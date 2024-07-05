УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5789 відвідувачів онлайн
Новини Війна
43 209 185

Актор "Кварталу" Ханумак виїхав з України до США, щоб "сын рос с папочкой". Каже, що його "випустили офіційно"

Актор 95-го Кварталу Руслан Ханумак виїхав з України до США

Актор та продюсер студії "Квартал-95" Руслан Ханумак заявив, що виїхав з України до США, щоб побачити дворічного сина. Він стверджує, що нібито отримав відстрочку від мобілізації через астму. 

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

Ханумак каже, що виїхав з країни на законних підставах

3 липня він опублікував відео зустрічі з сином і написав, що не вважає себе зрадником за рішення виїхати з України.

"Багато місяців я тебе не бачив. Кожен день я переживав цей момент. Щоночі я візуалізував ці кадри. Підняти тебе над собою… Всупереч репутації. Всупереч роботі. Попри все, я на тебе дивлюся зараз не через екран. Жоден клімат і пальми, освіта й умови життя, і навіть виховання та любов мами не замінять дитинство без батька… Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син зростатиме з татом. Ми знову разом", - написав Ханумак допис російською мовою. 

Руслан Ханумак

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Номер "Квартал-95" про ТЦК: "Європейська Солідарність" звернулася до СБУ та Офісу Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Ханумак повідомив, що отримав відстрочку від мобілізації, і закони нібито він не порушував. 

"Випустили" мене офіційно, бо закони я не порушую. Коли закон про мобілізацію набув чинності, я одразу пройшов ВЛК і МСЕК. Не висвітлював ці речі як відомі блогери тільки, тому що не вважав за потрібне робити з цього концертну програму. Ніколи не думав, що страшна недуга з двох років у вигляді астми мені колись, як би це не звучало, "зіграє на руку" і дасть змогу побачитися з дитиною...", - додав він. 

Також чоловік опублікував скриншот з застосунку "Резерв+".

Ханумак

Читайте на "Цензор.НЕТ": Актор "Кварталу" Пікалов виступав на концертах, хоча є військовослужбовцем Нацгвардії. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Квартал-95 (185) мобілізація (3117)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+71
ну так !!! усі хто грає чи має стосунок до 95-аналу вже позамовчуванню інваліди - хворі на голову !!! зате на фронт беруть інвалідів з ДЦП !!!

