Уже є чіткі деталі нових програм, які допоможуть людям у час дефіциту електрики, - Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що уряд підготував деталі нових програм, які допоможуть людям у час дефіциту електрики.
Про це він сказав у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Провів сьогодні наради з урядовцями – Премʼєр-міністр Шмигаль, перша віцепремʼєр Свириденко, віцепремʼєр Федоров, міністр фінансів Марченко. Уже є чіткі деталі нових рішень для українців – нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв’язку", - розповів глава держави.
Він наголосив, що "зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію – створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс".
"Найближчим часом урядовці представлять усю конкретику", - анонсував Зеленський.
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Та не програми на папері потрібні вже готові!
А реальні заходи! Споруди. Обладнання.
Система повинна бути вже налагоджена!
війна йде не перший рік…
наше майбутнє у суцільній пітьмі, а скоро ще й холоді, панове Українці
З усієї цієї камарільї хибащо Марченко є профі у своїй справі. Да і те не має свободи дій. Всі інші - невігласи та лиходії.
Страшно уявити, що то за програми. Чергові пункти незламності та генератори на хом'ячках у колесі?
За добу з хвостиком світло було годин 8, не більше. От зараз вже шоста година без світла закінчується, замість обіцяних чотирьох.
100% тупо знущаються, все ніяк не нажеруться..готують обгрунтування для чергового підвищення тарифів..щоб вже вдавило.
І по тонні бензину.
Вихлоп у хфорточку ставити ?
а про енергозабезпечення забули (прощьолкалі, ********).
Так, для довідки: в області залишилось не більше десятка ремонтних бригад, в яких реально нема кому працювати. Правда, бронь масова. Як кажуть енергетики в більшості в білих комірців.
Без образ, але так вже не варто робити, воно не працює
Може час встановлювати у дворах громадськи вбиральні, як було під час оточень міст рашистами, коли вже не було ні світла ні води аби не добити непрацюючу каналізацію? Правда люди самі їх рили і ліпили хто з чого міг.
Можливо у дворах час встановлювати пічі, мангали, дровниці, аби людям було де приготувати їжу і зігріти воду?
Обіцянками наврядчи можна виправити те до чого ми дійшли з 19-го до сьогодні( як не крути.
Намагаюся про все це не думати, але реальність як піна в діжці з лайном, що бродить і лізе, і лізе в кожну хату 😢😢😢😢