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Уже є чіткі деталі нових програм, які допоможуть людям у час дефіциту електрики, - Зеленський

Звернення Володимира Зеленського 3 липня

Володимир Зеленський заявив, що уряд підготував деталі нових програм, які допоможуть людям у час дефіциту електрики.

Про це він сказав у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні наради з урядовцями – Премʼєр-міністр Шмигаль, перша віцепремʼєр Свириденко, віцепремʼєр Федоров, міністр фінансів Марченко. Уже є чіткі деталі нових рішень для українців – нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв’язку", - розповів глава держави.

Він наголосив, що "зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію – створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс".

"Найближчим часом урядовці представлять усю конкретику", - анонсував Зеленський.

Читайте: Американський пропагандист Карлсон анонсував інтерв’ю з Зеленським

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) відключення світла (1095)


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Топ коментарі
+37
Енергетики ще в 22 році казали,що треба робити.Якби ти не грався в "позітівний кейс фортеця Бахмут" і контрнаступ,не мішав би членом Ялтинську каву в чашці Буданова,не мародерив на крові,разом з своїми 5-ма "найефективнішими", і не заміряв свій рейтинг щоп'ятниці,то такого п#здеця зараз б не було.
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04.07.2024 02:10 Відповісти
+19
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04.07.2024 02:04 Відповісти
+18
Премʼєр-міністр , перша віцепремʼєр Свириденко, віцепремʼєр Федоров, міністр фінансів Марченко

З усієї цієї камарільї хибащо Марченко є профі у своїй справі. Да і те не має свободи дій. Всі інші - невігласи та лиходії.

Страшно уявити, що то за програми. Чергові пункти незламності та генератори на хом'ячках у колесі?
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04.07.2024 02:23 Відповісти
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Читки деталі ?!

Та не програми на папері потрібні вже готові!

А реальні заходи! Споруди. Обладнання.

Система повинна бути вже налагоджена!
війна йде не перший рік…
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04.07.2024 02:03 Відповісти
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04.07.2024 02:04 Відповісти
"дєталь" із плана ГОЕЛРО ЗЄ-лєніна 😕

наше майбутнє у суцільній пітьмі, а скоро ще й холоді, панове Українці
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04.07.2024 05:27 Відповісти
Енергетики ще в 22 році казали,що треба робити.Якби ти не грався в "позітівний кейс фортеця Бахмут" і контрнаступ,не мішав би членом Ялтинську каву в чашці Буданова,не мародерив на крові,разом з своїми 5-ма "найефективнішими", і не заміряв свій рейтинг щоп'ятниці,то такого п#здеця зараз б не було.
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04.07.2024 02:10 Відповісти
Премʼєр-міністр , перша віцепремʼєр Свириденко, віцепремʼєр Федоров, міністр фінансів Марченко

З усієї цієї камарільї хибащо Марченко є профі у своїй справі. Да і те не має свободи дій. Всі інші - невігласи та лиходії.

Страшно уявити, що то за програми. Чергові пункти незламності та генератори на хом'ячках у колесі?
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04.07.2024 02:23 Відповісти
Всіх хом'ячків Ростік Шурма передав в користування своєму брату.Зеленський прийняв рішення роздати всім пенсіонерам ********* палочки,а всі,кому менше 60-ти-будуть купляти ********* палочки в відділеннях Укрпошти з націнкою + 400%,відповідальним за забеспечення населення *********** палочками призначили Андрія Борисовича Єрмака.
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04.07.2024 02:47 Відповісти
а бабафон до ********** палички под'єднаний?
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04.07.2024 05:29 Відповісти
Шо воно меле, чи то радість наркомана від єрмака отримав..

За добу з хвостиком світло було годин 8, не більше. От зараз вже шоста година без світла закінчується, замість обіцяних чотирьох.