показати весь коментар
05.07.2024 12:54 Відповісти
+68
показати весь коментар
05.07.2024 12:34 Відповісти
+62
війна це для "лохів". А для Зеленського і його оточення ніякої війни нема
показати весь коментар
05.07.2024 12:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Не ти - це точно. Тому закрий забрало, порядний ти наш
показати весь коментар
05.07.2024 14:56 Відповісти
Своему бойфренду забрало закрывай.
показати весь коментар
05.07.2024 16:01 Відповісти
За що "люблю" русню та зелених- за відповіді в стилі- сам дурак, і ще із якимось нетрадіційними натяками . І головне, як і ханумак- під прапором США)))) і з окопу, під Бахмутом мабуть)))))
показати весь коментар
05.07.2024 17:34 Відповісти
Так ты и есть дурак, как с тобой еще говорить??
показати весь коментар
05.07.2024 20:01 Відповісти
показати весь коментар
05.07.2024 23:31 Відповісти
Всі в окопах і навіть встигають тут писати між прильотами кабів )
показати весь коментар
05.07.2024 15:45 Відповісти
Так ото ж .
показати весь коментар
05.07.2024 16:02 Відповісти
У Вас уявлення про війну з фільмів
показати весь коментар
06.07.2024 08:24 Відповісти
Як і у всіх тутешніх дописувачів-нафронтовиків.
показати весь коментар
06.07.2024 09:51 Відповісти
У тих, хто користується Старлінком поряд з нікому відображається іноземний прапор.
показати весь коментар
06.07.2024 18:53 Відповісти
Е нє. Тут же справа не просто в тому, що з'їбався (я теж з'їбався, але я за Зє не голосував і не маю наміру віддуватися за тупість співвітчизників - хто вибрав, той хай і хаває). А от це падло було обличчям Зє кампанії. Це, в тому числі, і через нього зараз ******* в країні. А тепер воно з'їбало. В мало б прохавати наслідки своїх дій.
показати весь коментар
05.07.2024 22:25 Відповісти
Герої, яких заслужив нарід. Ну а ****? Сидіти в країні зелених мрій, коли можна виїхати до синочка?
показати весь коментар
05.07.2024 14:50 Відповісти
Так найгірше, що він і був одним із будівельників цього Зє раю. Він був одним із обличь кампанії Зє. Відповідав за категорію виборців - тупі ПТУшники. І він мав би прохавати всі наслідки своєї творчості.
показати весь коментар
05.07.2024 22:29 Відповісти
Упевнений, у кожного з нас є знайомий або знамий знайомого, син, брат або щось подібне, які "виїхали офіційно"...Херня це все. Зміг виїхати та йух з ним.
показати весь коментар
05.07.2024 14:55 Відповісти
ото не визнавав дитину від якоїсь шмлогерши, а тут раз визнав так і враз засумував за синочком
показати весь коментар
05.07.2024 14:57 Відповісти
🧐🤣🤣🤣до сльоз
показати весь коментар
05.07.2024 15:21 Відповісти
Ну, а як що чесно я б теж порадив би валити покі ще не пізно Як хто може
показати весь коментар
05.07.2024 15:25 Відповісти
та вали та за рюцьким кораблем!
показати весь коментар
05.07.2024 19:10 Відповісти
Так його і немає e нас , поглянь на прапор , і це не через vpn а завдяки паспорту .
показати весь коментар
05.07.2024 22:50 Відповісти
так такому і звідди валити треба, там теж люди воюють, а це під себе сереться...
показати весь коментар
06.07.2024 00:09 Відповісти
Був би пліснявий ушльопок українським патріотом, ото б дивина була б. А так. УЗеленського ВСІ такі. "Зробили разом!"

