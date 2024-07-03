УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5618 відвідувачів онлайн
Новини
11 313 65

Камала Гарріс може замінити Байдена, якщо той вирішить зняти свою кандидатуру з виборів, - Reuters

Гарріс може замінити Байдена, якщо той вирішить зняти свою кандидатуру з виборів, - Reuters

Віцепрезидентку США Камалу Гарріс вважають найкращою альтернативою для заміни президента Джо Байдена, якщо той таки вирішить не продовжувати передвиборчу кампанію.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на сімох анонімних високопоставлених джерел у кампанії Байдена, Білому домі та Національному комітеті Демократичної партії, які обізнані з поточними дискусіями на цю тему, інформує Цензор.НЕТ.

Низка впливових демократів запропонувала альтернативи Байдену, крім віцепрезидентки Гарріс, включаючи популярних членів кабінету міністрів і губернаторів-демократів, таких як Гевін Ньюсом з Каліфорнії, Гретхен Вітмер з Мічигану і Джош Шапіро з Пенсильванії. Однак зазначається, що ніхто з них не зможе обійти Гарріс.

За словами співрозмовників, якщо політикиню висунуть кандидатом від Демократичної партії, вона отримає гроші зібрані на кампанію Байдена та успадкує інфраструктуру кампанії. Крім цього, серед альтернативних кандидатів 59-річна Гарріс має найбільшу впізаваність, а також найвищий рейтинг.

Згідно з опитування Reuters/Ipsos, чинна віцепрезидентка відстає від республіканця Дональда Трампа лише на 1%: її підтримують 42% людей, коли Трампа - 43%. 

Крім того, як зауважили співрозмовники видання, Гарріс уже пройшла перевірку на національному рівні.

Читайте також: Байден просить донорів не залишати його після невдалих дебатів, - Bloomberg

"Здобути перемогу над віцепрезиденткою майже неможливо", - вважає стратег від Демократичної партії з Каліфорнії Майкл Трухільо, який ранішепрацював у кампанії Гіларі Клінтон.

Водночас помічники віцепрезидентки заявили, що вона з нетерпінням чекає на другий термін разом із президентом Джо Байденом.

До слова, у США ніколи не обирали жінку президентом.

Нагадаємо, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Як відомо, 27 червня у США відбулися дебати між Трампом та Байденом.

Читайте також: Байден непублічно роздумує над продовженням участі у передвиборчих перегонах, - NYT

Автор: 

Байден Джо (2893) вибори (6720) США (23360) Гарріс Камала (127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Годнота.
У Деда реально проблемы с рейтингом.
И староват и трампо-кремоевская хуцпа активно его топит.
Там тоже Нарид мудр и смышлен, можно заливать в уши любую хуцпу
показати весь коментар
03.07.2024 21:08 Відповісти
+9
В Камали рейтинг ще нижче ніж в Байдена! Це такий жарт? Іі тут реально сприймають як дурепу.
показати весь коментар
03.07.2024 21:12 Відповісти
+8
Неплохая смена: двух выжившых из ума старых доходяг сменить на Камалу Харрис и Никки Хейли.
Пусть соревнуются.
показати весь коментар
03.07.2024 21:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Годнота.
У Деда реально проблемы с рейтингом.
И староват и трампо-кремоевская хуцпа активно его топит.
Там тоже Нарид мудр и смышлен, можно заливать в уши любую хуцпу
показати весь коментар
03.07.2024 21:08 Відповісти
у майбутньому у Діда безумовно будут проблеми із здоров'ям нє дєтські,
але з цим президентським терміном він впорався щонайменше на 4+ обо 5-

але ж камала!!!! це - ноль!
у демів є три три гарних кандидати-губернатори, особливо з Каліфорнії!

