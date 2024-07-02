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Новини
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Росіяни змушують депортованих до РФ українців записувати відео на підтримку "СВО", - Центр нацспротиву

Рсіяни змушують українців записувати відео про підтримку

Російська ФСБ під різними приводами полює на українців, які вимушені були виїхати з України до РФ.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час допитів українцям пропонують записати відео на підтримку "СВО" в межах інформаційної кампанії проти України, щоб уникнути "проблем". Фактично українців використовують як заручників ситуації.

"Такі дії є черговим цинічним злочином Кремля, який заради своєї божевільної антилюдської політики використовує горе людей, яких сама РФ позбавила житла та рідного краю", - наголосили в ЦНС.

Також читайте: Росіяни вербують молодь до своїх фейкових медіа на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Автор: 

депортація (730) пропаганда (2820) Центр національного спротиву (828)


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Как пагодка в масквє, підор?
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02.07.2024 17:20 Відповісти
Ой, страшно. Ядерка, блекаут, тепер яничари... Може пляшку треба поправити?
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02.07.2024 17:27 Відповісти
Що значить Україна их бросила? Бросила их власть, которую они сами де и выбрали ( смотрим результаты выборов в восточных и южных регионах, которые сейчас под оккупацией). И ещё, в западных и центральных регионах полно мужиков переселенцев, которые не спешат в армию, а ведь по идее, они должны быть там в первую очередь.
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02.07.2024 18:34 Відповісти
Хто нормальний цьому "кацап-ТВ" повірить
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02.07.2024 17:18 Відповісти
те,що русня СВОлота,давно відомо
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02.07.2024 19:03 Відповісти
 
 