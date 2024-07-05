Посол США в Угорщині Прессман про візит Орбана до Путіна: "Йдеться не про "мир", а про вигоду"

Посол США в Угорщині Девід Прессман заявив, що угорський прем'єр Віктор Орбан не може вважати себе "миротворцем", поки не вимагатиме від Володимира Путіна припинення війни на умовах, що поважають суверенітет і територіальну цілісність України.

У контексті поїздки Орбана до Москви Прессман нагадав свій коментар про попередню зустріч Орбана й Путіна в Китаї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Лідер Угорщини вирішив стати на бік людини, чиї сили несуть відповідальність за злочини проти людяності в Україні, і є єдиним серед наших членів Альянсу. У той час як Росія завдає ударів по українському цивільному населенню, Угорщина благає про бізнес-угоди", – писав тоді американський дипломат.

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Зараз, за його словами, цей допис може стосуватися й нинішньої зустрічі Орбана з Путіним, а також дев’яти візитів до РФ угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто.

"Йдеться не про "мир", а про вигоду, і це величезна шкода для угорців і відносин Угорщини з її союзниками. Поки Орбан не наполягатиме на тому, щоб Путін припинив свою жорстоку війну на умовах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України, він не є миротворцем", – написав посол США.