Танцювала під російську пісню біля меморіалу Героїв Небесної Сотні у Києві: 16-річну блогерку притягнули до відповідальності
Столичні правоохоронці встановили особу 16-річної блогерки, яка танцювала під російський трек біля меморіалу Героїв Небесної Сотні в центрі Києва й опублікувала відео в TikTok.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, неповнолітня разом з матір’ю приїхала на декілька днів до столиці й, перебуваючи на Майдані незалежності, зняла свої дії на відео та виклала в одній із соціальних мереж.
Під час моніторингу співробітники Шевченківського управління поліції виявили зазначену публікацію та розпочали за вказаним фактом перевірку.
Надалі дільничні офіцери поліції розшукали порушницю та склали відносно неї адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство.
Крім того, з матір'ю неповнолітньої правоохоронці провели профілактичну бесіду, з метою недопущення подібних випадків в майбутньому.
Будь ласка, зачекайте...
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Розумію як це важко тому цитую:
лічинка та те що її народило *приїхали на декілька днів до столиці*
Дочого тут генофонд столиці?
То шо повидаляте повідомлення, чи обтікатимете далі?
Не треба по одній людині судити по цілому місту
Чи перепис триває?
Розумію як це важко тому цитую:
лічинка та те що її народило *приїхали на декілька днів до столиці*
Дочого тут генофонд столиці?
То шо повидаляте повідомлення, чи обтікатимете далі?
При чому, із взводом автоматників та маскі-шоу!
Злочинності-бій!
Ментам-зарплату!
Танцюристку-в клітку!
Головне-не чіпати "важних людєй"!
Думаю, чьто вам пара атсасать в ачірідной раз у пукінскай раздачі. Сколька січас за пост плотют?
Сподіваюсь я висловлювався мовою знайомою дописувачу...
"вибачте, я нє мєстная! у нас, в селі так можна і вважається дуже прикольним.
моя мама голосувала, за зе!бубочку".
.
Їй треба головою думати - де ( на фоні чого ) можна зубоскалити , а де треба й утриматись . Там люди загинули взагалі то .