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Новини Війна
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Політика США щодо застосування Україною американської зброї по території РФ не змінилася, - Пентагон

райдер,пет

Підхід США стосовно застосування Збройними силами України американської зброї по території РФ наразі залишається без змін.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша політика щодо використання (Збройними силами України – ред.) далекобійної зброї по Росії не змінилася", - сказав Райдер.

У відповідь на уточнення, чи стосується це Кримського півострову, речник Пентагону зауважив: "Крим – це Україна".

Також читайте: США незабаром оголосять про надання Україні пакету військової допомоги на 2,3 млрд дол., - Остін

Автор: 

Пентагон (1436) США (23360)


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Топ коментарі
+15
Лицемірству ліцемірів й надалі немає меж...
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02.07.2024 22:22 Відповісти
+10
Це заклик путіну продовжувати знищувати Україну без обмежень?
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02.07.2024 22:41 Відповісти
+8
Це не політика, це паскудство на фоні Будапештського меморандуму.
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02.07.2024 22:53 Відповісти
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Лицемірству ліцемірів й надалі немає меж...
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02.07.2024 22:22 Відповісти
Це не війна. Це доворорняки.

"Путін або неадекват, або мав домовленості щодо нападу на Україну" - Зеленський, 25 травня, 2024 року, https://www.facebook.com/watch/?v=1131922421424056 The New York Times
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02.07.2024 23:47 Відповісти
Довбні
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02.07.2024 22:23 Відповісти
Дали ракети і заборонили ними стріляти по русні ? Це шо за приколи ?
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02.07.2024 22:24 Відповісти
Буси та обіцянки .... інки та ацтеки на цьому прокололись.... а нас ***** історія мало чого вчить...
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02.07.2024 22:27 Відповісти
Це заклик путіну продовжувати знищувати Україну без обмежень?
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02.07.2024 22:41 Відповісти
Ну, якщо прямолінійно і коротко -- то так.
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02.07.2024 23:14 Відповісти
Найбоягузливіша нація - американці.
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02.07.2024 22:44 Відповісти
бо вони ніколи не воювали з рівним противником собі на своєї теріторії - найближче друга світова в Європі, а так В*єтнамськи партизани в азійський лісах, садам в пустелі, озброєним такнками Т55....
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02.07.2024 23:09 Відповісти
Все до одного і пезидент в Україні не справжній, тому і біда ще більша.
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02.07.2024 22:48 Відповісти
Це не політика, це паскудство на фоні Будапештського меморандуму.
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02.07.2024 22:53 Відповісти
На всякий случай, Зеленский перестраховывается и чтобы не разрушить недвижимость не стреляют по Крыму.
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02.07.2024 22:56 Відповісти
боже яке ти тупе-русак
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03.07.2024 00:25 Відповісти
Ссыкунячество по американски.
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02.07.2024 23:06 Відповісти
Коли ті захоплять Харків - американці дозволять бити АТАКМСами по аеродромах. І то не факт.
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02.07.2024 23:48 Відповісти
Начебто Штатам нині не до допомоги Україні. Бо ж всі інтереси держави та її народу спрямовані лише на майбутні президенстькі вибори - хто ж кого?
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03.07.2024 02:18 Відповісти
Відновлення кордонів 1991 року це виробництво технологічної зброї, а не заяви про обмеження застосування. Обмеження застосування зброї це Хозарський каганат. Коли на кожному кроці наливайки і котячі магазини дирчать генераторами замість будівництва підземних заводів, це той самий каганат.
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03.07.2024 04:12 Відповісти
 
 