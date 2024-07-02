Окупанти завдали екологічної шкоди водним об’єктам Луганщини приблизно на 4,2 млрд грн, - ОВА
Росіяни завдали екологічної шкоди Сіверському Донцю на суму 1,9 млрд гривень, загалом водним об'єктам Луганщини - на 4,2 млрд гривень.
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Державна екологічна інспекція у Луганській області з початку повномасштабної агресії Російської Федерації розрахувала збитки, завдані основній водній артерії області річці Сіверський Донець, на суму 1,9 млрд грн.
Агресор зруйнував мостові переправи через річку Сіверський Донець, частини яких потрапили до її русла. Загалом до водних об’єктів Луганської області потрапило 15 450 тонн уламків мостів та інших переправ.
Повідомляється, що за розрахунками Інспекції, збитки, завдані водним об’єктам Луганської області від початку повномасштабного вторгнення Росії становлять приблизно 4,2 млрд грн.
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