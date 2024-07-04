РФ не досягла значних територіальних успіхів в Україні та не має жодних ознак стратегічного прориву, - президент Чехії Павел
Президент Чехії Петр Павел вважає, що у Росії немає мотивації вести мирні переговори з Україною, бо вона думає, що все ще може досягти своїх цілей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Чеському радіо".
За його словами, пропозиції Росії щодо припинення війни досі були ультимативними й передбачали безумовну капітуляцію України, а не міцну основу для мирних переговорів.
Павел зазначив, що Росія й надалі намагатиметься досягнути територіальних успіхів в Україні.
Президент Чехії наголосив, що важливо підтримувати Україну настільки, щоб Росія зрозуміла, що єдиний спосіб покласти край конфлікту - це переговори, а не подальше продовження бойових дій.
"Росія не домоглася якихось значних територіальних успіхів, і жодних ознак стратегічного прориву з її боку не передбачається, але у неї більше ресурсів, ніж в України. Однак країна, яка зазнала нападу, своїм ставленням, героїзмом солдатів і цивільних осіб доводить, що у неї є рішучість і шанс захистити себе", - зауважив Павел.
Чеський лідер вважає, що ситуація на полі бою не складається на користь будь-кого з учасників війни.
За словами президента Чехії, можна очікувати, що в майбутньому під час переговорів буде досягнуто якогось компромісу, а також можливо, що частина української території буде тимчасово окупована Росією.
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Це якби рашисти окупували Брно, а до Праги не дійшли, теж були б "незначні успіхи"?
Так будет и с КАБами, и с мясом. Московиты нащупали удачное решение с КАБами и пользуются им на 100%. Но найдется решение и на эту проблему, даже не сомневаюсь в этом.
вони посилають 10 і все в точку - ТЕС лягли разом...
Раша Ту ...-дей...
Немає ідей...
Лише ротами ..
Заглочуюми...
Проглочуючим....
Інгст инкном......
Ніби... всі це мають робити...
Скотини... слини...
знищила 87% московських сухопутних військ, які існували перед війною,
з того 63% рф танків, 32% бронетранспортерів..
Слава ЗСУ!
І молиться на хабадника-трампа.