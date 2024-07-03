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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 546 270 осіб (+1180 за добу), 8123 танки, 14 712 артсистем, 15 583 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 546 270 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 546270 (+1180) осіб,

танків - 8123 (+16) од,

бойових броньованих машин - 15583 (+17) од,

артилерійських систем - 14712 (+57) од,

РСЗВ - 1115 (+1) од,

засоби ППО - 876 (+2) од,

літаків - 360 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11668 (+27),

крилаті ракети - 2336 (+1),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 19850 (+63) од,

спеціальна техніка - 2464 (+12)

Також дивіться: Підрозділ Wild Division "викурює" окупантів дронами-камікадзе. ВIДЕО

втрати військ рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17801) Генштаб ЗС (6763) ліквідація (4069) знищення (7542)


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Топ коментарі
+9
Та ешелони то таке,літачки б повибивати
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03.07.2024 08:19 Відповісти
+7
Утилізація моськовського лайна триває!Металобрухт-йо!! Цікаво коли з"явиться графа-залізничні ешелони??))
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03.07.2024 08:08 Відповісти
+4
Особливо цікава річ ,це залізниця яку москалі будують півднем,з Азова в бік Крима!!))
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03.07.2024 08:22 Відповісти
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Утилізація моськовського лайна триває!Металобрухт-йо!! Цікаво коли з"явиться графа-залізничні ешелони??))
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03.07.2024 08:08 Відповісти
Та ешелони то таке,літачки б повибивати
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03.07.2024 08:19 Відповісти
Особливо цікава річ ,це залізниця яку москалі будують півднем,з Азова в бік Крима!!))
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03.07.2024 08:22 Відповісти
ешелони бабушка сказала на потом.
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03.07.2024 11:01 Відповісти
Мені цікаво, де кацапи беруть пушки та автомобілі, якщо їх щодня в такій кількості утилізують?
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03.07.2024 09:39 Відповісти
набєрєжні члєни працюють на повну потужність, ну і з трави піднімають. Головне щоб хоча б сотню км могла на сліках проїхати. Потім почнуть реквізовувати у приватних підприємств. Вистачить ще надовго.
А щодо гармат, то у статистику входять і міномети. А це просто труба. Так що для статистики вони нескінченні.
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03.07.2024 11:09 Відповісти
Фіг його знає, що туди "входить"... Мені тут пояснювали, що в цю статистику дрібні міномети не записують, а записують лише міномети калібрів 120мм і 240мм. а це аж ніяк не лише труба, це ще й обовязковий неабиякий транспортний засіб, з платформи якого ця "просто труба" ті міни і пуляє.
Міномети калібрів 120мм і 240мм - це таки таке щось, виготовлення чого таки потребує неабияких ресурсів, і думаю ці ресурси не менші ніж оновлення старої двоколісної гаубиці, яку все частіше
застосовують росіяни.
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03.07.2024 11:31 Відповісти
) ну тут вам багато чого можуть пояснити. Навіть про те, навіщо конче треба плисти через Тису.
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03.07.2024 11:36 Відповісти
по полку в день, недоделанная
нация
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03.07.2024 09:41 Відповісти
щодо нації, то ви перебільшуєте. Вище етносу вони не піднялись.
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03.07.2024 11:11 Відповісти
Яка на х.. нація,"рускоязичная" бидломаса,хвора на параноїдальну шизофренію ,маячню "Русского мира"
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03.07.2024 11:18 Відповісти
ваш комент не до мене.
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03.07.2024 11:26 Відповісти
Згоден,перепрошую!!))
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03.07.2024 11:30 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/20656 Тарас Чорновіл :
Дані Генштабу про втрати ворога не коментую, бо не знаю, яким чином їх обраховують. Колись знав і затято відстоював їх правильність, а тепер не знаю й просто перепощую.
Тим часом, бої надзвичайно інтенсивні, за кількістю бойових зіткнень побиті всі рекорди. Наближаються до 200 за добу. Ворог осатаніло пре на всіх напрямках, мета: забезпечити прорив і взяти всю територію Донецької області. Це поки нереально, але просування у вражини є майже скрізь на Східному Фронті. Крім хіба району Тернів та Серебрянського лісництва, де були вдалі контратаки ЗСУ.
Погань, згідно даних ДіпСтейт, уже повністю контролює район Канал у Часовому Ярі. Тож тепер починається битва за основну частину міста, що за каналом. Повторювати щоразу, що ворог там застряг, ця мантра не міняє ситуацію - вони просуваються, не рахуючись із втратами. Торецьк і Нью Йорк - ворог просунувся до околиць і, за свідченнями бійців уже почалися бої за сам Торецьк. Тут не лише стесують виступ і прориваються вглиб оборони ЗСУ, але й мають намір обходу на Константинівку з півдня. Шалено тиснуть на Покровському напрямку. Та й біля Старомайорська активні бої. Аналітики прогнозують у найближчі дні ще кілька поганих продавлювань ворога на сході.
Тож, усе дуже важко. Що у владі? А Єрмак дає команди "Фас!" своїй безмозглій торпеді, дестабілізують і демотивують військових. Понад два мільярди оперативно перекинули на дороги. Усе, як завжди. Хтось явно дуже хотів би здати всю Донеччину, тому що цій погані з москви могли пообіцяти, що тоді йому на блюдечку принесуть мир.

Підтримуємо ЗСУ, молимося за наших захисників!
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03.07.2024 12:45 Відповісти
і тут пояснюю: коли Тарасик каже реальну правду - тоді його месаги варто послухати і зрозуміти. Як і тут...
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03.07.2024 12:47 Відповісти
 
 