Камала Гарріс може замінити Байдена, якщо той вирішить зняти свою кандидатуру з виборів, - Reuters

Віцепрезидентку США Камалу Гарріс вважають найкращою альтернативою для заміни президента Джо Байдена, якщо той таки вирішить не продовжувати передвиборчу кампанію.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на сімох анонімних високопоставлених джерел у кампанії Байдена, Білому домі та Національному комітеті Демократичної партії, які обізнані з поточними дискусіями на цю тему, інформує Цензор.НЕТ.

Низка впливових демократів запропонувала альтернативи Байдену, крім віцепрезидентки Гарріс, включаючи популярних членів кабінету міністрів і губернаторів-демократів, таких як Гевін Ньюсом з Каліфорнії, Гретхен Вітмер з Мічигану і Джош Шапіро з Пенсильванії. Однак зазначається, що ніхто з них не зможе обійти Гарріс.

За словами співрозмовників, якщо політикиню висунуть кандидатом від Демократичної партії, вона отримає гроші зібрані на кампанію Байдена та успадкує інфраструктуру кампанії. Крім цього, серед альтернативних кандидатів 59-річна Гарріс має найбільшу впізаваність, а також найвищий рейтинг.

Згідно з опитування Reuters/Ipsos, чинна віцепрезидентка відстає від республіканця Дональда Трампа лише на 1%: її підтримують 42% людей, коли Трампа - 43%.

Крім того, як зауважили співрозмовники видання, Гарріс уже пройшла перевірку на національному рівні.

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"Здобути перемогу над віцепрезиденткою майже неможливо", - вважає стратег від Демократичної партії з Каліфорнії Майкл Трухільо, який ранішепрацював у кампанії Гіларі Клінтон.

Водночас помічники віцепрезидентки заявили, що вона з нетерпінням чекає на другий термін разом із президентом Джо Байденом.

До слова, у США ніколи не обирали жінку президентом.

Нагадаємо, що після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Як відомо, 27 червня у США відбулися дебати між Трампом та Байденом.

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