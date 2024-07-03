Міноборони за місяць не допустило постачання майже 340 тонн неякісних та небезпечних продуктів для ЗСУ

Упродовж червня 2024 року Міністерство оборони України запобігло постачанню майже 340 тонн неякісних та небезпечних продуктів для українських захисників.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в результаті перевірок суб’єктів господарювання перед постачанням до військових частин було забраковано харчових продуктів загальною вагою понад 321 тонни.

Ще понад 16 тонн харчових продуктів було не допущено до забезпечення особового складу під час перевірок у військових частинах.

Основні причини недопуску включають:

- невідповідність вимогам нормативних документів – Державних стандартів України (ДСТУ) та технічних умов (ТУ);

- відсутність документів, що засвідчують якість та безпечність харчових продуктів;

- порушення маркування або його відсутність;

- протерміновані харчові продукти тощо.

Відповідно до законодавства України, продукція, яка має бодай одне із перелічених порушень, вважається небезпечною.

"Фахівці Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини проводять постійні перевірки показників якості та безпечності харчових продуктів, що централізовано постачаються для потреб ЗСУ", - розповіли у Міноборони.

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