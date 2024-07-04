РФ не досягла значних територіальних успіхів в Україні та не має жодних ознак стратегічного прориву, - президент Чехії Павел

Президент Чехії Петр Павел вважає, що у Росії немає мотивації вести мирні переговори з Україною, бо вона думає, що все ще може досягти своїх цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Чеському радіо".

За його словами, пропозиції Росії щодо припинення війни досі були ультимативними й передбачали безумовну капітуляцію України, а не міцну основу для мирних переговорів.

Павел зазначив, що Росія й надалі намагатиметься досягнути територіальних успіхів в Україні.

Президент Чехії наголосив, що важливо підтримувати Україну настільки, щоб Росія зрозуміла, що єдиний спосіб покласти край конфлікту - це переговори, а не подальше продовження бойових дій.

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"Росія не домоглася якихось значних територіальних успіхів, і жодних ознак стратегічного прориву з її боку не передбачається, але у неї більше ресурсів, ніж в України. Однак країна, яка зазнала нападу, своїм ставленням, героїзмом солдатів і цивільних осіб доводить, що у неї є рішучість і шанс захистити себе", - зауважив Павел.

Чеський лідер вважає, що ситуація на полі бою не складається на користь будь-кого з учасників війни.

За словами президента Чехії, можна очікувати, що в майбутньому під час переговорів буде досягнуто якогось компромісу, а також можливо, що частина української території буде тимчасово окупована Росією.

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