Фон дер Ляєн може скасувати свій візит до Угорщини через поїздку Орбана до РФ, - речник Єврокомісії Маммер

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн може скасувати свій візит до Угорщини через візит прем'єра Віктора Орбана до Росії.

Про це повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Мамер, коментуючи візит угорського прем'єра, заявив, що у цьому випадку йдеться про умиротворення, а не про мир.

"Ми вважаємо, що це підриває єдність і рішучість, які ми повинні продемонструвати, щоб ця війна закінчилася", – сказав речник.

"Цей візит до Москви серйозно ставить під питання традиційну поїздку голови комісії до Угорщини у цьому випадку (головуючої у Раді ЄС країни. – Ред.), яку ми планували відразу після літньої перерви", – додав він, відзначивши, що скасування візиту в Будапешт було б чітким сигналом, що "деякі дії, які, як ми вважаємо, рухаються не в тому напрямку".

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Візит Орбана до Москви

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.

Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що своїм візитом Орбан не представляє Євросоюз.

5 липня 2024 року стало відомо, що Орбан прибув до Москви, де зустрінеться із диктатором Путіним.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала візит прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Москви, заявивши, що умиротворення не зупинить Путіна.

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