"Джокер" виявився зеленим лайном: хтось здивувався?
https://www.youtube.com/watch?v=QnIqNR0rAVI
показати весь коментар
05.07.2024 15:26 Відповісти
Непогано, дуже не погано.
показати весь коментар
05.07.2024 15:43 Відповісти
Дійсно якось дивно бо товаришу з астмою та цукровим діабетом не дають відстрочку, цікаво як це так вийшло!!???)))))
показати весь коментар
05.07.2024 16:15 Відповісти
Знайомому інсулінзалежному діабетику, сліпому на одне око сказали: "в снайпери ти звичайно, не годишся. Але кулеметником служити можеш!"
показати весь коментар
05.07.2024 16:43 Відповісти
на жаль Украине не везет на президентов, нынешний это просто насмешка над Украиной.
а что касается таких случаев, так они не единичны, достаточно назвать, кто из властей на фронте, впрочем как и их дети)))))))
показати весь коментар
05.07.2024 16:25 Відповісти
УКраїні не везе з президентами тому що 73% виборців це кончені та невиліковні ідіоти.
показати весь коментар
05.07.2024 18:31 Відповісти
ты кацапюра понимаешь, что оскорбил украинский народ, который воюет за свободу, а ты крыса сбежала за бугор, и воняешь от туда
показати весь коментар
05.07.2024 21:19 Відповісти
А український народ себе не ображає, голосуючи за клоуна-малороса під час війни, за проффесора-бандита? Коли не може мови вивчити на 10тий рік війни ? Так що свій оцей "правєдний" гнів можеш собі в жопу запхнути - голосував за Зє, значить ідіот.
показати весь коментар
05.07.2024 22:49 Відповісти
Не Украине « не везёт «, а быдлосовкодрочеры выбирали , вместо Вечеслава Черновола -МЕГАТУПОГО ЖЛОБА КУЧМО с зятьком Пинчучмо , а вместо Порошенко , во время войны -4* уклониста , порноактера -украинофоба , завербованного ФСБ, на свою погибель
показати весь коментар
05.07.2024 22:58 Відповісти
Продюсер? ******.
показати весь коментар
05.07.2024 16:25 Відповісти
для кого він це послання написав? ще і пубілчно. Нормальна дитина буде лише зневажати такого "батька"
показати весь коментар
05.07.2024 16:30 Відповісти
У ихних пистюков (если вообще эти куколды давали семя своим т.н. "жонам") откуда нормальность???? Там мажоры с вседозволенностью на всю голову. Ленка-Скумбрия к успеху шла Абсолютный идеал
показати весь коментар
05.07.2024 19:00 Відповісти
Чого це дитина буде зневажати? У нього що, буде українське виховання? Воно і слова українською знати не буде, бо там вони всі "какая разніца" і "узкоязічніе". В кращому разі це буде громадянин Америки, в гіршому - американський русскій.
показати весь коментар
06.07.2024 16:13 Відповісти
Ну виїхав і виїхав, відстрочка, лист відбуданова, шлях волонтера, супровід сиріт... Виїхав і мовчи, не відсвічуй. Але ж ні, треба ж покрасуватись перед невиїздними лохами, кинути пост в інсту "хай завідуют". Правильного цього кабана чморили, коли він там якусь пісню неоднозначну про дівчат-військових зробив, жаль мало, треба було підсрачників добавить.
показати весь коментар
05.07.2024 16:55 Відповісти
Ну а шо, показать пісюн на прощання - це святе. Тим більше, заслужили.
показати весь коментар
05.07.2024 17:54 Відповісти
Та тим любителям зелені його тикають в морду постійно, досі не дойшло.
показати весь коментар
06.07.2024 15:50 Відповісти
хочеться побажати йому словами Папанова: шоб ти ЗДОХ, шоб ти жив на одну зарплату!!!
показати весь коментар
05.07.2024 21:55 Відповісти
Написали б "по догляду за дитиною" - було б менше питань до тата.
показати весь коментар
05.07.2024 17:05 Відповісти
Не верю. Астма не даёт отсрочки. Для влк это полностью годен.
показати весь коментар
05.07.2024 17:06 Відповісти
А даже отсрочка не основание для выезда за границу. Только снятие с учёта. Короче это мутный хмырь. Несчастные по сути эти "звёзды",- не светится ума не хватило, идиот
показати весь коментар
05.07.2024 17:19 Відповісти
Що значить "не вірите"? Коли він був обличчям кампанії Зє на виборах - вірили, а зараз значить не вірите? (Це не особисто про вас, якщо ви за зЄ не голосували, звичайно).
показати весь коментар
05.07.2024 22:55 Відповісти
Це правда, астматіки з білим квитком в мирний час зараз після перекомісії всі годні. Задихнешся ти від астми в окопі чи тебе застрелять - пох, зате в воєнкомів план виконаний.
показати весь коментар
06.07.2024 15:53 Відповісти
Там пожиттєво бронь, з дня обрізання
показати весь коментар
05.07.2024 17:55 Відповісти
Цитата дня!
показати весь коментар
05.07.2024 17:57 Відповісти
ще один геройбоневтік
показати весь коментар
