НАТО виділить Україні військову допомогу на €40 млрд у 2025 році, - Reuters

Союзники по НАТО 3 липня домовилися профінансувати військову допомогу Україні в розмірі 40 мільярдів євро в наступному році.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного західноєвропейського дипломата, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що лідери країн НАТО підпишуть відповідне зобов'язання на саміті Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ звернувся до країн-членів з проханням зберегти військову допомогу Україні на тому ж рівні, що і в роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, збільшивши її до 40 мільярдів євро (43 мільярдів доларів) на рік.

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