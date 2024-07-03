Декілька українських пілотів закінчили навчання на F-16 в США та вирушили до Європи, - Пентагон

Декілька українських пілотів закінчили навчання з керування винищувачами F-16 в США та вирушили до Європи.

Про це розповів речник Пентагону Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз більше десятка пілотів навчаються на F-16 як у Данії, так і в Сполучених Штатах", - зазначив він.

За його словами, з міркувань оперативної безпеки не може вдаватися в конкретні цифри щодо кількості українців, які проходять підготовку, а також графіків тренувань. Водночас, продовжив речник Міноборони США, навчальний процес залежатиме, зокрема, від льотного досвіду пілотів та рівня володіння англійською мовою. Крім того, за словами Райдера, існує необхідність підготовки матеріально-технічної бази для розгортання F-16.

"Тому коаліція ВПС, сформована Контактною групою з питань оборони України, продовжує дивитися на це цілісно та брати до уваги її потреби", - пояснив він.

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Крім того, він заявив, що деякі з українських пілотів закінчили навчання в Сполучених Штатах та вирушили до Європи. Однак про статус навчених фахівців, за його словами, має говорити українська сторона.

Представник Міністерства оборони США додав, що найближчим часом буде більше повідомлень з цього приводу. У цьому контексті він підтвердив інформацію, що поставки F-16 в Україну відбудуться цього літа.

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