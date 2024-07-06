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Київрада визначила 53 пам’ятні об’єкти, що пов’язані з історією Росії та СРСР і підлягають усуненню з публічного простору

памятник танк у Києві

Київрада визначила ще 53 пам’ятники і знаки, що відображають радянські та російські пропагандистські наративи і містять недостовірну історичну інформацію. Їх внесли до Переліку пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР, що підлягають усуненню з публічного простору міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

30 об’єктів підлягають вилученню з публічного простору. Серед них пам’ятник "Радянський танк" на просп. Берестейському, 52/2; чотири башти від радянських танків, що встановлені на честь радянських танкістів, та перебувають на території київських шкіл; барельєф, який залишився після демонтажу пам’ятника Володимиру Леніну біля станції метро "Театральна"; три пам’ятники російському та радянському науковцю Івану Павлову за адресами: вул. Госпітальна, 24-А, вул. Шовковична, 39/1, вул. Кирилівська, 103.

23 об’єкти підлягають збереженню з вилученням окремих елементів композиції, корекції тексту або окремих його частин. Серед них є пам’ятник радянським льотчикам на вул. Лісова, 56 – пропонується викласти текст українською мовою, замінити пам’ятний напис із радянського на сучасний, з присвятою українським льотчикам, які полягли в роки Другої світової війни.

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Також вирішено на пам’ятнику викладачам і студентам КДХІ, які загинули під час Великої Вітчизняної війни (Вознесенський узвіз, 20) згадку про "Велику Вітчизняну війну" замінити на "Другу світову війну", цифри "1941-1945" – на "1939-1945", формулювання "німецько-фашистські загарбники" змінити на "нацистські загарбники". Окрім цього, буде змінено деталі на пам’ятниках загиблим співробітникам трамвайного депо (вул. Дегтярівська, 4) та учасникам оборони Києва в Голосіївському парку.

Автор: 

Київ (19663) Київрада (802) декомунізація (559)