05.07.2024 17:56 Відповісти
його син с папочкой,а інші сини повинні рости без батька
показати весь коментар
05.07.2024 18:08 Відповісти
підор. так його ще й героєм роблять. а як же тим, які в окопах? тим, яких зараз ловлять і відправляють на війну? вони не хочуть, щоб їх діти були з батьком?
показати весь коментар
05.07.2024 18:09 Відповісти
Ну так дырявого из бразерс лысого из Квартала наградили!! При том что он за границей и в открытую сказал что служить не будет! У него невыносимая аллергия на снайперов, а вдруг снайпер в него попадет, так и сказал в интервью... Просто пописал в лицо своим лохторату зрителям и накакого скандала не случилось ... значить так можно сколько угодно
показати весь коментар
05.07.2024 18:57 Відповісти
Всё... спокойно...стараюсь держать себя в руках....Вытер слёзы и вперёд...Эта морда, выбачаюсь интелигентный чоловик настоящий херой...Вы только вдумайтесь, в такое сложное время когда в стране бушует война и нужно сделать героический выбор: пойти ужинать в Велюр или готовить дома....Не каждый сможет выдержать такое напряжение...И он же к тому ещё и образцовый отец...так мучился...аж два года не видел своего сына...Но...настало время...Пришло и его черёд послужить Баткивщине...Для выполнения специальной задачи нужно алиби...диагноз ивалид на подобии известного совковово фильма где роль инвалида сыграл Моргунов ( фильм если что называется операция "Ы") непрокатит...ну астма...ну как сказать, это скорей всего игра на тех кто в 2019 голосовали за Голобороько....и до своей смерти будут смотреть квартал....и чтобы наверняка, Буданов выписал очередной "лист", правда злые языки трындят что номер этого листа как раз следующий после листа на выезд из Украины другово хероя Люси, он же Арестович ( хотя почему он до выезда не был арестован я так и не понял...) Идём дальше по горячему следу что видбувается...Картина становится всё ясней и в один миг очевидно что эта вся история не так себе...Я только что понял что этот товарищ не так себе оказался в Америке, у него важная задача...Какая? Ето очевидно...неумолимо приближается осень когда произойдут выборы Президента ( а не пересидента...и не надо про легитимность...не надо.... пересидент буквально каждый день доказывает свою легитимность новыми скандалами коррупции...)...Спросите а причём тут этот товарищ? Ответ лежит на поверхности...он послан на подмогу Оксане....А причём тут Оксана? А притом что Оксана Маркарова, она же представляет "интересы Украины" в США, не справляется...Ну сами подумаете...во время войны в Вашингтоне открыла три ресторана, ну как жинке со всем этим свправится...неможливо одножачно, так что он будет ей помогать ей в этой сфере...И осенью, не важно даже кто победит Трамп или Байден , можно будет сыграть карту украинской диаспоры и сказать что украинцы в Америке поголовно голосовали за него...( то есть за того кто победил...) И дальше что вы спросите? А дальше ...Лендлиз, Томагавки...а кто знает...может и ядерку возвратят...кажут выбачаемсься произошла ошибка...Обама ЧМО...
показати весь коментар
05.07.2024 18:12 Відповісти
Як бабло рубить, всі здорові. Як країну захищати - у меня астма. А у нас в батальйоні і з діабетом служать і с протезами, бо ******* свою неньку. Валіть нахер, такі ви державі не потрібні.
показати весь коментар
05.07.2024 18:15 Відповісти
аби ж назад тих тварин не пустили. бо зєля їх ще й героями зробить.
показати весь коментар
05.07.2024 19:09 Відповісти
гныдота, лишить паспорта и права выборов.
показати весь коментар
05.07.2024 18:27 Відповісти
Альбертовичу не сказали, что все его в печерской бригаде нацгвардии служат??)))
показати весь коментар
05.07.2024 18:34 Відповісти
За дзвінком з ОПи випустили ''офіційно''.
показати весь коментар
05.07.2024 18:46 Відповісти
Зачем цитировать эти розовые сопли!!!!
А как Защитники годами в окопах, то чем они хуже дешевого клоуна (кадровой массы Квартала) !!!?? У них считай семьи НЕТ, видятся раз в полгода, разве это нормально, что б еще ЗЕбыдло так насмехалось
показати весь коментар
05.07.2024 18:52 Відповісти
Я в военкомате оновлювала свои данные, как военнообязанная. Передо мной в ВЛК стоял раненный с палочкой, он еле ходил. Его признали годным к военной службе, он говорит старшему врачу ВЛК - "Я ж еле на ногах стою, вы ж видите, как же я смогу воевать на поле боя". Она отвечает, что все понимает, но ничего не может сделать - по новой постанове он годен.