Америка зійшла на гівно.... 😕

.
показати весь коментар
03.07.2024 21:44 Відповісти
Калифорний зийшла на говно. Именно благодаря губернатору-камуняке.
показати весь коментар
03.07.2024 22:12 Відповісти
ХЗ что для нас лучше..
показати весь коментар
03.07.2024 21:09 Відповісти
Аби не Трамп.

Як повідомляє Politico, Трамп у рамках свого плану припинення війни в Україні розглядає угоду, в якій НАТО має взяти на себе зобов'язання припинити подальшу експансію на схід і, зокрема, не приймати Україну та Грузію. Крім того, він веде переговори з Путіним про те, яку частину захопленої території України Росія може зберегти в рамках угоди про припинення війни, пише видання з посиланням на двох експертів з національної безпеки з оточення Трампа.
показати весь коментар
03.07.2024 21:09 Відповісти
Так усі кажуть, що цю мадам ледве уся Америка ненавидить. То виходить, що точно трамп. Але вже якось по#єр - як пішло на погибель, то не зупиниш...
показати весь коментар
03.07.2024 21:18 Відповісти
Камалу харіс не ненавидять у народі в США. Цего нема.

Інше діло що вона практично ніяк себе не проявила. Була непомітним другим номером. Байдан поручив їй кордон з Мексикою , але там прориву не було…

Більш того камалу підтримають більшість латиномовних жінок…

Але губернатор Каліфорнії чи кандидат з мичигану теж гарні кандидати.
показати весь коментар
03.07.2024 21:37 Відповісти
та бо вона тупенька і обирали її сімейка Байдена,щоб та часом не була конкурентом Бідону,тому нічого хорошого з приходом трампа чи ціїєї бабенції не слід очікувати!Біда якась, стільки хороших людей є в сша а висуваються якісь дегенерати в президенти в такий складний час...
показати весь коментар
03.07.2024 21:45 Відповісти
ану розкажи як саме вона могла би скласти конкуренцію байдену? ось зараз приміром якщо байден вирішить далі висуватися, то ніякий суперпопулярний віцепрезидент йому не завадить. навпаки допоміг би, бо тоді би всі розуміли, що у разі чого він замість байдена стане до керма.
показати весь коментар
04.07.2024 01:45 Відповісти
будь який інший кандидат за Джо програє вибори
показати весь коментар
03.07.2024 22:09 Відповісти
не тампу за НАТО вирішувати.
його Рютте спочатку в стойло поставити, а там і європейські лідери наваляють
показати весь коментар
03.07.2024 21:47 Відповісти
Та гляди, поставить. Штати - це і є НАТО
показати весь коментар
03.07.2024 22:51 Відповісти
Неплохая смена: двух выжившых из ума старых доходяг сменить на Камалу Харрис и Никки Хейли.
Пусть соревнуются.
показати весь коментар
03.07.2024 21:11 Відповісти
Ну ви й порівняли!
Ніккі з камалою
показати весь коментар
03.07.2024 21:48 Відповісти
Не порівнюю. Обидві - преємниці. Обидві - впізнавані. Все інше віришують Американці.
показати весь коментар
03.07.2024 21:52 Відповісти
В Камали рейтинг ще нижче ніж в Байдена! Це такий жарт? Іі тут реально сприймають як дурепу.
показати весь коментар
03.07.2024 21:12 Відповісти
Чем подху#ловский трампон, лучше уже кто угодно.
показати весь коментар
03.07.2024 21:16 Відповісти
Ви за подіями не стежите, чи тирнету немає? Ну, взагалі то майже немає, але ж десь щось чули - цю Камалу Байден взяв віцепрезиденткою для урівноваження: білий президент - кольорова віце, ем і жо. Але вона виявилась ні на що не здатною - усі доручені справи провалила, публіка її ненавидить. Вона з товском програє трампу, отаке от кому угодно.
показати весь коментар
03.07.2024 21:25 Відповісти
Если с 1-го раза не дошло, повторяю: кто угодно, только не трампон.
показати весь коментар
03.07.2024 21:43 Відповісти
Трамп - теж далеко не пацан - але Камалу він візьме на ха - ха
показати весь коментар
03.07.2024 21:18 Відповісти
У Камаллы рейтинг 2 процента был. Она невероятно неуклюжая. Её сожрет Трамп. Проблема Байдена в том что другие политики демов или радикалы за которых большинство американцев не проголосует или серые бюрократы как Камалла. Найти такого который выдержит атаки Трампа и получит симпатии большинства нелегко.
показати весь коментар
03.07.2024 21:23 Відповісти
Камала це ж не Тейлор Грин. Можна не боятись.

