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Танцювала під російську пісню біля меморіалу Героїв Небесної Сотні у Києві: 16-річну блогерку притягнули до відповідальності

Неповнолітня танцювала під російську музику біля меморіалу Небесної Сотні в Києві

Столичні правоохоронці встановили особу 16-річної блогерки, яка танцювала під російський трек біля меморіалу Героїв Небесної Сотні в центрі Києва й опублікувала відео в TikTok.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, неповнолітня разом з матір’ю приїхала на декілька днів до столиці й, перебуваючи на Майдані незалежності, зняла свої дії на відео та виклала в одній із соціальних мереж.

Під час моніторингу співробітники Шевченківського управління поліції виявили зазначену публікацію та розпочали за вказаним фактом перевірку.

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Надалі дільничні офіцери поліції розшукали порушницю та склали відносно неї адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство.

Крім того, з матір'ю неповнолітньої правоохоронці провели профілактичну бесіду, з метою недопущення подібних випадків в майбутньому.

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Автор: 

Київ (19663) Нацполіція (15276) блогер (184)


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Топ коментарі
+30
українці 30 років були занадто толерантними до мразоти, що бажає їх знищення. і ця толерантність вилилася в найбільші жертви з часів 2ї світової війни. так шо ваш слинявий допис спізнився на 2,5 роки (а насправді на 12,5).
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05.07.2024 16:19 Відповісти
+24
Це воно? Виглядає не на 16, а на всі 30
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05.07.2024 16:30 Відповісти
+14
Цицьки виросли, а мозок не встиг )
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05.07.2024 16:19 Відповісти
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українці 30 років були занадто толерантними до мразоти, що бажає їх знищення. і ця толерантність вилилася в найбільші жертви з часів 2ї світової війни. так шо ваш слинявий допис спізнився на 2,5 роки (а насправді на 12,5).
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05.07.2024 16:19 Відповісти
Та ну. Так було завжди. Почитайте згадки про 1917-1920. Як воїни УНР відпускали полонених більшовиків під чесне слово більше не воювать. Або свідчення про 'Листопадовий чин' 1918 коли цивільні поляки у Львові стріляли в спину воїнам УГА, на що український генерал відповів що 'українці не воюють з цивільними'...
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05.07.2024 18:34 Відповісти
у параші вона б сіла років на двадцять,та у нас все,млядь,чудово
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05.07.2024 18:44 Відповісти
Та воно в неї і так цікаве - "блогерка", TikTok, та їй до одного місця отой адмінпротокол, вона і його викладе, похизується. А через 2 роки - виборець, через 5 може депутатом стати, бо відома "блогерка". А ви кажете помарка.
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05.07.2024 16:21 Відповісти
Мурзік (дуже спокійно). Ви хотіли пошуткувать, але у вас не вийшло. (с) Лесь
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05.07.2024 16:16 Відповісти
Це Київ дитинка. Наша "культурна" столиця.
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05.07.2024 16:18 Відповісти
А це генофонд нашої культурної столиці, заради якого 40-50-60 річні мужики зараз гинуть на фронті
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05.07.2024 16:29 Відповісти
Все йде до того, що цей генофонд скаже, а ми вас туди не посилали.
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05.07.2024 16:35 Відповісти
Не тільки він, а й влада і всі інші. Війна ще не закінчилася, а вже отримати інвалідність чинному ветерану - це 7 кіл пекла
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05.07.2024 16:38 Відповісти
Ті хто не читав статтю вже усі зібралися?
Розумію як це важко тому цитую:
лічинка та те що її народило *приїхали на декілька днів до столиці*
Дочого тут генофонд столиці?
То шо повидаляте повідомлення, чи обтікатимете далі?
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05.07.2024 17:17 Відповісти
А, зрозумів, вона з "панаехали тут". А з якого терміну перебування в культурній столиці можна перейти в розряд її жителів? Коля Тищенко, наприклад, народився в Києві, то він справжній культурний абориген
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05.07.2024 17:23 Відповісти
Якщо приїхали тіко на декілька днів то навряд переселенці, скоріш побухать/погулять. Я думаю шо мать трек кацапський випадково, просто *******. Такоє, буває. Але звинуватити в цьому генофонд Киян? Я хз, таких довбойобів кругом хвата. Молодь Київа, себе показала і показує себе з кращого боку.
Не треба по одній людині судити по цілому місту
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05.07.2024 17:34 Відповісти
А умовний колякаклєта також є у кожному місці. Цих белебнів обирав не Київ, а вся країна
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05.07.2024 17:36 Відповісти
Ті хто не читав статтю вже усі зібралися?
Чи перепис триває?
Розумію як це важко тому цитую:
лічинка та те що її народило *приїхали на декілька днів до столиці*
Дочого тут генофонд столиці?
То шо повидаляте повідомлення, чи обтікатимете далі?
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05.07.2024 17:20 Відповісти
Цицьки виросли, а мозок не встиг )
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05.07.2024 16:19 Відповісти
Вважаєте краще не чіпати? "ані жє дєті"? Тоді це все безмозгле вилізе масово і буде крутитись по москальській агіт-машині. "адін нарот. адін язик і тд".
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05.07.2024 16:24 Відповісти
Звичайно, чіпати!
При чому, із взводом автоматників та маскі-шоу!
Злочинності-бій!
Ментам-зарплату!
Танцюристку-в клітку!
Головне-не чіпати "важних людєй"!
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05.07.2024 17:05 Відповісти
Цікаво, звідки понаїхали до Києва ці шлюхи? В додаток до адмін. протоколу мало б бути рішення суду - місяць доглячдти за порненими військовими в шпиталі, міняти памперси і мити.
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05.07.2024 22:45 Відповісти
Таких мразей треба на фронт окопи рити до перемоги!
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05.07.2024 16:21 Відповісти
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05.07.2024 16:24 Відповісти
Це воно? Виглядає не на 16, а на всі 30
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05.07.2024 16:30 Відповісти
просто шнобак великий та пергідроль дешевий
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05.07.2024 16:43 Відповісти
А мішки під очима від нічних читань класики світової літератури
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05.07.2024 17:10 Відповісти
то ви ще мішків не бачили
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05.07.2024 17:43 Відповісти
Сіськадовська )
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05.07.2024 17:50 Відповісти
І зношена , як стара калоша.
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05.07.2024 18:01 Відповісти
З пробігом. Ну і власників було вже трохи. )
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05.07.2024 22:23 Відповісти
Які батьки,такі і діти!
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05.07.2024 16:26 Відповісти
Бл@дей, які лягали під фашистів, після другої світової голили під "нуль".
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05.07.2024 16:29 Відповісти
Во Франции, ага. Причем брили их патриоты просидевший всю войну под юбками своих баб
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05.07.2024 17:13 Відповісти
Ага. І нє толька ані. А естчо всє другіє. Каториє макі. Каторим нє нравілось как Французію абіжают. Каториє рєзалі і стрєлялі сраних хвошизтов. Многа. Сильна.
Думаю, чьто вам пара атсасать в ачірідной раз у пукінскай раздачі. Сколька січас за пост плотют?

