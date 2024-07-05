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Новини
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Фон дер Ляєн може скасувати свій візит до Угорщини через поїздку Орбана до РФ, - речник Єврокомісії Маммер

Фон дер Ляєн може скасувати візит до Угорщини

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн може скасувати свій візит до Угорщини через візит прем'єра Віктора Орбана до Росії.

Про це повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Мамер, коментуючи візит угорського прем'єра, заявив, що у цьому випадку йдеться про умиротворення, а не про мир.

"Ми вважаємо, що це підриває єдність і рішучість, які ми повинні продемонструвати, щоб ця війна закінчилася", – сказав речник.

"Цей візит до Москви серйозно ставить під питання традиційну поїздку голови комісії до Угорщини у цьому випадку (головуючої у Раді ЄС країни. – Ред.), яку ми планували відразу після літньої перерви", – додав він, відзначивши, що скасування візиту в Будапешт було б чітким сигналом, що "деякі дії, які, як ми вважаємо, рухаються не в тому напрямку".

Читайте: Орбан не координував свій візит до РФ із Єврокомісією, - речник Маммер

Візит Орбана до Москви

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.

Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що своїм візитом Орбан не представляє Євросоюз.

5 липня 2024 року стало відомо, що Орбан прибув до Москви, де зустрінеться із диктатором Путіним.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала візит прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Москви, заявивши, що умиротворення не зупинить Путіна.

Дивіться: Зеленський про "мирний план" Орбана: Україна не може довіряти Путіну, для нас він вбивця й агресор. ВIДЕО

Автор: 

Єврокомісія (2184) росія (66070) Віктор Орбан (573) фон дер Ляєн Урсула (794)


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Топ коментарі
+6
Великий вплив на Орбана має Шольц.

Не дарма він попрохав Орбана "вийти на каву" раніше, під час голосування по Україні в ЄС.

А чому саме Шольц?

А тому, що Німеччина займає перше місце з 25% в загальному зовнішньоекономічному обороті Угорщини.

Китай меньше 9%.

А рашка ще набагато меньше (3-4%)

Рашка і поруч не стояла з Німеччиною по впливу на економіку Угорщини.

Тому, Шольц має найбільший вплив на Орбана.

Але не зловживає цим, хоча Німеччина могла би просто покласти на коліна всю економіку Угорщини.
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05.07.2024 14:12 Відповісти
+2
Ну так викиньте мадярів з ЄС, нехай ідуть на свою історичну батьківщину.
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05.07.2024 14:11 Відповісти
+1
А чому? Невже щось реально НЕПЕРЕДБАЧУВАНЕ трапилось? У гамадрила гон. Все чудово передбачувано. Не може він не смоктати у *****, а корчить з себе гомофоба, мудярський підрілка.
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05.07.2024 14:10 Відповісти
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Як казав відомий персонаж-А СКІЛЬКИ У ЦЕЇ ЛЯЙНЕН ДИВІЗІЙ?
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05.07.2024 14:08 Відповісти
А чому? Невже щось реально НЕПЕРЕДБАЧУВАНЕ трапилось? У гамадрила гон. Все чудово передбачувано. Не може він не смоктати у *****, а корчить з себе гомофоба, мудярський підрілка.
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05.07.2024 14:10 Відповісти
"коня кують, а жаба ногу підставляє..."так із орбаном
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06.07.2024 05:43 Відповісти
Ну так викиньте мадярів з ЄС, нехай ідуть на свою історичну батьківщину.
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05.07.2024 14:11 Відповісти
Бггггг..Олена... ідіть варіть борщ
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05.07.2024 14:14 Відповісти
Клоун - твоя думка нікому не цікава.
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05.07.2024 14:31 Відповісти
Великий вплив на Орбана має Шольц.

Не дарма він попрохав Орбана "вийти на каву" раніше, під час голосування по Україні в ЄС.

А чому саме Шольц?

А тому, що Німеччина займає перше місце з 25% в загальному зовнішньоекономічному обороті Угорщини.

Китай меньше 9%.

А рашка ще набагато меньше (3-4%)

Рашка і поруч не стояла з Німеччиною по впливу на економіку Угорщини.

Тому, Шольц має найбільший вплив на Орбана.

Але не зловживає цим, хоча Німеччина могла би просто покласти на коліна всю економіку Угорщини.
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05.07.2024 14:12 Відповісти
Віті треба вийти
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05.07.2024 14:27 Відповісти
Безпорадність керівництва ЄС перед Орбаном ,можна заносити до книги рекордів Гінеса.
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05.07.2024 14:30 Відповісти
..поважаю цю справжню жінку "з яйцями", на відміну від Зеленської-Підєрмачної...
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05.07.2024 15:12 Відповісти
агент Циган поїхав доповідати ***** що план агента Рудого був донесен агенту З
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05.07.2024 16:14 Відповісти
Ну хорошо, не приедет она в Венгрию. И что? Торбан при всей его одиозности поехал что то там хоть сказать. Кстати сначала приехал в Киев. Раз такое мол дело, что не должен был туда ехать став на 6 месяцев уже главой еврокомиссии, так снимите его уже завтра с этой должности! Тогда это действие в интересах ЕС всего. А так дешёвый базар. И в сто первый раз и не последний.
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05.07.2024 19:15 Відповісти
 
 