибори в США 21 липня, - Bloomberg

Демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США для того, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після виступу на дебатах з його опонентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За даними видання, це може статися вже 21 липня, коли відбудеться засідання комітету партії - він збереться, щоб завершити процедури перед основним з'їздом у Чикаго, який розпочнеться 19 серпня.

Вказано, що демократи вже планували висунути 81-річного Байдена до з'їзду, щоб забезпечити його присутність у виборчих бюлетенях в Огайо, де 7 серпня закінчується термін реєстрації кандидатів.

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Однак ці плани можуть переслідувати й іншу мету: допомогти припинити розмови про можливу заміну Байдена після дебатів 27 червня, пише Bloomberg.

"При цьому ще до дебатів опитування показували, що переобрання Байдена буде ускладнене побоюваннями виборців щодо його віку і здатності виконувати свої обов'язки під час другого терміну", - йдеться у статті.

Видання додало, що 15-18 липня в Мілуокі пройде з'їзд Республіканської партії, де, як очікується, на пост кандидата оголосять Дональда Трампа.

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Нагадаємо, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.