Думаю, що це і її заслуга у тому, що Байден не відмовився від подальшої кампанії.
показати весь коментар
03.07.2024 21:23 Відповісти
Мова йде щоб погнати демократів, котрі остаточно стали дерьмократами та ще й небезпечними, а не про трампів, байденів - громадянська війна давно тліє, між червоними і синіми штатами, в червоних люди ще опираються кастраціям...
показати весь коментар
03.07.2024 21:23 Відповісти
Що в США, що в Україні - багато талановитих, професійних, патріотичних кандидатів в президенти.
Але в результаті - перемога найкращих - скоріше виняток.
показати весь коментар
03.07.2024 21:29 Відповісти
Там ще в рейтингах є така Мішель Обама, у якої значний відрив від Трампа. Той же рейтерс дає 50/39 на користь Мішель. Але її чоловік як президент був ніяким, щоб це не повторилося і з його жінкою.
показати весь коментар
03.07.2024 21:34 Відповісти
Мішель Обама є одним з найкращих кандидатів, але вона не хоче.
показати весь коментар
03.07.2024 21:43 Відповісти
От даже интересно стало, почему вы ее "наилучшей" считаете? Что в ней такого? Немолодая домохозяйка, прожившая всю жизнь, до избрания мужа прэзиком, в обиде на свою страну. Неизвестная абсолютно никакими делами, ни разу не выбиравшаяся ни на какую должность, `юристка специализировавшаяся до замужества на законодательстве в области Индустрии развлечений, а позже на "связях с общественностью".
показати весь коментар
03.07.2024 22:26 Відповісти
Зв'язки з суспільством у Мішель були дуже специфічні.
У 2005 році вона працювала на посаді спеціаліста по зв'язкам з суспільством в Університеті Чікаго (там була створений перший атомний реактор а згодом і атомна бомба.) На цій посаді вона отримувала $317,000 на рік - вдвічі більше ніж провідний професор фізик ядерник.
А все тому що "суспільство" навкруги університету післь 1968 року дуже змінилося і зараз є дуже, м'яко кажучи, специфічним.
Видатніші за інших члени цього суспільства мають звичку періодично переходити 63тю вулицю, після чого у студентів на кампусі пропадають телефони, а дехто їде додому в Індію в труні. От Мішель і бралася за скромні $317000 в рік порішати це складне для університета питання. І ви знаєте, їй це вдавалося!
показати весь коментар
03.07.2024 23:28 Відповісти
Якщо ще залишилися республіканські політики державні- діячі , а не кар"єристи - їм на з"їзді не позаздриш давати голос за фарбованого
показати весь коментар
03.07.2024 21:43 Відповісти
та ще при тому , шо Гейлі не дуже від нього відставала на праймеріз .І Знайома моя американка ненависниця"імперії зла" рейганіст ніразе не голосувала за Трампа - уявити важко навіть і уся її сімʼя ііандського походження . А про ГЕЙЛІ кажуть найсильніша серед мужиків політиків республіканців
ArkansasGov. Sarah Huckabee - ще цю жінку називають нарівні з Гейлі .
показати весь коментар
03.07.2024 21:53 Відповісти
Попомните мое слово, в 2028 году Сара Хаккаби станет президентом США.
показати весь коментар
03.07.2024 22:27 Відповісти
После этого, Земля налетит на земную ось!
показати весь коментар
03.07.2024 22:54 Відповісти
Байден оценивает, стоит ли ему продолжать предвыборную гонку. Он знает, что, возможно, не сможет спасти свою кандидатуру после провала на дебатах, - NYT

