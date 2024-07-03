Пентагон про новий пакет допомоги Україні: боєприпаси на 150 млн дол. та 2,2 млрд дол. на закупівлю ракет для ППО

Міністерство оборони США повідомило деталі щодо змісту нового пакету безпекової допомоги Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

Пакет вартістю 150 мільйонів доларів включатиме:

Ракети для ЗРК HAWK; Боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS); Артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм; Мінометні снаряди калібру 81 мм; Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW); Протитанкові системи Javelin і AT-4; Боєприпаси до стрілецької зброї та гранати; Підривне обладнання та боєприпаси; Тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки; Тактичні аеронавігаційні системи та обладнання забезпечення літаків; Запасні частини, технічне обслуговування та інше польове та допоміжне обладнання.

Крім того, Міністерство оборони США оголосило про значний пакет ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони, на суму приблизно 2,2 мільярда доларів. Ці кошти підуть на закупівлю для України ракет-перехоплювачів систем ППО PATRIOT і NASAMS.

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"Як було оголошено раніше, адміністрація Байдена планує прискорити доставку цих боєприпасів шляхом зміни черговості майбутніх зовнішніх поставок військових товарів для України. У результаті Україна отримає засоби перехоплення, які їй терміново потрібні для захисту свого населення та критичної інфраструктури від повітряних атак Росії", - наголосили у Пентагоні.