Сподіваюсь я висловлювався мовою знайомою дописувачу...
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05.07.2024 17:51 Відповісти
Атсасать у раздачи - это твое, ухилянт бсосанный
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05.07.2024 18:30 Відповісти
Як робилося, таким і народилося….
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05.07.2024 16:29 Відповісти
а, де?
"вибачте, я нє мєстная! у нас, в селі так можна і вважається дуже прикольним.
моя мама голосувала, за зе!бубочку".
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05.07.2024 16:34 Відповісти
"16-ти річна блогерка" Це якийсь лютий п...здєц. Це тіпа, як якщо десь в гавнаінстаграмє на тебе підписано 20 людей, ти типу вже блогер)))
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05.07.2024 16:37 Відповісти
20-га уравня!!!
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05.07.2024 17:52 Відповісти
Всех пристрелить, всех кастрировать, всех посадить.
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05.07.2024 16:42 Відповісти
16-ти річна бло-херка, а вигдядить на всi 30, бо вся морда вже ***** потерта, та й губи робочi, бо вафлiстка.
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05.07.2024 16:42 Відповісти
ана утамилась от вайни
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05.07.2024 16:47 Відповісти
мін нета
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05.07.2024 18:41 Відповісти
я дивуюсь як воно з Майдану пішло і волосся ніхто не видрав, шо нікого поруч небуло?
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05.07.2024 16:56 Відповісти
Такое лечится кнутом. Только не этой тупой 3.14зде, а ее маме и папе.
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05.07.2024 17:15 Відповісти
Оножєдєть?
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05.07.2024 17:27 Відповісти
Тут ще одна , якій дуже весело на фоні прильоту і загибелі людей в Одесі .
.
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05.07.2024 17:34 Відповісти
А ти напис знизу англійською читав?
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09.07.2024 17:52 Відповісти
Це її ніяк не виправдовує .
Їй треба головою думати - де ( на фоні чого ) можна зубоскалити , а де треба й утриматись . Там люди загинули взагалі то .
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09.07.2024 22:50 Відповісти
Маман на держак від лопати, а випердиша "с гуманьіх саабражений, на швабру. І це буде ще по божому.
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05.07.2024 18:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QJBVX_Ac-eE

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05.07.2024 18:20 Відповісти
танцует херово, мозгов нет, если специально кто то не надоумил плясать эту дуру там
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05.07.2024 18:44 Відповісти
Яке ж воно страшне, кривоноге, тупе і прокацапське, точно як їх лідер Вовка Боневтік.
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05.07.2024 22:49 Відповісти
А виправні роботи не пробували, так на пару місяців вулиці попідмітати, сміття позбирати
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05.07.2024 18:36 Відповісти
спочатку треба її добре віддубасити
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05.07.2024 18:40 Відповісти
наступного разу ця малолітня непокарана мерзота станцює на могилах наших бійців. І теж під російський шлягер.
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05.07.2024 18:40 Відповісти
то ще приглянутися треба до сімейки, чи вони, часом, не зливають дані рашистам для наведення ракет на Харків
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05.07.2024 18:42 Відповісти
Звідки отакі відбиті вилазять?
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05.07.2024 19:23 Відповісти
А що Ви хотіли мати, коли Харковом управляли, як своїм містом Допи і Гепи. А весь репертуар антимайданного "кварталу" до вторгення кацапів створював антиукраїнські номери і виключно на російській мові. А це вже плоди їх "творчості".
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05.07.2024 22:52 Відповісти
Музыка шансонопитеков и зелебобиков
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05.07.2024 21:01 Відповісти
Пам'ятаю по інтернету гуляв ролік(відос), коли курсантки Харківської академії внутрішніх справ під кацапську "Воровайку" танцювали в казармі. Можливо вони прийдуть складати протокол на цю дурепу?
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05.07.2024 22:55 Відповісти
 
 