Актор "Кварталу" Ханумак виїхав з України до США, щоб "сын рос с папочкой". Каже, що його "випустили офіційно"
Актор та продюсер студії "Квартал-95" Руслан Ханумак заявив, що виїхав з України до США, щоб побачити дворічного сина. Він стверджує, що нібито отримав відстрочку від мобілізації через астму.
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, передає Цензор.НЕТ.
Ханумак каже, що виїхав з країни на законних підставах
3 липня він опублікував відео зустрічі з сином і написав, що не вважає себе зрадником за рішення виїхати з України.
"Багато місяців я тебе не бачив. Кожен день я переживав цей момент. Щоночі я візуалізував ці кадри. Підняти тебе над собою… Всупереч репутації. Всупереч роботі. Попри все, я на тебе дивлюся зараз не через екран. Жоден клімат і пальми, освіта й умови життя, і навіть виховання та любов мами не замінять дитинство без батька… Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син зростатиме з татом. Ми знову разом", - написав Ханумак допис російською мовою.
Ханумак повідомив, що отримав відстрочку від мобілізації, і закони нібито він не порушував.
"Випустили" мене офіційно, бо закони я не порушую. Коли закон про мобілізацію набув чинності, я одразу пройшов ВЛК і МСЕК. Не висвітлював ці речі як відомі блогери тільки, тому що не вважав за потрібне робити з цього концертну програму. Ніколи не думав, що страшна недуга з двох років у вигляді астми мені колись, як би це не звучало, "зіграє на руку" і дасть змогу побачитися з дитиною...", - додав він.
Також чоловік опублікував скриншот з застосунку "Резерв+".
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https://www.youtube.com/watch?v=QnIqNR0rAVI
а что касается таких случаев, так они не единичны, достаточно назвать, кто из властей на фронте, впрочем как и их дети)))))))
к успеху шлаАбсолютный идеал дырявого из бразерслысого из Квартала наградили!! При том что он за границей и в открытую сказал что служить не будет! У него невыносимая аллергия на снайперов, а вдруг снайпер в него попадет, так и сказал в интервью... Просто пописал в лицо своим лохторатузрителям и накакого скандала не случилось ... значить так можно сколько угодно
А как Защитники годами в окопах, то чем они хуже дешевого клоуна (кадровой массы Квартала) !!!?? У них считай семьи НЕТ, видятся раз в полгода, разве это нормально, что б еще ЗЕбыдло так насмехалось
А у этого с Квартала здорового бугая вдруг астма, пусть другие третий год за него воюют и не вылазят с окопов, и не видят своих детей. Он выше их - он из власти, а они - никто.
ты сбежало за кардон,бросило Украину, и еще что то вякаешь??
Почему не на фронте?
у таких как ты нет ни чести ни совести,а украинский язык, и вышиванка, это ширма для таких как ты, псевдопатриотов.
чисти унитазы хорошо, вот твой удел