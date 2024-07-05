Візит Орбана до Москви може позбавити Угорщину головування у Раді ЄС, - "слуга народу" Мережко
Поїздка угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви та його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним обурила європейських лідерів.
Голова комітету парламенту з питань зовнішньої політики Олександр Мережко ("Слуга народу") заявив LIGA.net, що такі дії Будапешта можуть призвести до позбавлення головування Угорщини у Раді Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ.
"Виглядає так, що Орбан почав головування в ЄС з того, що одразу почав зловживати цим головуванням у своїх політичних і, можливо також, економічних цілях. Це абсолютно неприпустимо і може призвести до того, що Угорщину позбавлять головування в ЄС", – сказав нардеп.
Орбана ніхто не просив представляти інтереси України і шукати якесь "мирне вирішення", додав Мережко.
За його словами, "це кричуще порушення міжнародної моралі" й може навіть розглядатися як втручання у справи України, тобто як порушення такого принципу міжнародного права як принцип невтручання у внутрішні і зовнішні справи держави.
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голова мережко, зараз швидко вирішить, хто буде в єс, а кого треба викинути.
всім зрозуміло?