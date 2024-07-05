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Новини Війна
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Україна має перемогти, щоб Росія не зважилася на нову агресію, - глава МЗС Румунії Одобеску

Люмініцея Одобеску та Дмитро Кулеба

Україна має перемогти у війні задля запобігання розв’язуванню Росією нової агресії в майбутньому.

Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Люмініцея Одобеску на брифінгу за результатами тристоронніх перемовин з главами МЗС України і Молдови, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Одобеску зазначила, що сьогоднішня зустріч засвідчує тверду підтримку Румунією територіальної цілісності України на тлі триваючої російської агресії, а також процесу європейської інтеграції України та Молдови до ЄС у нинішніх складних умовах.

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Очільниця МЗС Румунії поінформувала, що однією з основних тем сьогоднішніх перемовин було питання безпеки.

"На жаль, Росія продовжує свою жахливу агресію проти України, а також дії щодо дестабілізації регіону. Україна має перемогти у війні не лише тому, що це правильний шлях, і не лише для стабільності і безпеки Чорноморського регіону, а також щоб не заохочувати Російську Федерацію розв’язати нову агресію в майбутньому", - сказала Одобеску.

Вона повідомила, що під час перемовин міністри обговорили також зміцнення шляхів солідарності, що дуже важливо для підтримки стійкості України зараз і в контексті майбутньої відбудови.

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За словами Одобеску, ще однією важливою темою була співпраця в енергетичній сфері.

"Ми засудили цинічні атаки російських військ по енергетичній інфраструктурі України… Румунія разом з Україною шукатиме рішення цієї проблеми", - запевнила очільниця МЗС.

Автор: 

Румунія (1190)


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Топ коментарі
+4
Від того, що ви кажете постійно "халва", в роті солодше не стає. Перемогти реально можна було в 22 році, з Залужним і мотивованими вояками, від Заходу просили одне - справжню допомогу, необхідну зброю. Захід обісрався від можливості "ескалації". Отож, якщо хочете перемоги - піднімайте свої дупи і йдіть воювати за Україну. В нас вже немає ким і чим перемагати під ваші пусті гасла.
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05.07.2024 23:53 Відповісти
+2
У Росії знову почали погрожувати ударами Румунії

https://www.youtube.com/watch?v=lWy20Y4Cp7o&t=9s кацап жахнул би по Румунії
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05.07.2024 23:15 Відповісти
+1
Всі постсовдепівськи роки пройшли під постійним загостренням відносин з Румунією. І оттепер вийшло інакше. І головне взаємокористні відношення для обох сторін.
Милота.
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05.07.2024 22:48 Відповісти
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Всі постсовдепівськи роки пройшли під постійним загостренням відносин з Румунією. І оттепер вийшло інакше. І головне взаємокористні відношення для обох сторін.
Милота.
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05.07.2024 22:48 Відповісти
Зараз - так, а в 2006-2008 скільки румуни паспортів роздали - в Ізмаілі, наприклад, і не тільки.
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05.07.2024 23:05 Відповісти
Румунська підтримка України без зайвих слів, суворо у справі. Подяка народу Румунії. Хоча розуміють, що Буковина у складі України, але не діють як Орбан.
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05.07.2024 23:17 Відповісти
Не діють.
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05.07.2024 23:20 Відповісти
У Росії знову почали погрожувати ударами Румунії

https://www.youtube.com/watch?v=lWy20Y4Cp7o&t=9s кацап жахнул би по Румунії
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05.07.2024 23:15 Відповісти
...дякую
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05.07.2024 23:21 Відповісти
А Румунія це вже друзі чи тут поки що сумніваються? Випадково не вийде як із Макроном, як тільки тут його не називали, а потім він наш уже). Але помста, страва холодна і ось у Франції Ле Пен..... Порада недоумкуватим, акуратніше у висловлюваннях, не гнівіть небеса, біду накличіте.
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05.07.2024 23:34 Відповісти
Поговоріть про це з ригами з Офісу.
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05.07.2024 23:36 Відповісти
Від того, що ви кажете постійно "халва", в роті солодше не стає. Перемогти реально можна було в 22 році, з Залужним і мотивованими вояками, від Заходу просили одне - справжню допомогу, необхідну зброю. Захід обісрався від можливості "ескалації". Отож, якщо хочете перемоги - піднімайте свої дупи і йдіть воювати за Україну. В нас вже немає ким і чим перемагати під ваші пусті гасла.
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05.07.2024 23:53 Відповісти
І навіщо воно їм ..жар добре витягати чужими руками
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06.07.2024 06:56 Відповісти
Як то нема ким? Ти вже оновив дані в тцк?
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06.07.2024 09:34 Відповісти
Це жінка, довбойоп.
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06.07.2024 12:10 Відповісти
І що? Як ******* що нема ким, то хай йде і допомагає.
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07.07.2024 12:07 Відповісти
Якщо ти стверджуєш що є ким, то чого сидиш?
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07.07.2024 13:41 Відповісти
Я з березня 22 в зсу. Що ще придумаєш ухилянт?🤡
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07.07.2024 14:43 Відповісти
В якому ти "ЗСУ", тріпло? Я бачу що ти постійно з кимось срешся на цензорі і шукаєш приводи під'їбатися.
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07.07.2024 15:05 Відповісти
В тебе докуя часу, я виджу. В мене є час на перекури, тобто на швидкі коменти в Інтернеті. А в тебе вистачає на моніторинг хто де скільки часу проводить.

Давай онлвлюй дані, може хоч діловодом будеш раз такий уважний

Бо від твого кукурікання тут сенсу 0
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07.07.2024 15:48 Відповісти
Та йди ти в сраку, нафронтник. На переверах між боями воно коменти пише, ахах.
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07.07.2024 15:59 Відповісти
..болота мацковии надо уничтожить полностью и ввести внешнее управление!!!
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06.07.2024 00:07 Відповісти
Бла-бла-бла. Україна для них щит, то дайте зоча б меч, щоб самим не воювати
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06.07.2024 07:35 Відповісти
 
 