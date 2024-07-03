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США вважають, що майбутнє України в НАТО, однак відповідне рішення мають прийняти всі члени Альянсу, - Пентагон

Що потрібно для вступу України в НАТО

Сполучені Штати бачать Україну членом НАТО в майбутньому, однак відповідне рішення мають приймати всі 32 члени Альянсу.

Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це рішення альянсу НАТО, 32 країн. Але, звісно, те, що ми зараз робимо – і ви чули попередні заяви – це створення "мосту" для приєднання України до НАТО", - сказав Райдер у відповідь на прохання прокоментувати позицію міністра оборони США, чи вважає він, що Україна повинна стати членом Альянсу.

Він також зауважив, що частиною зусиль з підтримки України на цьому шляху є спільна робота стосовно забезпечення військових можливостей ЗСУ та створення оперативної сумісності в день, коли Україна стане членом НАТО.

Коли у Райдера спитали, чи готові США підтримати вступ України до НАТО на саміті в Вашингтоні, він зауважив, що не хотів би випереджати події. Водночас генерал наголосив: "Ми дуже чітко сказали, що бачимо, що майбутнє України в НАТО".

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Автор: 

Пентагон (1436) США (23360) членство в НАТО (1740)


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Топ коментарі
+5
США вважають, що майбутнє України в НАТО, після дощику, у четвер!
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03.07.2024 02:01 Відповісти
+5
Для вступления Украины в НАТО необходимо Украинское руководство страной.
Агенты Ху#ла при власти приведут нас не в НАТО, а в свою парашу.
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03.07.2024 06:24 Відповісти
+4
Хуьлу насрати на НАТО, фіолетово НАТО.
Його цікавить НАТО тільки в сенсі "Україна", тільки в сенсі НАТО - це перешкода для захоплення України.
А членство фінів і шведів = фіолетово. Саме тому Меркель і Буш зарубали членство в НАТО для Грузії та України, інакше їм би довелося воювати з рашкою згідно з 5 § статуту НАТО. Саме тому Байден ніколи не прийме Україну в НАТО. Членство України в НАТО = це війна членів НАТО і США за Україну. А вони не збираються воювати. І в цьому сенсі позиції Трампа і Байдена абсолютно ідентичні. Союз НАТО - організація превентивних заходів, але в Україні вже йде війна, тому членство в НАТО - це потяг, який вже пішов. Пішов ще в 2008 році, завдяки агенту ФСБ Меркель.

Тепер треба вирішувати як завершити війну перемогою. У Байдена немає ніякого плану для цього. У Трампа пропонують кинути хуьлу мінімальну територіальну кістку, щоб він забрався з більшості територій, які захопив. У разі відмови Трамп дасть Україні вдесятеро зброї більше, ніж зараз, зброї перемоги. Я вважаю, що хуьло відмовиться, тож план хороший
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03.07.2024 02:29 Відповісти
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Зеля ворует, а Байден ничего не знает.💯
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03.07.2024 12:33 Відповісти
Чего ты эти рожи постишь, со времён Кучмы ничего не изменилось, целого дня мало будет чтобы всё ворьё здесь показать.
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03.07.2024 12:44 Відповісти
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03.07.2024 12:48 Відповісти
Посмотри совместное фото на саммите в Швейцарии, Ермак на самом козырном месте стоит и Камала Харрис робко выглядывает у него из-за спины.
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03.07.2024 12:53 Відповісти
И не мечтай,
кацап.
Поменяется власть на адекватную, украинскую - возьмут



Реєстрація: 13.06.2024
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03.07.2024 12:59 Відповісти
Ты хочешь все поставить с ног на голову?
Во всем виноват запад, а не ЗЄ и К?

Ну-ну, расейское ИПСО старается вовсю.

Наверное таки не все так прекрасно на расеюшке?
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03.07.2024 13:12 Відповісти
За ЗЄ голосовал, болезный? Теперь ни о чем не мріеш?

Ну не мрій, спускайся на дно.
А мы еще поборемся
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03.07.2024 13:04 Відповісти
Глен Грант, полковник британской армии в отставке, бывший советник министра обороны Украины.

Но как мы можем доверять государству, которое не было готово бороться за свою страну и вернуть свои земельные и морские ресурсы? У Украины нет стратеги

Далее он рассказал бы украинскому президенту о ценностях НАТО - справедливости, доверии, верховенстве права.

"Мы не видим этих ценностей в том, как Украина относится к олигархам, которые воруют и злоупотребляют своим положением, и как защищает маленького человека от произвола власти в судах - за решеткой оказываются те, против кого недостаточно доказательств.

Вы ничего не сделали для наказания людей, расстрелявших Небесную сотню", - продолжает английский военный.

Он также вспоминает о необходимости реальных реформ в полиции, Министерстве обороны и Службе безопасности, а не "их имитации", а в армии нужно ввести гражданский контроль.
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03.07.2024 13:07 Відповісти
Снимать генеральных прокуроров при помощи шантажа, вот это и есть верховенство права!
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03.07.2024 13:09 Відповісти
Снимали и будем снимать, если они не соответствуют.
Это у вас, в расее

Пу не снимаемый, чтобы он не натворил
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03.07.2024 13:22 Відповісти
Здається мені, що метою виборців ЗЕ! було знищення України як української держави і взагалі знищення як держави, що зараз і виконується. Шкода українців які зараз гинуть на фронті безкінечної війни з ордою!
Виборці ЗЕ! майже досягли мети.
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03.07.2024 13:21 Відповісти
"Лицо Запада" на много предпочтительнее нежели дикое звериное лицо
рвсеи.

Ваши же кто только может тикают на Запад.

Но сейчас маленько обломилось, вот и вы и ноете.

В вашу тюрьму народов всеравно никто не хочет, как бы вы не обгаживали запад
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03.07.2024 13:30 Відповісти
Это к кому ты, Гриша, обращаешься, говоря ВАМ?
Ты не в Украине, надо понимать?Может из Таможенного Саюзия вещаешь?

Понабежало вас, призывающих сдаваться
Не дождетесь!!!
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03.07.2024 13:25 Відповісти
Де я неважливо. Я злий на 73% ворогів України.
Чи ви насправді вірите, що війна скоро закінчиться?!
А чим закінчиться боюся думати.
Думаю, що закінчення війни не вигідно зеленим
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03.07.2024 14:15 Відповісти
Какое-то корявое твое расейскре ИПСО.

Запомни, украинцы никогда не захотят в вашу дикую расею.

Раньше больше смотрели на нее по телику.

А теперь насмотрелись на ублюдков воочию.

Это варвары, разрушители, оккупанты, садисты, брехливые, мародеры, дикари, язва планеты Земля

Никогда мы не будем братьями
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03.07.2024 13:18 Відповісти
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