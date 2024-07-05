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Доходи держбюджету в червні скоротилися на 13 млрд грн, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

Гривня

До загального фонду державного бюджету надійшло 138 млрд грн у червні, що на 13 млрд грн менше, ніж у травні. Загалом з початку року до загального фонду державного бюджету надійшло 913,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби, передає Цензор.НЕТ.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

  • 37,1 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 29,1 млрд грн – дивідендів та частина чистого прибутку;
  • 19,6 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 32,4 млрд, відшкодовано – 12,8 млрд грн);
  • 18,0 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 17,3 млрд грн – акцизного податку;
  • 5,5 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
  • 3,7 млрд грн – ввізного та вивізного мита;
  • 3,4 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 112,1%, Державною митною службою – 99,2%. В цілому, за підсумками червня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 240,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Надходження до Держбюджету у червні 2024 року

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Дані за січень-червень 2024 року:

За даними Державної казначейської служби, за січень-червень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 913,4 млрд гривень. Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

  • 223,9 млрд грн – податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 147,6 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
  • 132,1 млрд грн – податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 202,2 млрд, відшкодовано – 70,1 млрд грн;
  • 97,1 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 91,1 млрд грн – акцизний податок;
  • 64,2 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку;
  • 23,8 млрд грн – ввізне та вивізне мито;
  • 23,4 млрд грн – рентна плата за користування надрами.

При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 111,4%, Державною митною службою – 107,4%. Поряд із Національним банком України, який у квітні цього року перерахував до державного бюджету 38,6 млрд грн свого прибутку, ще одним важливим джерелом доходів держбюджету стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 40,3 млрд гривень.

Надходження до Держбюджету у січні-червні 2024 року

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Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-червні 2024 року склали 256,1 млрд грн, з яких 48,0 млрд грн надійшло у червні.

В цілому, за підсумками січня-червня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1 315,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 1933,4 млрд грн, у тому числі загального фонду – 1543,7 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень – червень 2024 року становили 746,9 млрд грн. Зокрема, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 242,4 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 72,92 млрд грн (1 149,5 млн дол. США та 665,7 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 164,2 млрд гривень.

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Із зовнішніх джерел надійшло 504,5 млрд грн (або $12,8 млрд), зокрема:

  • 335,4 млрд грн (7,89 млрд євро) надходження коштів позики ЄС в рамках реалізації механізму перехідного фінансування (Bridge Finance) та пільгової довгострокової позики ЄС Ukraine Facility;
  • 57,6 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) надходження коштів від Уряду Канади;
  • 54,93 млрд грн (1,4 млрд дол. США) надходження коштів позики МБРР на підтримку політики розвитку та відновлення;
  • 34,6 млрд грн (663,9 млн СПЗ) надходження коштів МВФ;
  • 11,2 млрд грн (297,0 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках фінансування проекту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE)";
  • 8,9 млрд грн (229,4 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках фінансування "Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARIZE);
  • 0,79 млрд. грн (20,0 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України";
  • 0,12 млрд грн (3,0 млн євро) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя".
  • 0,12 млрд грн (3,0 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей".

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень – червень 2024 року склали 259,1 млрд грн (92,6% плану), платежі з обслуговування – 132,8 млрд грн (88,1 % плану). Залученні кошти від розміщень ОВДП за січень – червень 2024 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП.

Боргові залучення до Держбюджету у січні-червні 2024 року

Автор: 

держбюджет (2412) Мінфін (3662)


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Топ коментарі
+4
Після 16-го липня скоротяться ще. Наголосували.
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05.07.2024 16:42 Відповісти
+4
терміново, підняти податки та акцизи, оновити всі ліцензії! ціни вирівняти з європейськими, самими високими!
це ж, вимога мвф та світової спільноти, нє?
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05.07.2024 16:44 Відповісти
+3
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05.07.2024 16:43 Відповісти
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Ну так Шпыжжылы!
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05.07.2024 16:41 Відповісти
Після 16-го липня скоротяться ще. Наголосували.
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05.07.2024 16:42 Відповісти
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05.07.2024 16:43 Відповісти
терміново, підняти податки та акцизи, оновити всі ліцензії! ціни вирівняти з європейськими, самими високими!
це ж, вимога мвф та світової спільноти, нє?
показати весь коментар
05.07.2024 16:44 Відповісти
З дев'яти джерел надходження міжнародних коштів - вісім позики. Це окрім повернення коштів ще й відсотки доплачувати. Ну просто генії ґешефту при владах.
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05.07.2024 16:48 Відповісти
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05.07.2024 16:53 Відповісти
Катастрофа в економіці наближається. Чудова робота 5-6 ефективних менеджерів.
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05.07.2024 16:53 Відповісти
Чмиріть побільше бізнес, то закриються і ті що не закрились. Може така і задумка, безробітних потім на фронт. Тільки сенс? 14 новосформованих бригад чекають зброю.
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05.07.2024 17:00 Відповісти
смотрите тендеры госпредприятий. применяют извращенцы статью Закона о Закупивлях в разделе недискриминации участников, заключают договора с ФОПами, а потом ИЗ БЮДЖЕТА САМИ ДОПЛАЧИВАЮТ НДС. это ПИПЕЦ. ощадбанк, приват, почта, нефтегаз... не покупают у плательщиков!!!! миллиарды в месяц.
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05.07.2024 17:12 Відповісти
посилити перевірки бізнесу! активізувати рейдерство! мобілізувати всіх трактористів!.. ТЕРМІНОВО!
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05.07.2024 17:15 Відповісти
А как там крупные торговые сети,которым уряд дал право не платить налоги,хабари продолжают заносить кому нужно?
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05.07.2024 17:21 Відповісти
Дефолт-будет эпическим следствием,по управлению и разрушению страны зеленой шоблой.Тот кто этого не видит-просто тупой,живущий надеждами и перемогами.Европа дала уже столько бабла,что реально теперь забьют и пустят на самотек..Следствие дефолта-кратный курс гривны,мусорные кредитные рейтинги,дикая инфляция,еще большее обнищание,в долг государству,адекватные инвесторы-никто не даст под мизерные %...Пенсии снова будут...баксов по 30(как в 90-е)Недвига-будет валятся в грязи и в полу...Наростание социальной напряженности,но...Украинцы терпилы-терпят бусы и отсутствие света сутками напролет,поэтому и дефолт,так дефолт..Землю еще не распродали-скупят ее за гроши.

Из плюсов-долги можно не платить(обосравшись на долгие годы-сомнительный конечно плюс)..Кто имеет валютные запасы-те переживут более менее легко..Откроются новые и потрясающие возможности для внутренних инвестиций,бизнеса,скупки за копейки ликвидных активов...Алигархи-снова только выиграют.
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05.07.2024 17:30 Відповісти
пора чиновників дармоїдів скорочувати на 80%,зразу гроші зявляться і корупція стане меншою.Але ні чинуші тримаються свохї місць зубами,коли ще буде такий клондайк на відкатах під час війни!
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05.07.2024 17:50 Відповісти
І це тільки початок наслідків глупої фіскальної політики Гетьманцева...далі буде ...здобули...☹️
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05.07.2024 22:07 Відповісти
 
 