США та Китай можуть припинити війну в Україні, якщо будуть діяти разом, - Зеленський

США та Китай здатні прискорити припинення війни РФ проти України, якщо діятимуть спільно.

Про це в інтерв’ю агентству Bloomberg заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, Зеленський наголосив, що Пекін має великий вплив на Росію, оскільки вона дуже залежить від ринку експорту та збуту.

За словами глави держави, США та Китай можуть припинити війну в Україні, якщо відкинуть розбіжності та будуть діяти разом.

До слова, раніше український лідер заявляв, що Україна ніколи не позиціонувала Китай як ворога. На його думку, КНР могла б допомогти Україні, оскільки має економічний та політичний вплив на країну-агресорку Росію.

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