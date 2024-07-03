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Новини Війна
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Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, генераторів та зарядних станцій для фронту

передане на фронт обладнання волонтерка Юсупова

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні для військових на фронті дронів, рацій, генераторів, зарядних станцій та засобів звʼязку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Юсупової у фейсбуці.

"Терміново потрібні дрони, рації, генератори, зарядні станції. Потрібно викупити 4 дрона Мавік 3 про - 300 тис. грн, два генератори - 67 тис. грн, пʼять зарядних станцій - біля 100 тис. грн. Також просять старлінки та спорядження для звʼязку", - ідеться у дописі.

Юсупова також прозвітувала про витрату раніше зібраних коштів:

"Посилки на фронт відправляємо майже кожного дня. Купила генератори - 46 тис., кабель 100 та 150м, 33 тис. та 32 тис. грн, зарядні станції - 100 тис. грн, спорядження для звʼязку- біля 25 тис., старлінки - 38 тис. , антенну -18 тис. грн, пнб - 27500 та 30 тис. грн".

Волонтерка Юсупова звіт про придбане обладнання для фронту
Волонтерка Юсупова звіт про придбане обладнання для фронту

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна питання - життя бійців: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та іншого обладнання для воїнів. ФОТОрепортаж


Волонтерка Юсупова звіт про придбане обладнання для фронту
Волонтерка Юсупова звіт про придбане обладнання для фронту
Волонтерка Юсупова звіт про придбане обладнання для фронту
Волонтерка Юсупова звіт про придбане обладнання для фронту

Реквізити для допомоги:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

🔗 Посилання на Банку

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💳 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

юсупова

Автор: 

волонтери (1339) Юсупова Наталія (197)


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Топ коментарі
+6
А Мадяр каже,що держава повністю забезпечує дронами і Порошенко та подібні волонтери,мають мізерну частку в цьому ппоцесі.
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03.07.2024 18:38 Відповісти
+6
Сходи на Банкову допомоги попроси!!!Заїбали вже!!
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03.07.2024 20:55 Відповісти
+5
Юсупова, ти ж як би при «владі»… якийсь там десятий «помічник» на грамадціх засадахпри МО…

Так чому не корденуешь/ не запрашуешь ці гроші в Умерова та Шмигаля?!

Громадяни і самі принесуть тобі останню гнівну. Але еж бюджет!?!
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03.07.2024 17:52 Відповісти
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Юсупова, ти ж як би при «владі»… якийсь там десятий «помічник» на грамадціх засадахпри МО…

Так чому не корденуешь/ не запрашуешь ці гроші в Умерова та Шмигаля?!

Громадяни і самі принесуть тобі останню гнівну. Але еж бюджет!?!
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03.07.2024 17:52 Відповісти
шо там на манхетені пекчалька що тут пасешся?
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03.07.2024 22:03 Відповісти
+1000 грн
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03.07.2024 18:28 Відповісти
+
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03.07.2024 18:31 Відповісти
А Мадяр каже,що держава повністю забезпечує дронами і Порошенко та подібні волонтери,мають мізерну частку в цьому ппоцесі.
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03.07.2024 18:38 Відповісти
Пруфы есть?
Мадяру точно поверю, зэчиновникам нет
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03.07.2024 19:05 Відповісти
На каналі ЗСУ давав інтерв'ю.
Казав, що держава повністю забезпечує армію дронами. А донати вони використовують для модернізації та ремонту! 🤔
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03.07.2024 20:59 Відповісти
https://t.me/c/1585221546/341212
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03.07.2024 21:10 Відповісти
Після такої заяви, я в роздумах.
Може держава може і акумулятори нормальні, одразу ставити?! Ну щоб ні порох, ні волонтери, ні донати не стали необхідними!
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03.07.2024 21:40 Відповісти
Пруфи? Інтерв'ю Мадяра на всіх ютуб каналах вчора було
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03.07.2024 23:02 Відповісти
Тато напевно орбан сказав)
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03.07.2024 20:55 Відповісти
Для Фронту, карл!!!!
Все что нужно знать о этой "власти"
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03.07.2024 19:02 Відповісти
Нахрєна нам така влада яка неможе забезпечити армію яка захищає обісрану владу?
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03.07.2024 19:17 Відповісти
Цікава організація-Міністерство Оборони. Мовби є і водночас немає.
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03.07.2024 20:53 Відповісти
Сходи на Банкову допомоги попроси!!!Заїбали вже!!
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03.07.2024 20:55 Відповісти
Закидаю
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03.07.2024 20:57 Відповісти
Ви праві, ВОЛОНТЕРСТВО, це показник особистого відношення громадян, до подій, які переживає сьогодні Україна і її Збройні сили, відбиваючи криваву навалу московщини!!
Допомагати Захисникам України, необхідно! Якщо ти не допомагаєш Захисникам України, як можеш, чим можеш, коли можеш, то ти, просто чекаєш на окупацію України московітами!
Інше питання, до так званної влади України! З бюджету ВРУ, продовжують виплачувати РЕГУЛЯРНО гроші, таким собі особам, як королевська, що НАГАДИВШИ в Україні, спокійно ПОВТІКАЛИ з неї, але вони ЩОМІСЯЦІ, з бухгалтерії адміністрації ВРУ, та під патронатом ЗЕЛЕНСЬКОГО, стефанчука, СБУ ДБР МВС НАЦПОЛІЦІЇ та ще, десятків «смотрящих» за безпекою України, отримують грошові надходження, як зрадники України!!! А там ще, і їх купа помічників, цих вертухаів сруськага міфа!!
Ось тут, і виникає питання, до отих гарантів України, зеленського-стефанчука-шмигаля??? Українці, волонтерять і донатять, для підтримки Захисників України, а ви, сучі діти, кому гроші з податків Українців РОЗДАЄТЕ, прикриваючись белькотінням, що ОТІ зрадники, на написали якійсь папірець до бухгалтерії!! Прошу, на час мої роботи на окупанта московського, зберегти за мною оплату з ВРУ, допоки я переховуюся від Українського правосуддя!!
Ось тут, є питання, до так званної, влади сидящої, поки що, у кімнатах Урядового кварталу!! Бо ті, що сидять в адміністрації ВРУ, держсекретарі ЦОВВ, вони ж немічні, і особистої думки, не мають! Тому їх, ХТОСЬ, таких і розсаджує на ці посади, щоб гадили Україні, але, з під тишка… помаленьку, згідно з РИГламентами КМУ і ВРУ!?!?
Ось це і є питання до привладних!!! Вони для України, чи Україна для них???
Україна переможе!!
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03.07.2024 21:21 Відповісти
Злості вже немає
Стільки грошей дають всі країни
Де вони всі?????
Без українців наша армія не була б забезпечена
Бо маємо уряд, що працює на себе та на росію
І мабуть, в нього теж злості повні штани
що не можуть НАС здолати
Хай здохнуть всі крадії в цей час
Відправила...
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03.07.2024 23:46 Відповісти
+
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04.07.2024 02:45 Відповісти
+
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04.07.2024 10:30 Відповісти
 
 