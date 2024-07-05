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Новини Війна
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Протягом дня силами ППО знищено 5 російських ракет Х-59 та 7 розвідувальних безпілотників, - ПК "Південь"

Протягом 5 липня протиповітряною обороною півдня України було збито п'ять керованих авіаційних ракет Х-59, які ворог спрямував із літаків тактичної авіації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

Також знищено сім розвідувальних безпілотників ворога, а саме: 4 "ZALA", 2 "Supercam" та 1 "Орлан-10".

пк південь збиті цілі

Також читайте: Сили ППО збили всі 32 "Шахеди", випущені росіянами по Україні, - Повітряні сили

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безпілотник (4338) ППО (3277) ракети (4073)


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То рашиська тактика.
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05.07.2024 22:40 Відповісти
Це, як у Дніпрі, два дні тому збили 10/10 цілей, а прильотів було 11.
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05.07.2024 22:27 Відповісти
А когда над Миргородом, Полтавой собьете? Уже который день летают и потом прилеты...
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05.07.2024 22:30 Відповісти
Гарно!
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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05.07.2024 22:41 Відповісти
 
 