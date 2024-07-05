Воїн полку "Сафарі" Нацполіції знищує в ближньому бою російського піхотинця під Торецьком. ВIДЕО
Український воїн з полку "Сафарі" (Національна поліція) знищує в ближньому бою російського окупанта під Торецьком (Донецька область).
Відповідне відео опубліковав на своєму телеграм каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Зазначається, що будинок, який обороняють поліцейські, знаходиться під щільним обстрілом з усіх видів зброї.
Топ коментарі
+31 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар05.07.2024 21:33 Відповісти Посилання
+9 Neo Matrix
показати весь коментар06.07.2024 00:20 Відповісти Посилання
+7 Banda 77
показати весь коментар06.07.2024 07:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вищать, як свині, тягають за собою кишки, стікають калюжами крові!
Музика!
Пісня!
Щодня не менше 1.100 гарних кaųanів закривають ЗСУ.
За 1 рік це понад 400.000.
Тільки дохлих.
І ще понад 1 млн. рваного м'яса.
Слава Україні!
И сотни тысяч мирняка было бы живо если б не избрали Писеграя.
ЗЕрватива