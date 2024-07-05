Україна має перемогти, щоб Росія не зважилася на нову агресію, - глава МЗС Румунії Одобеску

Україна має перемогти у війні задля запобігання розв’язуванню Росією нової агресії в майбутньому.

Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Люмініцея Одобеску на брифінгу за результатами тристоронніх перемовин з главами МЗС України і Молдови, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Одобеску зазначила, що сьогоднішня зустріч засвідчує тверду підтримку Румунією територіальної цілісності України на тлі триваючої російської агресії, а також процесу європейської інтеграції України та Молдови до ЄС у нинішніх складних умовах.

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Очільниця МЗС Румунії поінформувала, що однією з основних тем сьогоднішніх перемовин було питання безпеки.

"На жаль, Росія продовжує свою жахливу агресію проти України, а також дії щодо дестабілізації регіону. Україна має перемогти у війні не лише тому, що це правильний шлях, і не лише для стабільності і безпеки Чорноморського регіону, а також щоб не заохочувати Російську Федерацію розв’язати нову агресію в майбутньому", - сказала Одобеску.

Вона повідомила, що під час перемовин міністри обговорили також зміцнення шляхів солідарності, що дуже важливо для підтримки стійкості України зараз і в контексті майбутньої відбудови.

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За словами Одобеску, ще однією важливою темою була співпраця в енергетичній сфері.

"Ми засудили цинічні атаки російських військ по енергетичній інфраструктурі України… Румунія разом з Україною шукатиме рішення цієї проблеми", - запевнила очільниця МЗС.