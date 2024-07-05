Доходи держбюджету в червні скоротилися на 13 млрд грн, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

До загального фонду державного бюджету надійшло 138 млрд грн у червні, що на 13 млрд грн менше, ніж у травні. Загалом з початку року до загального фонду державного бюджету надійшло 913,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби, передає Цензор.НЕТ.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

37,1 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

29,1 млрд грн – дивідендів та частина чистого прибутку;

19,6 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 32,4 млрд, відшкодовано – 12,8 млрд грн);

18,0 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

17,3 млрд грн – акцизного податку;

5,5 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

3,7 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

3,4 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 112,1%, Державною митною службою – 99,2%. В цілому, за підсумками червня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 240,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

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Дані за січень-червень 2024 року:

За даними Державної казначейської служби, за січень-червень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 913,4 млрд гривень. Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

223,9 млрд грн – податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

147,6 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

132,1 млрд грн – податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 202,2 млрд, відшкодовано – 70,1 млрд грн;

97,1 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

91,1 млрд грн – акцизний податок;

64,2 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку;

23,8 млрд грн – ввізне та вивізне мито;

23,4 млрд грн – рентна плата за користування надрами.

При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 111,4%, Державною митною службою – 107,4%. Поряд із Національним банком України, який у квітні цього року перерахував до державного бюджету 38,6 млрд грн свого прибутку, ще одним важливим джерелом доходів держбюджету стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 40,3 млрд гривень.

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Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-червні 2024 року склали 256,1 млрд грн, з яких 48,0 млрд грн надійшло у червні.

В цілому, за підсумками січня-червня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1 315,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 1933,4 млрд грн, у тому числі загального фонду – 1543,7 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень – червень 2024 року становили 746,9 млрд грн. Зокрема, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 242,4 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 72,92 млрд грн (1 149,5 млн дол. США та 665,7 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 164,2 млрд гривень.

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Із зовнішніх джерел надійшло 504,5 млрд грн (або $12,8 млрд), зокрема:

335,4 млрд грн (7,89 млрд євро) надходження коштів позики ЄС в рамках реалізації механізму перехідного фінансування (Bridge Finance) та пільгової довгострокової позики ЄС Ukraine Facility;

57,6 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) надходження коштів від Уряду Канади;

54,93 млрд грн (1,4 млрд дол. США) надходження коштів позики МБРР на підтримку політики розвитку та відновлення;

34,6 млрд грн (663,9 млн СПЗ) надходження коштів МВФ;

11,2 млрд грн (297,0 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках фінансування проекту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE)";

8,9 млрд грн (229,4 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках фінансування "Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARIZE);

0,79 млрд. грн (20,0 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України";

0,12 млрд грн (3,0 млн євро) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя".

0,12 млрд грн (3,0 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей".

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень – червень 2024 року склали 259,1 млрд грн (92,6% плану), платежі з обслуговування – 132,8 млрд грн (88,1 % плану). Залученні кошти від розміщень ОВДП за січень – червень 2024 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП.