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Новини
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Посол США в Угорщині Прессман про візит Орбана до Путіна: "Йдеться не про "мир", а про вигоду"

Віктор Орбан та Володимир Путін

Посол США в Угорщині Девід Прессман заявив, що угорський прем'єр Віктор Орбан не може вважати себе "миротворцем", поки не вимагатиме від Володимира Путіна припинення війни на умовах, що поважають суверенітет і територіальну цілісність України.

У контексті поїздки Орбана до Москви Прессман нагадав свій коментар про попередню зустріч Орбана й Путіна в Китаї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Лідер Угорщини вирішив стати на бік людини, чиї сили несуть відповідальність за злочини проти людяності в Україні, і є єдиним серед наших членів Альянсу. У той час як Росія завдає ударів по українському цивільному населенню, Угорщина благає про бізнес-угоди", – писав тоді американський дипломат.

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Зараз, за його словами, цей допис може стосуватися й нинішньої зустрічі Орбана з Путіним, а також дев’яти візитів до РФ угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто.

"Йдеться не про "мир", а про вигоду, і це величезна шкода для угорців і відносин Угорщини з її союзниками. Поки Орбан не наполягатиме на тому, щоб Путін припинив свою жорстоку війну на умовах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України, він не є миротворцем", – написав посол США.

Автор: 

США (23410) Віктор Орбан (573)


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Топ коментарі
+6
Орбан це звичайний слуга сатани. Якби можна обміняти 100 млдр$ на 1 млн смертей укрів він би це зробив з радістю
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05.07.2024 20:35 Відповісти
+2
...а також про справжнє чоловіче кохання..
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05.07.2024 20:31 Відповісти
+1
Такии візит до диктатора - це иого відбілювання
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05.07.2024 20:34 Відповісти
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...а також про справжнє чоловіче кохання..
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05.07.2024 20:31 Відповісти
Такии візит до диктатора - це иого відбілювання
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05.07.2024 20:34 Відповісти
Орбан це звичайний слуга сатани. Якби можна обміняти 100 млдр$ на 1 млн смертей укрів він би це зробив з радістю
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05.07.2024 20:35 Відповісти
А хто б ще за доляри міг це зробити...??? Може вгадаєте навіть не з трьох раз... 🛑
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05.07.2024 20:40 Відповісти
так скажіть тому йорбану прямою мовою про майбутні дуже швидкі "вигоди" такої поведінки... чи ще років п'ять будете пояснювати норми етикету, висловлюючи стурбованість та незгоду?...
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05.07.2024 20:44 Відповісти
Йдеться про мінет за гроші між двома кінченими п¡д○рами.
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05.07.2024 20:48 Відповісти
Да, и коню ясно! По-дороже продать свой голос.
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05.07.2024 20:48 Відповісти
Навесні 2023 року Угорщина продовжила угоду з РФ про додаткові поставки газу газопроводом "Турецький потік". Водночас було вирішено питання оплати транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба". Угорська сторона також повідомила, що домовилася з "Росатомом" про зміни, які будуть внесені до документації на будівництво АЕС "Пакш-2", щоб цей проєкт не потрапив під західні санкції.
Угорщина - єдина країна ЄС, яка отримує газ від Росії в повному контрактному обсязі - 4,5 млрд кубометрів на рік. Поставки з Росії становлять понад 85 відсотків її імпорту газу.
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05.07.2024 20:58 Відповісти
Орбан, це тількі результат "слабкості" та "імпотенціі" США. Бо у вас лише або зрадники до влади йдуть, або немічні діди, або якісь блазні які там не пойми які кордони захищають в Мексиці.

Так що вам вже вставляють, зараз в Украіні, потім по всій Європі. А потім і по всьому світу.
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05.07.2024 21:37 Відповісти
Який глибокий аналіз((Та їздив він до Києва на розвідку,а до ***** з розвіданими даними.
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05.07.2024 21:44 Відповісти
Идиот..
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05.07.2024 21:51 Відповісти
обещаное ****** Закарпатье, накрилось медним тазиком
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05.07.2024 22:05 Відповісти
до миру хла не принутив,
перестати стріляти хла не упросив,
миротворець, пля, угрофінський
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05.07.2024 22:22 Відповісти
 
 