100% тупо знущаються, все ніяк не нажеруться..готують обгрунтування для чергового підвищення тарифів..щоб вже вдавило.
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04.07.2024 02:59 Відповісти
якщо кожного вечора питати "Що ?", то зашокаєтесь - дишитє глибше та не звертайте уваги на белькотіння!
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04.07.2024 05:31 Відповісти
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04.07.2024 05:49 Відповісти
Мабуть, він погано вчився в школі і не знає, що будь-яка електроніка потребує електроживлення . А будь-яке ДБЖ потребує часу для зарядки акумуляторів, і чим більша ємність цих акумуляторів (довше працює зв'язок) - тим більший час потрібен для їх заряджання. Тобто - або зв'язок працює годину і потім за 1,5 години акумулятори повністю заряджаються, або працює 5 годин і потім потрібно 6-7 годин на заряджання. Якщо світло є 3-4 години, а немає 8 годин - дуже скоро ці акумулятори не зможуть підтримувати роботу базової станції навіть на короткий час. Передайте будь ласка це пану "президенту"
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04.07.2024 06:50 Відповісти
Та якось дихати глибше не виходить - світла на добу 6-8 годин дають і кондиціонери вмикати неможна))
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04.07.2024 06:16 Відповісти
Презентує перший у Всесвіті цифровий додаток "є-бонітова паличка"?!
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04.07.2024 03:35 Відповісти
Всі нові програми зводяться до подорожчання комуналки - газу, води, електрики - мінімум вдвічі. При цьому міімальні зарплати та пенсії законодавчо заморозили до кінця 2028. Ну і на хєра оця хрипата хуцпа? Не здивуюсь якщо для посилення підготовчого ефекту почнуть на додачу до електрики відключати ще й газ та воду.... Фірташ і Ахмєтов вже смачно пускають слину...
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04.07.2024 04:10 Відповісти
Газ - не знаю, а воду й опалення точно будуть, при чому при відсутності опалення - ціна зменшуватись не буде. А ще й виросте..
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04.07.2024 06:17 Відповісти
Щезни дурню, ти вже всіх замахав!
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04.07.2024 04:35 Відповісти
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04.07.2024 04:51 Відповісти
Наржались так, що захаркали кров'ю.
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04.07.2024 06:29 Відповісти
Купувати буржуйку та мангал? Шостий рік "керують", що не придумують на виході "шашлик" Прокляте місце чи руки з дупи?
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04.07.2024 04:52 Відповісти
був у вови пуштун де пуштун
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04.07.2024 04:59 Відповісти
Чпок! І нєт пуштуна....
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04.07.2024 05:36 Відповісти
як і грошей та звіту потужно (ц)
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04.07.2024 05:39 Відповісти
Мабуть,кожному українцю безкоштовно по інверторному генератору видадуть.
І по тонні бензину.
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04.07.2024 05:07 Відповісти
Ну і ?
Вихлоп у хфорточку ставити ?
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04.07.2024 05:37 Відповісти
Іздць світлу. Зе анонсував нові рішення проблеми з дефіцитом світла та зникненням мобільного зв'язку під час відключень.
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04.07.2024 05:47 Відповісти
Таке поняття як сарказм вам відомі?Коли влада щось безкоштовно давала?Навіть якщо дадуть щось,нам втридорога продадуть.
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04.07.2024 08:41 Відповісти
Мобільні оператори натикали своїх антен на кожну голубятню в місті,
а про енергозабезпечення забули (прощьолкалі, ********).
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04.07.2024 05:54 Відповісти
нащо- вони відкати не для того ермаку несли
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04.07.2024 05:56 Відповісти
Як завше, треба створити додатки, застосунки, робочі групи, відповідні комісії та закликати.
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04.07.2024 06:55 Відповісти
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04.07.2024 07:12 Відповісти
Уже є чіткі деталі нових програм, які допоможуть людям у час дефіциту електрики Джерело: Це програми передач у телемарофоні?
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04.07.2024 07:19 Відповісти
Ослік в туманє...
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04.07.2024 08:50 Відповісти
Якщо за енергетику взявся Зеленський і його кагал, то енергетики в Україні не буде.
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04.07.2024 07:20 Відповісти
Обіцянки цяцянки!
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04.07.2024 07:25 Відповісти
Брехливий ублюдок! Щоб уся твоя родина жала без тепла і світла до скону, тварюка
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04.07.2024 07:57 Відповісти
Було б справедливим якби перед власною смертю Зє побачив як в муках здихають всі його родичі та близькі йому подільники.
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04.07.2024 16:46 Відповісти
"Деталі" "нових" "програм" - і кожне слово це чергова брехня щоб тобі вже гад зелений ці слова в горлі застрягли як ти вже достав!!!
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04.07.2024 08:02 Відповісти
Уцобіше хрипате, ти зі своїми дегенератами зеленими країну у середньовічча загнав! Цікаво, куди поділися усі смєтуни? Під шконку забилися і не рохкають?
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04.07.2024 08:12 Відповісти
«Тернопільобленерго» придбає 22 авто для виїзних бригад, а деякі діючі мають віддати ЗСУ.
Так, для довідки: в області залишилось не більше десятка ремонтних бригад, в яких реально нема кому працювати. Правда, бронь масова. Як кажуть енергетики в більшості в білих комірців.
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04.07.2024 08:42 Відповісти
Зазвичай, щоб обіцяти хоч що небудь хоч будь кому, логічно проаналізувати чи все вже колись обіцяне виконано і стало реальністю, ну щоб не виглядати кепсько, зовсім кепсько, як годинник який навіть два раза на день не здатен показувати правиль час, бо втратив стрілки(
Без образ, але так вже не варто робити, воно не працює
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04.07.2024 08:46 Відповісти
Може час встановлювати у дворах бювети, рити їх і встановлювати колонки які просто качаються руками аби йшла вода, щоб люди були з водою?
Може час встановлювати у дворах громадськи вбиральні, як було під час оточень міст рашистами, коли вже не було ні світла ні води аби не добити непрацюючу каналізацію? Правда люди самі їх рили і ліпили хто з чого міг.
Можливо у дворах час встановлювати пічі, мангали, дровниці, аби людям було де приготувати їжу і зігріти воду?
Обіцянками наврядчи можна виправити те до чого ми дійшли з 19-го до сьогодні( як не крути.
Намагаюся про все це не думати, але реальність як піна в діжці з лайном, що бродить і лізе, і лізе в кожну хату 😢😢😢😢
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04.07.2024 08:56 Відповісти
Гнида Зелена просрочена.... засунь свої програми собі в дупу... як ти вмієш брехати всі вже побачили. Всі твої програми зведуться, щоб Оленці скумбрії ще одне Бугатті купити...
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04.07.2024 09:28 Відповісти
Нажаль, наша влада не спроможна приймати швидкі та дієві рішення. Заберіть податки на растаможку, дайте можливість легко придбати енергонезалежне обладнання в безвідсотковий кредит і люди все зроблять самі.
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04.07.2024 09:29 Відповісти
А як же монополісти (фірташі з ахмєтовими)? Ніззя... Кормільци і доїльці...
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04.07.2024 16:51 Відповісти
..... патужні ?
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04.07.2024 10:36 Відповісти
 
 