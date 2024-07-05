Воїн полку "Сафарі" Нацполіції знищує в ближньому бою російського піхотинця під Торецьком. ВIДЕО

Український воїн з полку "Сафарі" (Національна поліція) знищує в ближньому бою російського окупанта під Торецьком (Донецька область).

Відповідне відео опубліковав на своєму телеграм каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Зазначається, що будинок, який обороняють поліцейські, знаходиться під щільним обстрілом з усіх видів зброї.