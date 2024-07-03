Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 546 270 осіб (+1180 за добу), 8123 танки, 14 712 артсистем, 15 583 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 546 270 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 546270 (+1180) осіб,

танків - 8123 (+16) од,

бойових броньованих машин - 15583 (+17) од,

артилерійських систем - 14712 (+57) од,

РСЗВ - 1115 (+1) од,

засоби ППО - 876 (+2) од,

літаків - 360 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11668 (+27),

крилаті ракети - 2336 (+1),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 19850 (+63) од,

спеціальна техніка - 2464 (+12)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.