УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5011 відвідувач онлайн
Новини
4 426 26

Декілька українських пілотів закінчили навчання на F-16 в США та вирушили до Європи, - Пентагон

f16

Декілька українських пілотів закінчили навчання з керування винищувачами F-16  в США та вирушили до Європи.

Про це розповів речник Пентагону Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз більше десятка пілотів навчаються на F-16 як у Данії, так і в Сполучених Штатах", - зазначив він.

За його словами, з міркувань оперативної безпеки не може вдаватися в конкретні цифри щодо кількості українців, які проходять підготовку, а також графіків тренувань. Водночас, продовжив речник Міноборони США, навчальний процес залежатиме, зокрема, від льотного досвіду пілотів та рівня володіння англійською мовою. Крім того, за словами Райдера, існує необхідність підготовки матеріально-технічної бази для розгортання F-16.

"Тому коаліція ВПС, сформована Контактною групою з питань оборони України, продовжує дивитися на це цілісно та брати до уваги її потреби", - пояснив він.

Також читайте: США не фіксували підтверджень щодо відправки військ КНДР до РФ, - Пентагон

Крім того, він заявив, що деякі з українських пілотів закінчили навчання в Сполучених Штатах та вирушили до Європи. Однак про статус навчених фахівців, за його словами, має говорити українська сторона.

Представник Міністерства оборони США додав, що найближчим часом буде більше повідомлень з цього приводу. У цьому контексті він підтвердив інформацію, що поставки F-16 в Україну відбудуться цього літа.

Читайте: Нідерланди незабаром відправлять перші F-16 в Україну, - Оллонгрен

Автор: 

Пентагон (1436) США (23360) F16 F-16 (689)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
а дєяки і по 4тій повісці не зьявилися але стали верховними!
показати весь коментар
03.07.2024 01:05 Відповісти
+5
Вирушили... Потягом, через Австралію. Незабаром у Окейаніі...
показати весь коментар
03.07.2024 03:17 Відповісти
+4
П*дари розх*ярять ті ф-16 іскандерами-М як сушки бо командування в ВПС відкрито роблять на кацапів
показати весь коментар
03.07.2024 01:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вирушили, як назавжди вирушили? 🤔
показати весь коментар
03.07.2024 00:53 Відповісти
ЗСУ вступили у війну в лютому 2022 року, маючи на озброєнні близько 125 літаків Су-27, Су-25, МіГ-29 та інших. За 28 місяців боїв українці, ймовірно, втратити близько 90 літаків, підтверджують аналітики Oryx.

Згодом українці придбали у союзників чи відновили з довготривалого зберігання десятки запасних МіГів і "сушок". Ці літаки підтримують ВПС у боєздатному стані, доки в Україну не прибудуть винищувачі - F-16 і Mirage 2000.
показати весь коментар
03.07.2024 00:54 Відповісти
а дєяки і по 4тій повісці не зьявилися але стали верховними!
показати весь коментар
03.07.2024 01:05 Відповісти
У принципі, очікувано. Ну добре, їх там багато було, може хтось та повернеться в Україну
показати весь коментар
03.07.2024 01:47 Відповісти
смерть московським окупантам!!!
показати весь коментар
03.07.2024 01:51 Відповісти
П*дари розх*ярять ті ф-16 іскандерами-М як сушки бо командування в ВПС відкрито роблять на кацапів
показати весь коментар
03.07.2024 01:55 Відповісти
Працюєш некреативн, без душі. Супервайзер вкид не зарахує.
показати весь коментар
03.07.2024 09:44 Відповісти
Тобто всі літаки в Миргороді залишились неушкодженими?
показати весь коментар
03.07.2024 12:45 Відповісти
А вони там були? На кацапському фото один сгорівший літак і два намальованих на бетоні...
показати весь коментар
03.07.2024 13:08 Відповісти
Тоб то тобі лікуватися єлєктрічєством вже запізно
показати весь коментар
03.07.2024 14:46 Відповісти
Ну нарешті!!! Декілька незабаром!!!! Це вже практично от-от!!! Миргород напоготові!!!!
показати весь коментар
03.07.2024 02:51 Відповісти
Вирушили... Потягом, через Австралію. Незабаром у Окейаніі...
показати весь коментар
03.07.2024 03:17 Відповісти
Росіянин, ти чим незадоволений ?
показати весь коментар
03.07.2024 09:45 Відповісти
через Барбадос та Антигуа
показати весь коментар
03.07.2024 10:44 Відповісти
На волах вирушили?
показати весь коментар
03.07.2024 12:56 Відповісти
Оля не репетуй, хлопці молоді, ти їм не цікава...
показати весь коментар
03.07.2024 13:12 Відповісти
Для кого ця інформація? Для кацапів? Дивно що треба звітувати про все під час війни.
показати весь коментар
03.07.2024 05:22 Відповісти
Це вже в котрий раз вони вирушають...
показати весь коментар
03.07.2024 07:30 Відповісти
Та вже пишіть коли вони вирушать до Миргороду, там їх чекають російські ракети.
показати весь коментар
03.07.2024 08:17 Відповісти
Маркіян все ще йде..
показати весь коментар
03.07.2024 09:36 Відповісти
Вирушили.І шо?
показати весь коментар
03.07.2024 09:46 Відповісти
Вдалої навколосвітноьої подорожі хлопцям!
показати весь коментар
03.07.2024 11:38 Відповісти
Это уже не смешно....
показати весь коментар
03.07.2024 12:43 Відповісти
После эпического пройопа в Миргороде вопрос с летачками подвис. Это ж надо, ****, больше часа наблюдать Орлан на аэродромом и нихрена не сделать, от слова вообще!
показати весь коментар
03.07.2024 12:59 Відповісти
Оля, ти там була?
показати весь коментар
03.07.2024 13:10 Відповісти
 
 