Росіяни змушують депортованих до РФ українців записувати відео на підтримку "СВО", - Центр нацспротиву

Російська ФСБ під різними приводами полює на українців, які вимушені були виїхати з України до РФ.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час допитів українцям пропонують записати відео на підтримку "СВО" в межах інформаційної кампанії проти України, щоб уникнути "проблем". Фактично українців використовують як заручників ситуації.

"Такі дії є черговим цинічним злочином Кремля, який заради своєї божевільної антилюдської політики використовує горе людей, яких сама РФ позбавила житла та рідного краю", - наголосили в ЦНС.

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