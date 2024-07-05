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Орбан у Москві: "Позиції України та Росії далекі одна від одної"

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан на пресконференції з російським диктатором Володимиром Путіним зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

"Позиції Росії та України далекі одна від одної. Потрібно зробити багато кроків, щоб наблизитись до завершення конфлікту", – сказав він, водночас закликавши зупинити вогонь, щоб створити простір для перемовин між РФ та Україною, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Орбан зазначив, що головна задача Будапешту на найближчі пів року головування у Раді Євросоюзу полягає у тому, щоб "знайти шляхи вирішення конфлікту".

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Глава угорського уряду стверджує, що нібито "майже не залишилось країн, які б могли посприяти мирному врегулюванню". Угорщина, за словами Орбана, одна з таких країн.

Він також заявив, що хотів почути й почув думку Путіна щодо трьох важливих питань: що той думає про припинення вогню та мирні переговори, в якій послідовності їх можна провести, і третє – бачення Європи після війни.

Автор: 

путін володимир (24124) Віктор Орбан (573)


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Топ коментарі
+13
кацапи хочуть прирости зємєлькой.
українці бажають, що б москва згоріла вщент і більш ніколи не відбудувалась!
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05.07.2024 18:27 Відповісти
+10
я тобі Вітя більше скажу:
позиції москви та здорового глузду ще більш далекі одна від одної
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05.07.2024 18:38 Відповісти
+7
"позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".
Джерело:

Зате позиція голови угорського уряду повністю співпадає із позицією москви.
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05.07.2024 18:32 Відповісти
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кацапи хочуть прирости зємєлькой.
українці бажають, що б москва згоріла вщент і більш ніколи не відбудувалась!
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05.07.2024 18:27 Відповісти
Головне, не забув себе похвалити, який він миротворець, краще за всіх, а користі повний нуль.
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05.07.2024 18:30 Відповісти
"позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".
Джерело:

Зате позиція голови угорського уряду повністю співпадає із позицією москви.
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05.07.2024 18:32 Відповісти
позиція голови угорського уряду пасивна, а позиція москви активна. вони не співпадають, а скоріш сумісні.
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05.07.2024 18:33 Відповісти
позиція голови мудярського уряду прямо навпроти та у безпосередній близкозті від приспущених штинин *****
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05.07.2024 19:13 Відповісти
От чого ви ханти-мансійця цькуєте?! Він до свого хана приїхав, на родіну!
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05.07.2024 21:23 Відповісти
Цікаво, а пуйлу,він пропонував припинити вогонь?
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05.07.2024 18:32 Відповісти
Да ты шоооо
Капитан очевидность нервно закурил в сторонке
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05.07.2024 18:35 Відповісти
я тобі Вітя більше скажу:
позиції москви та здорового глузду ще більш далекі одна від одної
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05.07.2024 18:38 Відповісти
Що і треба було довести!
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05.07.2024 18:43 Відповісти
"Не напоїли "чайком", і то добре"- подумала шльондра орбан та бігом попи₴дила в аеропорт.
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05.07.2024 18:44 Відповісти
Орбан образився на те, що влада України не дала йому зустрітися з як він висловився з громадянином України (Порошенком). А з іншого боку, що може бути спільного в Орбана, який дотримується антиукраїнської позиції, є другом пуйла та громадянином України (Порошенком)?
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05.07.2024 18:54 Відповісти
Порох дипломат профи и во вторых политик И с опытом И с авторитетом.
А на что влияет зеленая Голограмма? Та ни на что!!! Все ниточки у Завхоз@
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05.07.2024 20:34 Відповісти
👍
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05.07.2024 21:14 Відповісти
Дивно, а зєрмак же приїздив до орбана скільки разів, і що, усе марна праця??
Гнати в шию треба, таких менагерів, як були ларьочниками та помічниками у ригоАНАЛІВ, так і закінчать ними!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!
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05.07.2024 18:54 Відповісти
та ти шо, невже
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05.07.2024 19:22 Відповісти
Вирішив не здавати єрмака.
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05.07.2024 19:46 Відповісти
Чур.бан -це пристрій , де рублять дрова.
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05.07.2024 20:05 Відповісти
Украина НЕ делает никакого конфликта!!
Достаточно мокшалям вывести войска и прекратить обстрелы ракетами и шахедами ! И всё!!! Мир вот же он!! Близенько!! Рукой подать!!!
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05.07.2024 20:32 Відповісти
Вiд мошок зараз нiчого не залежить. Все залежить вiд нас.
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05.07.2024 21:07 Відповісти
Якщо орбан у москві, то закономірно, щоб Будапешт головував у раді тайожного союзу, а не в Раді Європейського Союзу. От тоді було б цікаво поспостерігати про орбанівські право голосу і права взагалі
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05.07.2024 20:33 Відповісти
Будапешт дуже хоче в соц. лагер.
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05.07.2024 21:08 Відповісти
 
 