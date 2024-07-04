США та Китай можуть припинити війну в Україні, якщо будуть діяти разом, - Зеленський
США та Китай здатні прискорити припинення війни РФ проти України, якщо діятимуть спільно.
Про це в інтерв’ю агентству Bloomberg заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, Зеленський наголосив, що Пекін має великий вплив на Росію, оскільки вона дуже залежить від ринку експорту та збуту.
За словами глави держави, США та Китай можуть припинити війну в Україні, якщо відкинуть розбіжності та будуть діяти разом.
До слова, раніше український лідер заявляв, що Україна ніколи не позиціонувала Китай як ворога. На його думку, КНР могла б допомогти Україні, оскільки має економічний та політичний вплив на країну-агресорку Росію.
Топ коментарі
+6 Erlich Bachman
показати весь коментар04.07.2024 12:17 Відповісти Посилання
+3 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар04.07.2024 12:19 Відповісти Посилання
+2 Erlich Bachman
показати весь коментар04.07.2024 12:15 Відповісти Посилання
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Якщо Б-г і адський сотона будуть діяти разом, не стане ні добра ні зла на світі? Не розмінюйся на дрібниці, думай ширше!
"Китай і США разом"
Оце так перл викатив !
Друге не тільки Китай зараз має вигоду від війни у вигляді дешевих ресурсів з раші а і всі американські компанії які мають там виробництво або торгують з ними .... Нагадаю вам що товарооборот між Китаєм та СШа 660 млрд. $ в рік а інвестиції 470 млрд.
Ох і дурне ж воно! Дєрьмак ніде підписів не ставив і не ставить, а строк світить саме цьому херпідуну...
ЩО ЗЕЛЕНИЙ КЛОУН "НАДО ПРОСТО ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ ТУТ НЕ СПРАЦЮЮТЬ" ? 🤣