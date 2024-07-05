Протягом дня силами ППО знищено 5 російських ракет Х-59 та 7 розвідувальних безпілотників, - ПК "Південь"

Протягом 5 липня протиповітряною обороною півдня України було збито п'ять керованих авіаційних ракет Х-59, які ворог спрямував із літаків тактичної авіації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

Також знищено сім розвідувальних безпілотників ворога, а саме: 4 "ZALA", 2 "Supercam" та 1 "Орлан-10".

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