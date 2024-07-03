Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, генераторів та зарядних станцій для фронту

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні для військових на фронті дронів, рацій, генераторів, зарядних станцій та засобів звʼязку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Юсупової у фейсбуці.

"Терміново потрібні дрони, рації, генератори, зарядні станції. Потрібно викупити 4 дрона Мавік 3 про - 300 тис. грн, два генератори - 67 тис. грн, пʼять зарядних станцій - біля 100 тис. грн. Також просять старлінки та спорядження для звʼязку", - ідеться у дописі.

Юсупова також прозвітувала про витрату раніше зібраних коштів:

"Посилки на фронт відправляємо майже кожного дня. Купила генератори - 46 тис., кабель 100 та 150м, 33 тис. та 32 тис. грн, зарядні станції - 100 тис. грн, спорядження для звʼязку- біля 25 тис., старлінки - 38 тис. , антенну -18 тис. грн, пнб - 27500 та 30 тис. грн".





Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна питання - життя бійців: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та іншого обладнання для воїнів. ФОТОрепортаж











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