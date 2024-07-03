США вважають, що майбутнє України в НАТО, однак відповідне рішення мають прийняти всі члени Альянсу, - Пентагон
Сполучені Штати бачать Україну членом НАТО в майбутньому, однак відповідне рішення мають приймати всі 32 члени Альянсу.
Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це рішення альянсу НАТО, 32 країн. Але, звісно, те, що ми зараз робимо – і ви чули попередні заяви – це створення "мосту" для приєднання України до НАТО", - сказав Райдер у відповідь на прохання прокоментувати позицію міністра оборони США, чи вважає він, що Україна повинна стати членом Альянсу.
Він також зауважив, що частиною зусиль з підтримки України на цьому шляху є спільна робота стосовно забезпечення військових можливостей ЗСУ та створення оперативної сумісності в день, коли Україна стане членом НАТО.
Коли у Райдера спитали, чи готові США підтримати вступ України до НАТО на саміті в Вашингтоні, він зауважив, що не хотів би випереджати події. Водночас генерал наголосив: "Ми дуже чітко сказали, що бачимо, що майбутнє України в НАТО".
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кацап.
Поменяется власть на адекватную, украинскую - возьмут
Реєстрація: 13.06.2024
Во всем виноват запад, а не ЗЄ и К?
Ну-ну, расейское ИПСО старается вовсю.
Наверное таки не все так прекрасно на расеюшке?
Ну не мрій, спускайся на дно.
А мы еще поборемся
Но как мы можем доверять государству, которое не было готово бороться за свою страну и вернуть свои земельные и морские ресурсы? У Украины нет стратеги
Далее он рассказал бы украинскому президенту о ценностях НАТО - справедливости, доверии, верховенстве права.
"Мы не видим этих ценностей в том, как Украина относится к олигархам, которые воруют и злоупотребляют своим положением, и как защищает маленького человека от произвола власти в судах - за решеткой оказываются те, против кого недостаточно доказательств.
Вы ничего не сделали для наказания людей, расстрелявших Небесную сотню", - продолжает английский военный.
Он также вспоминает о необходимости реальных реформ в полиции, Министерстве обороны и Службе безопасности, а не "их имитации", а в армии нужно ввести гражданский контроль.
Это у вас, в расее
Пу не снимаемый, чтобы он не натворил
Виборці ЗЕ! майже досягли мети.
рвсеи.
Ваши же кто только может тикают на Запад.
Но сейчас маленько обломилось, вот и вы и ноете.
В вашу тюрьму народов всеравно никто не хочет, как бы вы не обгаживали запад
Ты не в Украине, надо понимать?Может из Таможенного Саюзия вещаешь?
Понабежало вас, призывающих сдаваться
Не дождетесь!!!
Чи ви насправді вірите, що війна скоро закінчиться?!
А чим закінчиться боюся думати.
Думаю, що закінчення війни не вигідно зеленим
Запомни, украинцы никогда не захотят в вашу дикую расею.
Раньше больше смотрели на нее по телику.
А теперь насмотрелись на ублюдков воочию.
Это варвары, разрушители, оккупанты, садисты, брехливые, мародеры, дикари, язва планеты Земля
Никогда мы не будем братьями