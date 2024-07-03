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НАТО виділить Україні військову допомогу на €40 млрд у 2025 році, - Reuters
Союзники по НАТО 3 липня домовилися профінансувати військову допомогу Україні в розмірі 40 мільярдів євро в наступному році.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного західноєвропейського дипломата, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що лідери країн НАТО підпишуть відповідне зобов'язання на саміті Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ звернувся до країн-членів з проханням зберегти військову допомогу Україні на тому ж рівні, що і в роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, збільшивши її до 40 мільярдів євро (43 мільярдів доларів) на рік.
Топ коментарі
+7 Сергій Іксенко
показати весь коментар03.07.2024 14:05 Відповісти Посилання
+3 133133
показати весь коментар03.07.2024 13:36 Відповісти Посилання
+3 Николай Мельников #555051
показати весь коментар03.07.2024 13:42 Відповісти Посилання
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Виявляється це особа котра вкрала речі загиблого на фронті .
А ЩО КОДЕКС КАЖЕ ПРО наживу ЗЕУБЛДКІВ у війні ще й з коштів платників податків друзів світу? А ДЕ ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА? А ДЕ ЗАКОНИ ПРО ПОКАРАННЯ КОРУПЦІЇ ВІЙСКОВОГО ЧАСУ ?
А ДЕ НАТО ? ЧОМУ ВОНО НЕ ХОЧЕ ЗАХИСТИТИ , НАРОД, ЯКИЙ ВИБИРАЄ Й ДОСІ ДОВІРУ ДО ЗЕУБЛДКІВ?Й мародерами навіть їх назвати не можна - це як вбивцю назвати шалунішкой .
Хоча тут ми в силі зупинити екпорт тими ж дронами
круто!
хто, ще, які цифри знає?
а, головне, чому, кожного разу, як виділяють млрд, життя все гірше і гірше?
а, про гроші?
гроші де?
Байден кричав що тільки приймають допомогу то одразу вся зброя вже на складах в Європі та готова їхати в Україні... як бачимо знову потрохи тикають де основну масу забирають дорогі ракети Патріота і туди стріляй туди не стріляй
Ф16 от от прилетять...