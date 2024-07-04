Росія тримає два своїх кораблі в Чорному й Азовському морях, - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 4 липня, РФ тримає на бойовому чергуванні по одному кораблю у Чорному та Азовсьому морях.

Про це розповіли у Військово-морських силах ЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у Чорному морі перебуває носій крилатих ракет "Калібр", проте ракети на ньому відсутні.

В Азовському морі чергує один російський корабель, але він не ракетоносій.

Водночас у Середземному морі Росія тримає два кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Мунулої доби, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря чотири судна - всі рухались із протоки Босфор. До Чорного моря пройшли Керченською протокою 10 суден, з яких сім продовжили рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - йдеться у дописі ВМС ЗС України.

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