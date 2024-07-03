Пентагон про новий пакет допомоги Україні: боєприпаси на 150 млн дол. та 2,2 млрд дол. на закупівлю ракет для ППО
Міністерство оборони США повідомило деталі щодо змісту нового пакету безпекової допомоги Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.
Пакет вартістю 150 мільйонів доларів включатиме:
- Ракети для ЗРК HAWK;
- Боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- Артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- Мінометні снаряди калібру 81 мм;
- Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- Протитанкові системи Javelin і AT-4;
- Боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- Підривне обладнання та боєприпаси;
- Тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
- Тактичні аеронавігаційні системи та обладнання забезпечення літаків;
- Запасні частини, технічне обслуговування та інше польове та допоміжне обладнання.
Крім того, Міністерство оборони США оголосило про значний пакет ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони, на суму приблизно 2,2 мільярда доларів. Ці кошти підуть на закупівлю для України ракет-перехоплювачів систем ППО PATRIOT і NASAMS.
"Як було оголошено раніше, адміністрація Байдена планує прискорити доставку цих боєприпасів шляхом зміни черговості майбутніх зовнішніх поставок військових товарів для України. У результаті Україна отримає засоби перехоплення, які їй терміново потрібні для захисту свого населення та критичної інфраструктури від повітряних атак Росії", - наголосили у Пентагоні.
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"Заключение каких-либо «договоров» со спятившим, лживым чекистом - чистое безумие.
В этой войне точку поставить могут только «Томагавки». Несомненно, дойдёт и до них.
Ничем другим вразумить русскую истерию все равно не получится. А они предлагают:
Украина должна полностью выйти из Донецкой и Луганской областей. Эти области не могут быть переданы под контроль Украины, потому что, как формулируют оккупанты, "это вызовет геноцид населения этих территорий, треть которого участвовала в боевых действиях против Украины".
▪️россия передает Украине Запорожскую АЭС и Энергодар, а также контроль над демилитаризованной 100-километровой зоной вдоль Днепра до Черного моря.
▪️Украина должна взять на себя юридически закрепленные международные гарантии не перекрывать поставку воды в
Крым.
▪️Украина должна закрепить в Конституции внеблоковый статус и не вступать ни в НАТО, ни в любой другой новосозданный Альянс.
▪️Украина должна закрепить в Конституции понятие "армия мирного времени" в количестве 350 тыс. человек личного состава и иметь определенный, юридически закрепленный, ограниченный перечень вооружений (в частности, по мнению кремля, Украина не может иметь более 125 боевых самолетов).
▪️Нужно реанимировать действие Договора о ракетах малой и средней дальности, который должна подписать Украина.
▪️Крым определяется как "особая демилитаризованная административная территория с двойным подчинением Украине и рф".
▪️США и союзники должны снять санкции, связанные с поставками в рф высоких технологий и товаров хай-тека, а также нефтегазовым комплексом и банковской системой.
▪️рф готова к обсуждению возможной передачи под контроль Украины всей территории Херсонской и Запорожской областей.
▪️рф не возражает против вступления Украины в ЕС.
▪️Прекращение огня на линии боестолкновения должно быть введено сразу же после начала переговоров о перемирии в формате россия - США - Китай - ЕС - Украина.
Ручаться за 100% подлинность невозможно, но «источник» вполне качественный".
Обилок московський, добре уже чує сморід своєї смерті, ось і гарячкує з оптиками листами тов ОПУ, то в США, то в Китай ….
2.2млрд це USAI
По PDA
4.2млрд залишок 2023 року
+ 1.9млрд знайшов новий аудит (перевірено до 38го пакету PDA)
+ 7.8млрд в новому пакеті 61млрд, на всі країни
- 1млрд надали в квітні 2024 за рахунок боргу 2023
- 0.9млрд надали з 7.8млрд
- 0.15млрд пообіцяли зараз
Сумарний залишок PDA 11.85млрд,
з яких 5.1млрд борг 2023року
та 6.75млрд можна використати тільки до 1 жовтня 2023.
Залишилось менше 3місяців...
По USAI
"Як було оголошено раніше, адміністрація Байдена планує прискорити доставку цих *********** шляхом зміни черговості майбутніх зовнішніх поставок військових товарів для України. У результаті Україна отримає засоби перехоплення, які їй терміново потрібні для захисту свого населення та критичної інфраструктури від атак з повітря росії"
якщо "терміново потрібні", то мабуть треба зараз постачати, замість "планувати майбутні" - дивна логіка...
Залишилось менше 3місяців..."
Вы б, вместо того, что бы чужие деньги считать, лучше на календарь посмотрите..
если будет 1 октября 2024 - это чтото изменит?
Чужие это чьи?
Их же Конгресс выделил Украине
а они гдето пропали/уменшились со временем...
їм краще щоб більша частина залишку в 6.75млрд "згоріла" 1 жовтня 2024
Як казав видатний Українець Євген Чикаленко, - "Легко любити Україну до глибини душі. А ви спробуйте любити її до глибини кишені!"
Цей вислів видатного Українця, сьогодні є актуальним, як ніколи!!
Привладних осіб з Урядового кварталу, він стосується, у ПЕРШУ ЧЕРГУ!!
Сьогодні він таке сказав би про Порошенка.
США роздають безоплатно Бредлі але чомусь не нам. То чим воювати. Одними Хаймарсами не стримати. Але про бойову броньовану техніку не чутно від слова .взагалі.