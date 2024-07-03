Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, генераторів та зарядних станцій для фронту
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні для військових на фронті дронів, рацій, генераторів, зарядних станцій та засобів звʼязку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Юсупової у фейсбуці.
"Терміново потрібні дрони, рації, генератори, зарядні станції. Потрібно викупити 4 дрона Мавік 3 про - 300 тис. грн, два генератори - 67 тис. грн, пʼять зарядних станцій - біля 100 тис. грн. Також просять старлінки та спорядження для звʼязку", - ідеться у дописі.
Юсупова також прозвітувала про витрату раніше зібраних коштів:
"Посилки на фронт відправляємо майже кожного дня. Купила генератори - 46 тис., кабель 100 та 150м, 33 тис. та 32 тис. грн, зарядні станції - 100 тис. грн, спорядження для звʼязку- біля 25 тис., старлінки - 38 тис. , антенну -18 тис. грн, пнб - 27500 та 30 тис. грн".
Реквізити для допомоги:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
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Так чому не корденуешь/ не запрашуешь ці гроші в Умерова та Шмигаля?!
Громадяни і самі принесуть тобі останню гнівну. Але еж бюджет!?!
Мадяру точно поверю, зэчиновникам нет
Казав, що держава повністю забезпечує армію дронами. А донати вони використовують для модернізації та ремонту! 🤔
https://t.me/c/1585221546/341212
Може держава може і акумулятори нормальні, одразу ставити?! Ну щоб ні порох, ні волонтери, ні донати не стали необхідними!
Все что нужно знать о этой "власти"
Допомагати Захисникам України, необхідно! Якщо ти не допомагаєш Захисникам України, як можеш, чим можеш, коли можеш, то ти, просто чекаєш на окупацію України московітами!
Інше питання, до так званної влади України! З бюджету ВРУ, продовжують виплачувати РЕГУЛЯРНО гроші, таким собі особам, як королевська, що НАГАДИВШИ в Україні, спокійно ПОВТІКАЛИ з неї, але вони ЩОМІСЯЦІ, з бухгалтерії адміністрації ВРУ, та під патронатом ЗЕЛЕНСЬКОГО, стефанчука, СБУ ДБР МВС НАЦПОЛІЦІЇ та ще, десятків «смотрящих» за безпекою України, отримують грошові надходження, як зрадники України!!! А там ще, і їх купа помічників, цих вертухаів сруськага міфа!!
Ось тут, і виникає питання, до отих гарантів України, зеленського-стефанчука-шмигаля??? Українці, волонтерять і донатять, для підтримки Захисників України, а ви, сучі діти, кому гроші з податків Українців РОЗДАЄТЕ, прикриваючись белькотінням, що ОТІ зрадники, на написали якійсь папірець до бухгалтерії!! Прошу, на час мої роботи на окупанта московського, зберегти за мною оплату з ВРУ, допоки я переховуюся від Українського правосуддя!!
Ось тут, є питання, до так званної, влади сидящої, поки що, у кімнатах Урядового кварталу!! Бо ті, що сидять в адміністрації ВРУ, держсекретарі ЦОВВ, вони ж немічні, і особистої думки, не мають! Тому їх, ХТОСЬ, таких і розсаджує на ці посади, щоб гадили Україні, але, з під тишка… помаленьку, згідно з РИГламентами КМУ і ВРУ!?!?
Ось це і є питання до привладних!!! Вони для України, чи Україна для них???
Україна переможе!!
Стільки грошей дають всі країни
Де вони всі?????
Без українців наша армія не була б забезпечена
Бо маємо уряд, що працює на себе та на росію
І мабуть, в нього теж злості повні штани
що не можуть НАС здолати
Хай здохнуть всі крадії в цей час
Відправила...