Камала Гарріс може замінити Байдена, якщо той вирішить зняти свою кандидатуру з виборів, - Reuters
Віцепрезидентку США Камалу Гарріс вважають найкращою альтернативою для заміни президента Джо Байдена, якщо той таки вирішить не продовжувати передвиборчу кампанію.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на сімох анонімних високопоставлених джерел у кампанії Байдена, Білому домі та Національному комітеті Демократичної партії, які обізнані з поточними дискусіями на цю тему, інформує Цензор.НЕТ.
Низка впливових демократів запропонувала альтернативи Байдену, крім віцепрезидентки Гарріс, включаючи популярних членів кабінету міністрів і губернаторів-демократів, таких як Гевін Ньюсом з Каліфорнії, Гретхен Вітмер з Мічигану і Джош Шапіро з Пенсильванії. Однак зазначається, що ніхто з них не зможе обійти Гарріс.
За словами співрозмовників, якщо політикиню висунуть кандидатом від Демократичної партії, вона отримає гроші зібрані на кампанію Байдена та успадкує інфраструктуру кампанії. Крім цього, серед альтернативних кандидатів 59-річна Гарріс має найбільшу впізаваність, а також найвищий рейтинг.
Згідно з опитування Reuters/Ipsos, чинна віцепрезидентка відстає від республіканця Дональда Трампа лише на 1%: її підтримують 42% людей, коли Трампа - 43%.
Крім того, як зауважили співрозмовники видання, Гарріс уже пройшла перевірку на національному рівні.
"Здобути перемогу над віцепрезиденткою майже неможливо", - вважає стратег від Демократичної партії з Каліфорнії Майкл Трухільо, який ранішепрацював у кампанії Гіларі Клінтон.
Водночас помічники віцепрезидентки заявили, що вона з нетерпінням чекає на другий термін разом із президентом Джо Байденом.
До слова, у США ніколи не обирали жінку президентом.
Нагадаємо, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.
Як відомо, 27 червня у США відбулися дебати між Трампом та Байденом.
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У Деда реально проблемы с рейтингом.
И староват и трампо-кремоевская хуцпа активно его топит.
Там тоже Нарид мудр и смышлен, можно заливать в уши любую хуцпу
але з цим президентським терміном він впорався щонайменше на 4+ обо 5-
але ж камала!!!! це - ноль!
у демів є три три гарних кандидати-губернатори, особливо з Каліфорнії!
Америка зійшла на гівно.... 😕
.
Як повідомляє Politico, Трамп у рамках свого плану припинення війни в Україні розглядає угоду, в якій НАТО має взяти на себе зобов'язання припинити подальшу експансію на схід і, зокрема, не приймати Україну та Грузію. Крім того, він веде переговори з Путіним про те, яку частину захопленої території України Росія може зберегти в рамках угоди про припинення війни, пише видання з посиланням на двох експертів з національної безпеки з оточення Трампа.
Інше діло що вона практично ніяк себе не проявила. Була непомітним другим номером. Байдан поручив їй кордон з Мексикою , але там прориву не було…
Більш того камалу підтримають більшість латиномовних жінок…
Але губернатор Каліфорнії чи кандидат з мичигану теж гарні кандидати.
його Рютте спочатку в стойло поставити, а там і європейські лідери наваляють
Пусть соревнуются.
Ніккі з камалою
Думаю, що це і її заслуга у тому, що Байден не відмовився від подальшої кампанії.
Але в результаті - перемога найкращих - скоріше виняток.
У 2005 році вона працювала на посаді спеціаліста по зв'язкам з суспільством в Університеті Чікаго (там була створений перший атомний реактор а згодом і атомна бомба.) На цій посаді вона отримувала $317,000 на рік - вдвічі більше ніж провідний професор фізик ядерник.
А все тому що "суспільство" навкруги університету післь 1968 року дуже змінилося і зараз є дуже, м'яко кажучи, специфічним.
Видатніші за інших члени цього суспільства мають звичку періодично переходити 63тю вулицю, після чого у студентів на кампусі пропадають телефони, а дехто їде додому в Індію в труні. От Мішель і бралася за скромні $317000 в рік порішати це складне для університета питання. І ви знаєте, їй це вдавалося!
ArkansasGov. Sarah Huckabee - ще цю жінку називають нарівні з Гейлі .
Reuters и компании Ipsos провели опрос, из которого следует, что из всех демократов только Мишель Обама смогла бы обойти Трампа на выборах президента в США - 50% на 39%. При этом тот же опрос показывает, что у Трампа и Байдена на данный момент равенство - 40% на 40%.
У демокартів 1000 й один привід дєлать нєрви діду Трампу , а ще більше його однопартійцям
Ось й Ігого Айзеберг так вважає - мені не одній так здається
https://www.youtube.com/watch?v=JW38nTp57xc
150млн PDA, который обещали 2 недели
2.2млрд это USAI - неизвестно когда изготовят и поставят.
Сказали только, что Украине надо немедленно, поэтому планируют сместить будущие поставки другим заказчикам. Все в будущем
В настоящем - это 150млн PDA. В прошлом месяце было 225млн
Есть шанс, что PDA просто "сгорит" 1 октября 2024 года, который в пакете 61млрд
а долг 2022-2033 годов который после очередного аудита составляет 5.1млрд, - текущий президент забудет или не успеет подписать.
Не буду здивований якщо Мерчан в жовтні присудить трампу суспільні корисні роботи з відбуттям у Білому Домі.
Вибачаюсь, якщо когось образив
А так то да - ******* кандидатка.
Тоді ой.
/Південний Парк/.