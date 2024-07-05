Орбан у Москві: "Позиції України та Росії далекі одна від одної"

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан на пресконференції з російським диктатором Володимиром Путіним зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

"Позиції Росії та України далекі одна від одної. Потрібно зробити багато кроків, щоб наблизитись до завершення конфлікту", – сказав він, водночас закликавши зупинити вогонь, щоб створити простір для перемовин між РФ та Україною, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Орбан зазначив, що головна задача Будапешту на найближчі пів року головування у Раді Євросоюзу полягає у тому, щоб "знайти шляхи вирішення конфлікту".

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Глава угорського уряду стверджує, що нібито "майже не залишилось країн, які б могли посприяти мирному врегулюванню". Угорщина, за словами Орбана, одна з таких країн.

Він також заявив, що хотів почути й почув думку Путіна щодо трьох важливих питань: що той думає про припинення вогню та мирні переговори, в якій послідовності їх можна провести, і третє – бачення Європи після війни.