Reuters и компании Ipsos провели опрос, из которого следует, что из всех демократов только Мишель Обама смогла бы обойти Трампа на выборах президента в США - 50% на 39%. При этом тот же опрос показывает, что у Трампа и Байдена на данный момент равенство - 40% на 40%.
показати весь коментар
03.07.2024 21:44 Відповісти
камала - це буде просто подарунок для трампа.
показати весь коментар
03.07.2024 21:49 Відповісти
Вирок 11 го у фарбованого . З"їзд з його затвердженням 15 го - аж 5 днів! Те що вирішив Верховний суд, не сказала б що подарунок для йому перед заїздом.
У демокартів 1000 й один привід дєлать нєрви діду Трампу , а ще більше його однопартійцям
показати весь коментар
03.07.2024 21:59 Відповісти
ВЕРХОВНЫЙ СУД США ОТКРЫЛ ВОРОТА В АД, Рекордный пакет помощи Украине, Бэннон сел, Руди не адвокат- читає текст Юрій рашкін
Ось й Ігого Айзеберг так вважає - мені не одній так здається
https://www.youtube.com/watch?v=JW38nTp57xc
показати весь коментар
03.07.2024 22:04 Відповісти
какой рекордный?

150млн PDA, который обещали 2 недели
2.2млрд это USAI - неизвестно когда изготовят и поставят.
Сказали только, что Украине надо немедленно, поэтому планируют сместить будущие поставки другим заказчикам. Все в будущем

В настоящем - это 150млн PDA. В прошлом месяце было 225млн
Есть шанс, что PDA просто "сгорит" 1 октября 2024 года, который в пакете 61млрд
а долг 2022-2033 годов который после очередного аудита составляет 5.1млрд, - текущий президент забудет или не успеет подписать.
показати весь коментар
03.07.2024 22:53 Відповісти
Вєдано, самовистругаєшся сама чи тобі допомогти?..
показати весь коментар
04.07.2024 00:50 Відповісти
Вирок уже відкладений до жовтня. В судді Mерчана дуже чутлива політична дупа, і дупа каже що з вироком не треба поспішати.
Не буду здивований якщо Мерчан в жовтні присудить трампу суспільні корисні роботи з відбуттям у Білому Домі.
показати весь коментар
03.07.2024 23:16 Відповісти
Камала як колишня прокурорша (нехай в Каліфорнії, і все ж) не має шансів перемогти Трампа.
показати весь коментар
03.07.2024 22:03 Відповісти
Ну шо ж, в таком случае победа трампа гарантированна, на все 100.
показати весь коментар
03.07.2024 22:11 Відповісти
По китайському Харіс - "Змія". Трамп - "Собака". Байден - "Кінь". Якщо переможе Харіс, то це буде "змія, що вжалить з мертвого коня". "Собака" буде стерегти двір. Хоч "Собака" завжди банкрут і залежить від хозяїна.

