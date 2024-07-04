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Новини Війна
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РФ не досягла значних територіальних успіхів в Україні та не має жодних ознак стратегічного прориву, - президент Чехії Павел

Петр Павел не бачить стратегічного прориву Росії в Україні

Президент Чехії Петр Павел вважає, що у Росії немає мотивації вести мирні переговори з Україною, бо вона думає, що все ще може досягти своїх цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Чеському радіо".

За його словами, пропозиції Росії щодо припинення війни досі були ультимативними й передбачали безумовну капітуляцію України, а не міцну основу для мирних переговорів.

Павел зазначив, що Росія й надалі намагатиметься досягнути територіальних успіхів в Україні.

Президент Чехії наголосив, що важливо підтримувати Україну настільки, щоб Росія зрозуміла, що єдиний спосіб покласти край конфлікту - це переговори, а не подальше продовження бойових дій.

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"Росія не домоглася якихось значних територіальних успіхів, і жодних ознак стратегічного прориву з її боку не передбачається, але у неї більше ресурсів, ніж в України. Однак країна, яка зазнала нападу, своїм ставленням, героїзмом солдатів і цивільних осіб доводить, що у неї є рішучість і шанс захистити себе", - зауважив Павел.

Чеський лідер вважає, що ситуація на полі бою не складається на користь будь-кого з учасників війни.

За словами президента Чехії, можна очікувати, що в майбутньому під час переговорів буде досягнуто якогось компромісу, а також можливо, що частина української території буде тимчасово окупована Росією.

Також читайте: Президент Чехії Павел: Потрібно встановити чіткі кордони для Росії, вона не задовольниться Україною

Автор: 

армія рф (17801) бойові дії (4059) Павел Петр (167)


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Топ коментарі
+6
Тактические успехи могут закончится несколькими вариантами. Либо перерасти в стратегические успехи, либо сточатся об умелую оборону. Ничего не бывает бесконечного. Помните боевые картинки от кремля "ракеты никогда не закончатся"? Ни и где сейчас те ракетные обстрелы по 150+ ракет каждую неделю?
Так будет и с КАБами, и с мясом. Московиты нащупали удачное решение с КАБами и пользуются им на 100%. Но найдется решение и на эту проблему, даже не сомневаюсь в этом.
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04.07.2024 12:27 Відповісти
+4
Україна, маючи всього 3% оборонного бюджета США,
знищила 87% московських сухопутних військ, які існували перед війною,
з того 63% рф танків, 32% бронетранспортерів..

Слава ЗСУ!
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04.07.2024 12:48 Відповісти
+2
Звісно...
Це якби рашисти окупували Брно, а до Праги не дійшли, теж були б "незначні успіхи"?
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04.07.2024 12:21 Відповісти
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Звісно...
Це якби рашисти окупували Брно, а до Праги не дійшли, теж були б "незначні успіхи"?
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04.07.2024 12:21 Відповісти
Росіянин, а що ти маєш на увазі за " Брно"-Бахмут, чи Авдіївку?
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04.07.2024 12:42 Відповісти
Росіянина у дзеркалі побачиш.
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04.07.2024 13:24 Відповісти
Так просте питання, росіянин, що ти маєш на увазі за " Брно"-Бахмут, чи Авдіївку?
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04.07.2024 13:43 Відповісти
Це ти вже з ранку в своєму мухосранську лупанув стакан стекломоя, чи це ще після вчорашнього не попустило, що ти такий збуджений?
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04.07.2024 15:13 Відповісти
Росіянин, ти можеш нарешті зібратися, і відповісти на своє ж твердження . Що ти маєш на увазі за " Брно"-Бахмут, чи Авдіївку? Чи інтеллект не дозволяє правій півкулі твого мозоку рошифрувати що висра..а ліва ?
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04.07.2024 18:25 Відповісти
Тактические успехи могут закончится несколькими вариантами. Либо перерасти в стратегические успехи, либо сточатся об умелую оборону. Ничего не бывает бесконечного. Помните боевые картинки от кремля "ракеты никогда не закончатся"? Ни и где сейчас те ракетные обстрелы по 150+ ракет каждую неделю?
Так будет и с КАБами, и с мясом. Московиты нащупали удачное решение с КАБами и пользуются им на 100%. Но найдется решение и на эту проблему, даже не сомневаюсь в этом.
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04.07.2024 12:27 Відповісти
Одне питання - скіки це рішення буде коштувати життів та теріторій. При тому шо своєї протидії у зеленского немає і не буде.
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04.07.2024 12:36 Відповісти
А що тоб б бажалось, росіянину, щоб, Україна пустила вашу орду в Київ і Одесу, і ви б тут ввели " рєжім русскага міра"
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04.07.2024 12:44 Відповісти
Де українськи каби, фаби, ракети, бетоні укріплення? І де я написав саме те шо ти отут наваяв?
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04.07.2024 12:49 Відповісти
Росінин, всі розуміють ЩО САМЕ ти написав і ЩО САМЕ ти намагався вкинути
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04.07.2024 12:54 Відповісти
Так, я розумію, шо саме зеленский зруйнував все з 19 року - нищив та скорочував ЗСУ, нищив оборонпром, віддавав бетоні укріпрайьони рашистам на Сході. Так це я вкидаю? Можу привести тобі доказ, як зеленский, персонально розброював ЗСУ у 19 році.Бажаєш?
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04.07.2024 12:58 Відповісти
Бот, розслабся, викури Біломорину, сосни піваса
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04.07.2024 13:14 Відповісти
Йди в окоп, та захисти зеленского - там вже недокоплект 50%. Не сиди на дивані. Слава зеленскому - і в бій.
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04.07.2024 16:21 Відповісти
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04.07.2024 18:14 Відповісти
150 + ракет їм вже не треба.
вони посилають 10 і все в точку - ТЕС лягли разом...
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04.07.2024 15:28 Відповісти
Ішними словами...

Раша Ту ...-дей...

Немає ідей...

Лише ротами ..

Заглочуюми...

Проглочуючим....

Інгст инкном......
Ніби... всі це мають робити...

Скотини... слини...
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04.07.2024 12:35 Відповісти
Угу, саме час підписати капітуляцію на умовах *****, про що останнім часом посилено ******* з ОПи.
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04.07.2024 12:42 Відповісти
Україна, маючи всього 3% оборонного бюджета США,
знищила 87% московських сухопутних військ, які існували перед війною,
з того 63% рф танків, 32% бронетранспортерів..

Слава ЗСУ!
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04.07.2024 12:48 Відповісти
Путін розраховує на свою хабадську агентуру в міжнародних структурах.
І молиться на хабадника-трампа.
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04.07.2024 13:19 Відповісти
Павел знає шо каже ...❤в нас є надія
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04.07.2024 16:06 Відповісти
 
 