А у этого с Квартала здорового бугая вдруг астма, пусть другие третий год за него воюют и не вылазят с окопов, и не видят своих детей. Он выше их - он из власти, а они - никто.
показати весь коментар
05.07.2024 20:11 Відповісти
Ця ситуація говорить, що ці так звані " тцк" - просто утилізують населення, ніяких прав у "тцк" на таки дії немає, вони рекрутінговий центр, і те, що вони роблять - воєнні злочини, по17 статті Конституції використання військових формувань проти населення (тобто всі ці напади на цивільних громадян, примушування підписувати з ними оферт заборонено Основним Законом України.)👈
показати весь коментар
05.07.2024 21:00 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2024 00:11 Відповісти
Астма не привід для відстрочки чи негодності. Зараз всі асматики годні.
показати весь коментар
06.07.2024 16:15 Відповісти
хануку поставив - і сїбнув.заданіє виполнєно.
показати весь коментар
05.07.2024 20:18 Відповісти
І нікого ж не смущає що весь квартал публікує пости виключно рЮзькою мовою...
показати весь коментар
05.07.2024 21:00 Відповісти
"смущає" теж не українською
показати весь коментар
05.07.2024 21:25 Відповісти
Насрати на цю паскуду, та ні в якому разі не забути! Питання до Зеленського - як ця паскуда перетнула кордон? На відосіку з дитиною воно аж ні як не страждає від "астми"? Хтось за цей діагноз вгодованому бичарі повинен сісти, як і ті, хто заплющив на це очі! Як ви, паскуди, збираєтесь заохочувати людей до війська після таких відосів кончених підарасів??? Незалежна ВЛК повинна працювати на кордоні!!!
показати весь коментар
05.07.2024 21:04 Відповісти
а він ото ще й прохрюкав отим бидлячим наріччям болотним. то воно має здохнути навіть в США.
показати весь коментар
05.07.2024 21:24 Відповісти
ханумак читається задом наперед як комунах
показати весь коментар
05.07.2024 22:14 Відповісти
А що цей Ханухряк мав написати? Що він друг зеленського і *** ложив на закони і мобілізацію?
показати весь коментар
05.07.2024 22:26 Відповісти
Ну так тоталітаризм і стає популярним: у Сталіна син воював, попав в полон і загинув; у Хрущова син загинув на війні, Брежнєв, як би там не було, сам воював.
показати весь коментар
05.07.2024 22:34 Відповісти
показати весь коментар
05.07.2024 22:45 Відповісти
Тварь брехливая... Астма у него, ага... Спорим, при слепом обследовании, когда врач не будет знать пациента, никакой астмы не будет!
показати весь коментар
05.07.2024 23:11 Відповісти
нічого дивного - ніхто не хоче помирати. а ще є просто боягузи, які знаходять і пояснення, і виправдання, і причину
показати весь коментар
05.07.2024 23:30 Відповісти
не думаю, що відстрочка на сьогоднішній день дає право перетинати крдон
показати весь коментар
05.07.2024 23:32 Відповісти
І ******* чіста укріїнец, правда?
показати весь коментар
05.07.2024 23:44 Відповісти
Втік клоун, привів до влади свого корєша зеленого клоуна і тепер втік до США... А ви тут в Україні їб...ться як хочете з тим клоуном зеленим.
показати весь коментар
06.07.2024 00:16 Відповісти
Не дивуюсь. В Кварталі патріотів України не було, вони кварталівцям по духу не підходили, були інородним тєлом у їхньому антиукраїнському середовищі.
показати весь коментар
06.07.2024 00:53 Відповісти
масейчук--каломойская тоже сказала что букетно шоколадный период закончился и тцк тук-тук постукают в двери ---- вот только ее сынка это уже не касаеццца . как сказала масейчук-каломойская ее сынок сделал свой выбор и будет жить в европе а мамаша будет звяздеть и зарабатывать деньги здесь на г+г и в ютюбе патаму шта в европе натаха звяздеть не сможет
показати весь коментар
06.07.2024 05:38 Відповісти
якщо вже сам 95 квартал тікає з країни,то точно справи кепські
показати весь коментар
06.07.2024 06:26 Відповісти
Анунах🤭
показати весь коментар
06.07.2024 07:22 Відповісти
ты засранец и путинец, не удивлюсь что ты даже спишь в вышиванке.
ты сбежало за кардон,бросило Украину, и еще что то вякаешь??
Почему не на фронте?
у таких как ты нет ни чести ни совести,а украинский язык, и вышиванка, это ширма для таких как ты, псевдопатриотов.
чисти унитазы хорошо, вот твой удел
показати весь коментар
06.07.2024 07:35 Відповісти
Да куй на нього . На одного щура меньше стало.
показати весь коментар
06.07.2024 11:45 Відповісти
Какой царь, такая и свита
показати весь коментар
06.07.2024 13:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 