Вибачаюсь, якщо когось образив
показати весь коментар
03.07.2024 22:27 Відповісти
По китайски еще и *** обозначает совсем не то, что вы подумали, только какое это это имеет отношение к делу?
показати весь коментар
03.07.2024 22:31 Відповісти
Ющенко - "Кінь", Тімошенко - "Миша". Це два знаки, які мають НАЙБІЛЬШУ несумісність. А тепер скажіть, що китайські гороскопи брешуть
показати весь коментар
03.07.2024 22:38 Відповісти
Гороскопи - то для розумово обмежених, щоб наповнити уявним сенсом їх безтолкове існування.
показати весь коментар
04.07.2024 01:27 Відповісти
Працював разом з малазійською китаянкою з призвіщем ***.
показати весь коментар
04.07.2024 00:52 Відповісти
Не "Харіс", а Гарріс. Пишіть, будь ласка, правильно, не просувайте навʼязаний московитами "правопис".
показати весь коментар
03.07.2024 23:26 Відповісти
Каким боком сюда московиты, если ее фамилия пишется Harris и точно так же произносится ?
показати весь коментар
04.07.2024 01:47 Відповісти
як пішло на погибель, то не зупиниш...
показати весь коментар
03.07.2024 22:37 Відповісти
Правда у неї оейтинг навіть серед чорношкірих жінок, як у ЗЄ серед порохоботів. І серед естеблішменту її ненавидять.

А так то да - ******* кандидатка.
показати весь коментар
03.07.2024 22:41 Відповісти
Каркаюча Камала під час виборів 2020 року набрала 2% на демократичних праймеріз. А в політику потрапила в 29 років через ліжко такого собі мера Сан Франциско та Віллі Брауна.
показати весь коментар
03.07.2024 23:07 Відповісти
пс - ... через ліжко 60-річного мера Сан Франциско Віллі Брауна
показати весь коментар
03.07.2024 23:08 Відповісти
Это худшая замена из возможных. А самая лучшая это Гэвин Ньюсом. Но если учесть какие советники у Байдена то понятно к чему всё идёт.
показати весь коментар
03.07.2024 23:10 Відповісти
Це той Гевін Ньюсом що під час ковіда заборонив гуляти на пляжах та зачинив ресторани, а сам з публікою що рівніша за інших святкував день народження в елітному ресторані в долині Напа.
Тоді ой.
показати весь коментар
03.07.2024 23:13 Відповісти
Это всё мелочи по сравнению с тем что будет когда мудрый нарид выберет ************** рыжика.
показати весь коментар
03.07.2024 23:15 Відповісти
"На виборах завжди доводиться обирати поміж клізмою і сендвічем з лайном".
/Південний Парк/.
показати весь коментар
03.07.2024 23:45 Відповісти
Рейтинг Камали Гарріс поряд з рейтингом Байдена це як Поплавський поряд з Майклом Джексоном
показати весь коментар
03.07.2024 23:53 Відповісти
Хто Поплавський і хто Джексон?
показати весь коментар
04.07.2024 04:56 Відповісти
А по моєму із женой танцора і з Гарріс запалюють ірландське крильце Керрі,Саллі,Бернс та ін. Бо тільки при такому розкладі в них шанс залишитись на плаву, цьому українофобському клану сімейки Клінтонів. Раз українофоб то путінферштейн.
показати весь коментар
04.07.2024 00:39 Відповісти
Выдвинут жену Обамы .... Мишель Обаму в президенты ,а руководит будит дaльше Б. Обама .
показати весь коментар
04.07.2024 01:21 Відповісти
За обами Україні заборонили відстояти Крим. Чомусь згадався епізод з "Вивільнений Джанго", де Дікапріо молотком розбиває череп нігера і показує якусь ямку у ньому, яка на його думку визначає поведінку представників цієї раси як "нєпротівлєніє злу насілієм".
показати весь коментар
04.07.2024 04:37 Відповісти
Ну звичайно знову винен хтось інший. Що за країна якої іноземний дядько може заборонити захищатися. За яку незалежність ви боролися на Майдані? Боже, такий цирк.
показати весь коментар
04.07.2024 05:03 Відповісти
Мішель Обама чудовий кандидат.
показати весь коментар
04.07.2024 04:55 Відповісти
Камала Харріс - прокурор - те, що треба, щоб вставити Трампу в одне місце пістон.
показати весь коментар
04.07.2024 10:57 Відповісти
але разом з тим - вона те що треба, щоб трамп переміг у виборах.
показати весь коментар
04.07.2024 23:55 Відповісти
 
 