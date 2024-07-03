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Новини Допомога Україні
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НАТО виділить Україні військову допомогу на €40 млрд у 2025 році, - Reuters

Військова допомога Україні від НАТО

Союзники по НАТО 3 липня домовилися профінансувати військову допомогу Україні в розмірі 40 мільярдів євро в наступному році. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного західноєвропейського дипломата, інформує Цензор.НЕТ

Зазначається, що лідери країн НАТО підпишуть відповідне зобов'язання на саміті Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ звернувся до країн-членів з проханням зберегти військову допомогу Україні на тому ж рівні, що і в роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, збільшивши її до 40 мільярдів євро (43 мільярдів доларів) на рік.

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Автор: 

НАТО (6531) допомога (8436) допомога і підтримка (1165)


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Топ коментарі
+7
може тому, що кацапи нищать наші міста і вбивають людей в Україні?
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03.07.2024 14:05 Відповісти
+3
тока ні живимі діньгамі пліз
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03.07.2024 13:36 Відповісти
+3
Польше в своё время давали триллионами. Грекам просто чтобы они продолжали бездельничать давали по несколько сотен миллиардов за раз и таких разов было огого. А тут угроза выживания нависла над всей Европой, а выделяют как кот наплакал.
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03.07.2024 13:42 Відповісти
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тока ні живимі діньгамі пліз
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03.07.2024 13:36 Відповісти
он телеграф телеграфує - оці зеублдки все переварять для офшорного поповненя своїх статків
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03.07.2024 14:17 Відповісти
Я почитала уважніше що таке МАРОДЕРИ означає юридично за КК ? Ну це ті, котрих за часів улюбленного нетряпці генералісимуса зі СТАВКОЮ, за військовим часом розстрілювали на місці.
Виявляється це особа котра вкрала речі загиблого на фронті .

А ЩО КОДЕКС КАЖЕ ПРО наживу ЗЕУБЛДКІВ у війні ще й з коштів платників податків друзів світу? А ДЕ ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА? А ДЕ ЗАКОНИ ПРО ПОКАРАННЯ КОРУПЦІЇ ВІЙСКОВОГО ЧАСУ ?

А ДЕ НАТО ? ЧОМУ ВОНО НЕ ХОЧЕ ЗАХИСТИТИ , НАРОД, ЯКИЙ ВИБИРАЄ Й ДОСІ ДОВІРУ ДО ЗЕУБЛДКІВ?Й мародерами навіть їх назвати не можна - це як вбивцю назвати шалунішкой .
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03.07.2024 14:26 Відповісти
Досить лапшу пропагандистів з смердючого кмісу споживати та ще й екскрименти з неї на люди розносити
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04.07.2024 11:12 Відповісти
при рашистських 100млрд.котрі куйло витрачає на війну з Україною , не густо
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03.07.2024 13:38 Відповісти
тут питання, чи зможе воно (куйло) в 2025 році виділити 100 млрд
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03.07.2024 13:43 Відповісти
нафта продається на захід . він і оплатить
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03.07.2024 13:54 Відповісти
тю, а чого ж тоді кацапи возять нафту такерами в Індію і Китай? (за рупії і юані)
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03.07.2024 13:59 Відповісти
Не тільки туди
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03.07.2024 14:10 Відповісти
Возять так само через Новоросійськ і через Балтійське море, а ще через наш нафтопровід....

