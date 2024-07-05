Актор "Кварталу" Ханумак виїхав з України до США, щоб "сын рос с папочкой". Каже, що його "випустили офіційно"

Актор та продюсер студії "Квартал-95" Руслан Ханумак заявив, що виїхав з України до США, щоб побачити дворічного сина. Він стверджує, що нібито отримав відстрочку від мобілізації через астму.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

Ханумак каже, що виїхав з країни на законних підставах

3 липня він опублікував відео зустрічі з сином і написав, що не вважає себе зрадником за рішення виїхати з України.

"Багато місяців я тебе не бачив. Кожен день я переживав цей момент. Щоночі я візуалізував ці кадри. Підняти тебе над собою… Всупереч репутації. Всупереч роботі. Попри все, я на тебе дивлюся зараз не через екран. Жоден клімат і пальми, освіта й умови життя, і навіть виховання та любов мами не замінять дитинство без батька… Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син зростатиме з татом. Ми знову разом", - написав Ханумак допис російською мовою.

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Ханумак повідомив, що отримав відстрочку від мобілізації, і закони нібито він не порушував.

"Випустили" мене офіційно, бо закони я не порушую. Коли закон про мобілізацію набув чинності, я одразу пройшов ВЛК і МСЕК. Не висвітлював ці речі як відомі блогери тільки, тому що не вважав за потрібне робити з цього концертну програму. Ніколи не думав, що страшна недуга з двох років у вигляді астми мені колись, як би це не звучало, "зіграє на руку" і дасть змогу побачитися з дитиною...", - додав він.

Також чоловік опублікував скриншот з застосунку "Резерв+".

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