Танцювала під російську пісню біля меморіалу Героїв Небесної Сотні у Києві: 16-річну блогерку притягнули до відповідальності

Столичні правоохоронці встановили особу 16-річної блогерки, яка танцювала під російський трек біля меморіалу Героїв Небесної Сотні в центрі Києва й опублікувала відео в TikTok.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, неповнолітня разом з матір’ю приїхала на декілька днів до столиці й, перебуваючи на Майдані незалежності, зняла свої дії на відео та виклала в одній із соціальних мереж.

Під час моніторингу співробітники Шевченківського управління поліції виявили зазначену публікацію та розпочали за вказаним фактом перевірку.

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Надалі дільничні офіцери поліції розшукали порушницю та склали відносно неї адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство.

Крім того, з матір'ю неповнолітньої правоохоронці провели профілактичну бесіду, з метою недопущення подібних випадків в майбутньому.

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