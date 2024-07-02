Політика США щодо застосування Україною американської зброї по території РФ не змінилася, - Пентагон
Підхід США стосовно застосування Збройними силами України американської зброї по території РФ наразі залишається без змін.
Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наша політика щодо використання (Збройними силами України – ред.) далекобійної зброї по Росії не змінилася", - сказав Райдер.
У відповідь на уточнення, чи стосується це Кримського півострову, речник Пентагону зауважив: "Крим – це Україна".
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+15 Александр Чуднивец #474549
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