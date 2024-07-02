Росіяни змушують депортованих до РФ українців записувати відео на підтримку "СВО", - Центр нацспротиву
Російська ФСБ під різними приводами полює на українців, які вимушені були виїхати з України до РФ.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під час допитів українцям пропонують записати відео на підтримку "СВО" в межах інформаційної кампанії проти України, щоб уникнути "проблем". Фактично українців використовують як заручників ситуації.
"Такі дії є черговим цинічним злочином Кремля, який заради своєї божевільної антилюдської політики використовує горе людей, яких сама РФ позбавила житла та рідного краю", - наголосили в ЦНС.
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Андрей Стадник #443039
показати весь коментар02.07.2024 17:20 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
sulima ivan
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Анна Смилянец #523838
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Ron Ma #421356
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