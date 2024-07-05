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Візит Орбана до Москви може позбавити Угорщину головування у Раді ЄС, - "слуга народу" Мережко

Віктор Орбан та Володимир Путін

Поїздка угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви та його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним обурила європейських лідерів.

Голова комітету парламенту з питань зовнішньої політики Олександр Мережко ("Слуга народу") заявив LIGA.net, що такі дії Будапешта можуть призвести до позбавлення головування Угорщини у Раді Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ.

"Виглядає так, що Орбан почав головування в ЄС з того, що одразу почав зловживати цим головуванням у своїх політичних і, можливо також, економічних цілях. Це абсолютно неприпустимо і може призвести до того, що Угорщину позбавлять головування в ЄС", – сказав нардеп.

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Орбана ніхто не просив представляти інтереси України і шукати якесь "мирне вирішення", додав Мережко.

За його словами, "це кричуще порушення міжнародної моралі" й може навіть розглядатися як втручання у справи України, тобто як порушення такого принципу міжнародного права як принцип невтручання у внутрішні і зовнішні справи держави.

Автор: 

Євросоюз (13665) Віктор Орбан (573) Мережко Олександр (57)


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Топ коментарі
+12
Мережко із слугами, бажано було б,з катлєтами і безумними владнати, щоб не гадили, як Орбан Україні!!
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05.07.2024 19:38 Відповісти
+11
тебе напевне ніхто питати не буде, ти б з хєрмаком своїм розібрався ніж патякати про європу
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05.07.2024 19:44 Відповісти
+8
Вася з водокачки висказав своє бачення на геополітику.
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05.07.2024 20:02 Відповісти
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Да їх вже давно пора викинути з ЄС.
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05.07.2024 19:33 Відповісти
залишилося добавити -- В історично рідні єПєня!,),
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05.07.2024 19:37 Відповісти
Мережко із слугами, бажано було б,з катлєтами і безумними владнати, щоб не гадили, як Орбан Україні!!
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05.07.2024 19:38 Відповісти
Черговий Ванга зі "слуги народу" відмітився!
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05.07.2024 19:38 Відповісти
тебе напевне ніхто питати не буде, ти б з хєрмаком своїм розібрався ніж патякати про європу
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05.07.2024 19:44 Відповісти
законтачиться - тюрем. войти в контакт с опущенным, его вещами или местом на нарах, т.е. как бы оскверниться.
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05.07.2024 19:44 Відповісти
он, воно як!
голова мережко, зараз швидко вирішить, хто буде в єс, а кого треба викинути.
всім зрозуміло?
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05.07.2024 20:00 Відповісти
Вася з водокачки висказав своє бачення на геополітику.
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05.07.2024 20:02 Відповісти
сидить в труселях зечмо та робить геополітику
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05.07.2024 20:56 Відповісти
Скоро орбан запросить кацапів розташувати військову базу в Угорщині! Цікаво, як то нато відреагує!
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05.07.2024 20:06 Відповісти
Орбаны вообще в ОДКБ, их из Нато исключить положено автоматически!! И из ЕС
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05.07.2024 20:19 Відповісти
Ой, та нічого ці імпотенти йому не зроблять. І він це прекрасно розуміє...
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05.07.2024 20:28 Відповісти
Це тобі найвеличніший з найпотужнішим сказали?!
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05.07.2024 23:01 Відповісти
 
 