Хоча тут ми в силі зупинити екпорт тими ж дронами
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03.07.2024 14:49 Відповісти
100 напевно не зможе, а ось 200 чи 300 мільярдів точно зможе.
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03.07.2024 13:58 Відповісти
фублів - так )))
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03.07.2024 14:00 Відповісти
готуючись до війни,куйло "відклав" в офшорні фінансові "топляки" сотні млрд баксів...
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03.07.2024 14:06 Відповісти
давай заливай... тільки чому в бОгатій каціапії облікова ставка 18% (з липня) а в Україні 13%?
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03.07.2024 14:08 Відповісти
"не заливай" куйні про облікові ставки,коли мова іде про фінансові офшорні топляки.Тобі пора на ж/д дорогу на зміну(стрілки переводити)
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03.07.2024 14:11 Відповісти
це ті офшори де близько 300 ярдів зелені заблокували? ...і тепер кацапи сумно поскулюють)))
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03.07.2024 14:13 Відповісти
як можна заблокувати ,або хто(наприклад) може заблокувати пару трл, баксів в банку Ватікану??читатит навчився.куйнюпридумувати теж, а от думати мало.що .(((фінансові офшорні топляки.))) думай "сурожа"
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03.07.2024 14:32 Відповісти
чого тоді таке бОгате куйло випрошує патрони в Пєльмєня ?
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03.07.2024 14:36 Відповісти
думай "сурожа"Куйло купляє, а не випрошує.
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03.07.2024 14:41 Відповісти
землями кацапії розраховується ? (остров Даманський)
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03.07.2024 14:44 Відповісти
Це ти про підвищення в Україні податків, НДС та акцизів з тарифами?
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03.07.2024 14:33 Відповісти
питання стоїть не в якості життя, а в виживанні
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03.07.2024 14:38 Відповісти
Польше в своё время давали триллионами. Грекам просто чтобы они продолжали бездельничать давали по несколько сотен миллиардов за раз и таких разов было огого. А тут угроза выживания нависла над всей Европой, а выделяют как кот наплакал.
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03.07.2024 13:42 Відповісти
а крали там якими сумами?
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03.07.2024 13:55 Відповісти
Мелочью , пожалуйста . В качестве картечи для артиллерии сойдёт , снарядов то всё равно не будет . А к 30-му году выделит 140 миллиардов , не Украине , а тому , что от неё останется .
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03.07.2024 13:43 Відповісти
.. а за кожний вкрадений зеленськими долар-бпла - розстріл, не відходячи від Банкової, кубла зрадника Дермака і його ручної Зєлі
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03.07.2024 13:44 Відповісти
тобто, у 2025 році, ми будемо без світла, без тепла, води і їжи але з 40 млрд від нато?
круто!
хто, ще, які цифри знає?
а, головне, чому, кожного разу, як виділяють млрд, життя все гірше і гірше?
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03.07.2024 14:01 Відповісти
може тому, що кацапи нищать наші міста і вбивають людей в Україні?
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03.07.2024 14:05 Відповісти
Так что пусть продолжают?
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03.07.2024 14:07 Відповісти
про кацапів, зрозуміло!
а, про гроші?
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03.07.2024 14:08 Відповісти
за допомогу потрібно дякувати...і боротися
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03.07.2024 14:09 Відповісти
так і є! 5-6 менеджерів боряться без страху та докору.
гроші де?
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03.07.2024 14:16 Відповісти
Ти вже прям ледь живий десь в канаві валяєшся
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04.07.2024 11:17 Відповісти
Йди в ТЦК, істота.
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03.07.2024 15:17 Відповісти
Те що вони домовились і анонсують не факт що буде.... Анонсували вже 2 млн снарядів, передадуть до кінця року тільки 300 тис.... анонсували 300 бмп від німців, в реальності ніх...

Байден кричав що тільки приймають допомогу то одразу вся зброя вже на складах в Європі та готова їхати в Україні... як бачимо знову потрохи тикають де основну масу забирають дорогі ракети Патріота і туди стріляй туди не стріляй

Ф16 от от прилетять...
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03.07.2024 14:55 Відповісти
З миру по "нитці" - росії труна
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03.07.2024 16:12 Відповісти
Союзники по , не заважайте зелідору і прокремльовському узурпатору за сумісництвом "мир" з агресором влаштовувати та капітуляцію України з поверненням у московське рабство підписувати. Він роками працював: армію, економіку, ВПК, енергетику, демократію, правову систему, громадянське суспільство, свободу слова знищував, мотивованих українських військових своїми диверсійними рішеннями, здатність України оборонятися роками вбивав. А ви тепер на зорі "перемоги" його кремлівських господарів хочете все зруйнувати?
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04.07.2024 11:32 Відповісти
 
 