Уже є чіткі деталі нових програм, які допоможуть людям у час дефіциту електрики, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що уряд підготував деталі нових програм, які допоможуть людям у час дефіциту електрики.

Про це він сказав у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні наради з урядовцями – Премʼєр-міністр Шмигаль, перша віцепремʼєр Свириденко, віцепремʼєр Федоров, міністр фінансів Марченко. Уже є чіткі деталі нових рішень для українців – нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв’язку", - розповів глава держави.

Він наголосив, що "зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію – створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс".

"Найближчим часом урядовці представлять усю конкретику", - анонсував Зеленський.

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