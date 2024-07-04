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Новини Війна
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США та Китай можуть припинити війну в Україні, якщо будуть діяти разом, - Зеленський

США та Китай можуть припинити війну в Україні, якщо будуть діяти разом, - Зеленський

США та Китай здатні прискорити припинення війни РФ проти України, якщо діятимуть спільно.

Про це в інтерв’ю агентству Bloomberg заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, Зеленський наголосив, що Пекін має великий вплив на Росію, оскільки вона дуже залежить від ринку експорту та збуту.

За словами глави держави, США та Китай можуть припинити війну в Україні, якщо відкинуть розбіжності та будуть діяти разом.

До слова, раніше український лідер заявляв, що Україна ніколи не позиціонувала Китай як ворога. На його думку, КНР могла б допомогти Україні, оскільки має економічний та політичний вплив на країну-агресорку Росію.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24318) Китай (4691) США (23360)


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Топ коментарі
+6
І взагалі, що таке "зупинити війну" в його системі координат? Пєрєстать стрілять?
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04.07.2024 12:17 Відповісти
+3
Зачекайте, ще тільки ранок - ще не встиг розширити підсвідомість до таких масштабів
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04.07.2024 12:19 Відповісти
+2
Я навіть більше скажу..
Якщо Б-г і адський сотона будуть діяти разом, не стане ні добра ні зла на світі? Не розмінюйся на дрібниці, думай ширше!
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04.07.2024 12:15 Відповісти
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Невже НЕ "Порошенко винен"?!!
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04.07.2024 12:15 Відповісти
США віддає Тайвань і Китай змінює свою позицію щодо України...
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04.07.2024 15:26 Відповісти
Я навіть більше скажу..
Якщо Б-г і адський сотона будуть діяти разом, не стане ні добра ні зла на світі? Не розмінюйся на дрібниці, думай ширше!
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04.07.2024 12:15 Відповісти
Зачекайте, ще тільки ранок - ще не встиг розширити підсвідомість до таких масштабів
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04.07.2024 12:19 Відповісти
І взагалі, що таке "зупинити війну" в його системі координат? Пєрєстать стрілять?
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04.07.2024 12:17 Відповісти
Це все буде в новому виданні творів нового мирного плану до кінця року. Поки що кріпіться, мужнійте, купуйте динамо-машини і рийте глибше окопи
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04.07.2024 12:24 Відповісти
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04.07.2024 12:20 Відповісти
Ну так, звичайно, ніхто не буде радитись з цим нелигітимним чотириразовим ухилянтом, (хоча йому особисто не треба закінчувати війну., бо довидеться виїзджати до росії)
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04.07.2024 12:23 Відповісти
Ідіот !
"Китай і США разом"
Оце так перл викатив !
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04.07.2024 12:26 Відповісти
А що вони зараз не разом, після останньої зустрічі Байдена і Сі навіть співпрацю штабів поновили та обмінюються розвідданими...

Друге не тільки Китай зараз має вигоду від війни у вигляді дешевих ресурсів з раші а і всі американські компанії які мають там виробництво або торгують з ними .... Нагадаю вам що товарооборот між Китаєм та СШа 660 млрд. $ в рік а інвестиції 470 млрд.
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04.07.2024 13:09 Відповісти
Я так розумію, що цей диктор прочитав написане спічрайтером під диктовку дєрьмака завуальоване "нехай США та Китай вирішують проблеми України і не заважають нам красти"?
Ох і дурне ж воно! Дєрьмак ніде підписів не ставив і не ставить, а строк світить саме цьому херпідуну...
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04.07.2024 12:33 Відповісти
Це і причина по якій він тримає при собі юристів - спочатку Богдана, а потім і цього кацапського х*ра дЄрмака.
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04.07.2024 13:52 Відповісти
А навіщо їм це??!!!
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04.07.2024 12:34 Відповісти
Це називається дятел
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04.07.2024 12:39 Відповісти
зелений придурок, так ти "проста пірістань стрілять", як і радять тобі твої любі, такі ж ******, як і ти, китайські комуняки. спробуй ще раз - раз вже пробував!! "падумаєшь", іще 20% території втратиш, ну, й пару сотень тисяч трупів... це ж х...я - 58% досі *******, так шо мона пробувати, зе-уйобок, дєрзай!!
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04.07.2024 13:25 Відповісти
США та Китай можуть припинити війну в Україні, якщо будуть діяти разом, - Зеленський Джерело:
ЩО ЗЕЛЕНИЙ КЛОУН "НАДО ПРОСТО ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ ТУТ НЕ СПРАЦЮЮТЬ" ? 🤣
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04.07.2024 13:51 Відповісти
 
 