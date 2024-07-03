США вважають, що майбутнє України в НАТО, однак відповідне рішення мають прийняти всі члени Альянсу, - Пентагон

Сполучені Штати бачать Україну членом НАТО в майбутньому, однак відповідне рішення мають приймати всі 32 члени Альянсу.

Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це рішення альянсу НАТО, 32 країн. Але, звісно, те, що ми зараз робимо – і ви чули попередні заяви – це створення "мосту" для приєднання України до НАТО", - сказав Райдер у відповідь на прохання прокоментувати позицію міністра оборони США, чи вважає він, що Україна повинна стати членом Альянсу.

Він також зауважив, що частиною зусиль з підтримки України на цьому шляху є спільна робота стосовно забезпечення військових можливостей ЗСУ та створення оперативної сумісності в день, коли Україна стане членом НАТО.

Коли у Райдера спитали, чи готові США підтримати вступ України до НАТО на саміті в Вашингтоні, він зауважив, що не хотів би випереджати події. Водночас генерал наголосив: "Ми дуже чітко сказали, що бачимо, що майбутнє України в НАТО".

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