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Топ коментарі
+12
Це ціна про*раної держави 1917-1920 - воювати і гинути мільйонами на чужих війнах під чужими прапорами. Напевно за часів Грушевського і Петлюри звичайні українці також думали «Давайте договарівацца з ка*апами», «Скоріше б мір», «Ворог нє в Крємлє»
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06.07.2024 06:24 Відповісти
+11
В кацапорилих совкодрочерів траур - зараз почнуть шмарклі по черепу розмазувати.
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06.07.2024 01:33 Відповісти
+11
а її ніколи не було !!! була німецько-совіцька війна як частина 2Світової війни на теренах Європи !!! так звана "вов" це міф, видумка, інсенуація червоножопої кацапо-совкової, комуно-нацистької окупаційної пропагади призначений в основному для того щоб:
1. скрити від так званого "совецького" піпла факт того що у вересні 2Світову війну почала не тількиі нациська Німетчина та такоє її союзник, брат по зброї комно-нацистький срср !!! почали з розділу сувереної Польщі, окупації совітами країн Балтії, частини Фінляндії та Румунії згідно пакту "молотова-рібентропа" !!!
2. саме червоний нацист йоська сталін привів адіка до влади в Німетчитні у 1933 році, заборонивши своєму комуністичному холую тельману вступати після виборів у коаліцію з лібералами !!! свяко допомагав Адіку з його ВПК та армією; в срср вчилися літуни Люфтвафе, танкісти Гудеріана і тд.тп., а з срср в німетчини постачалася уся сировина для військових заводів та навіть авіаболби щоб бомбити Британію !!!
3. якщо врахувати на на боці 3 Рейху, в рядох вермахту за "веру, царя і отечество" проти червоних комуно-нацистів, заколотників які прийшли до влади на мацковії шляхом держперевороту в жовтні 1917 року, в різних там РОА, РОНА, козачих полках і кортпусах, хіві, воювало 1.5-2 мільйона сруцкіх то це вже не "вов" а "Гражданская вайна" на мацковії 1941-45 років !!!
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06.07.2024 06:33 Відповісти
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В кацапорилих совкодрочерів траур - зараз почнуть шмарклі по черепу розмазувати.
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06.07.2024 01:33 Відповісти
Нарешті більше ніякої "велікай атєчєствєннай".
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06.07.2024 01:45 Відповісти
Це ціна про*раної держави 1917-1920 - воювати і гинути мільйонами на чужих війнах під чужими прапорами. Напевно за часів Грушевського і Петлюри звичайні українці також думали «Давайте договарівацца з ка*апами», «Скоріше б мір», «Ворог нє в Крємлє»
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06.07.2024 06:24 Відповісти
Чєм больше хахлов в Днєпрє утопім...знаєш, що далі і хто і коли це сказав
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06.07.2024 06:55 Відповісти
М*ясник Жюков, звичайно
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06.07.2024 10:31 Відповісти
Полеглих украъїнців ми не забудемо.
Але і робити з їхньої загибелі свято не дамо.
Людську смерть святкують тільки сатаністи.
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06.07.2024 11:27 Відповісти
Дорогой Трофим, а подскажы мне, где есть памятник украинцам, погибшим во второй мировой войне, а не савецким воинам, павшим за власть советов со звездой во лбу и Красным Знаменем в руках??
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06.07.2024 09:19 Відповісти
а її ніколи не було !!! була німецько-совіцька війна як частина 2Світової війни на теренах Європи !!! так звана "вов" це міф, видумка, інсенуація червоножопої кацапо-совкової, комуно-нацистької окупаційної пропагади призначений в основному для того щоб:
1. скрити від так званого "совецького" піпла факт того що у вересні 2Світову війну почала не тількиі нациська Німетчина та такоє її союзник, брат по зброї комно-нацистький срср !!! почали з розділу сувереної Польщі, окупації совітами країн Балтії, частини Фінляндії та Румунії згідно пакту "молотова-рібентропа" !!!
2. саме червоний нацист йоська сталін привів адіка до влади в Німетчитні у 1933 році, заборонивши своєму комуністичному холую тельману вступати після виборів у коаліцію з лібералами !!! свяко допомагав Адіку з його ВПК та армією; в срср вчилися літуни Люфтвафе, танкісти Гудеріана і тд.тп., а з срср в німетчини постачалася уся сировина для військових заводів та навіть авіаболби щоб бомбити Британію !!!
3. якщо врахувати на на боці 3 Рейху, в рядох вермахту за "веру, царя і отечество" проти червоних комуно-нацистів, заколотників які прийшли до влади на мацковії шляхом держперевороту в жовтні 1917 року, в різних там РОА, РОНА, козачих полках і кортпусах, хіві, воювало 1.5-2 мільйона сруцкіх то це вже не "вов" а "Гражданская вайна" на мацковії 1941-45 років !!!
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06.07.2024 06:33 Відповісти
Це все будо в совдеповських шкільних підручниках -ніхто не приховував
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06.07.2024 06:48 Відповісти
усього не було !!! секретний додаток до пакту "молотово-ребінтропа" був розсекречений на початку 90-х, за правління Єльцина !!! зимова радянсько-фінська війна 1939-40 р. взагалі не вказувалася, окупацію сходу Польщі (заходу України а заходу Білорусі), країн Балтії, частини Румунії (Бесарабії або зараз Молдови) називали "асвабажденієм" і "мірним прісоєдіненієм" !!! також не відовбражався той факт що так званий "срср" готувався не до обороної війни, а до зарарбницької бо йоська мріяв про "победу міровой соціревалюції" і хотів окупувати усю Європу, насамперед Німетчину, а разом з нею увесь світ !!! йоська думав шо 3Рейх виснажиться у війні з Францією та В.Братаією і його висноженого буле легко окупувати !!! він прорахувався: Франція впала дуже швидко, а з В.Британівєю німці вели в основному повітряну війну !!!
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06.07.2024 07:06 Відповісти
Ну так поверни Західну Україну полякам якщо це злочин комуняк. І всім іншим, угорцям словакам, румунам, навіть молдаванам.
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06.07.2024 08:56 Відповісти
З@лупу тобі на комірець, прошм@нда зайвохромосомна.
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06.07.2024 10:10 Відповісти
Він вас тролить, а ви йому лайки, вуйки старі.
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06.07.2024 10:20 Відповісти
Не плач, валянку причмелений - ×уйло тебе врятує і намалює звізду на сраці.
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06.07.2024 10:27 Відповісти
Так ви з ним згодні що ******* Україна це спадок комуняк?
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06.07.2024 10:37 Відповісти
На якій дегенаративній фермі вас таких їпанутих совкодрочерів викопують. ))
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06.07.2024 11:00 Відповісти
******* Україна це правонаступниця Святої Русі, князів Ігоря, Ольги, Володимира, Святослава, Ярослава Мудрого, королів Данина і Романа Галицьких, гетьманів Б.Хмельницького, Івана Мазепи і тд.тп. !!!
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06.07.2024 11:39 Відповісти
кордони країн в Європі по завершенню 2Світової війни є непорушні !!! усі це зрозуміли окрім )(уйла і його посіпак типу вірмен чи мадяра орбана !!!
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06.07.2024 11:41 Відповісти
Не тільки в повітрі. Війна з 1939 по 1941 рік активно велась в Світовому океані. Совок в цій морській війні активно допомагав Гітлеру. Щось про проводку рейдерів крігсмаріне через Льодовитий океан чули?
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06.07.2024 10:39 Відповісти
Є цікава книжка . Автор німець Кардель Хеннеке ,,Адольф Гітлер засновник Ізраїлю,, Почитайте і почнете задумуватися а чи все правда коли нам розповідають про Холокост та про походження верхівки ІІІ Райху
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06.07.2024 13:15 Відповісти
Книгу перевидано також у Москві у 2004 році.
В інтернеті є, з ілюстраціями.
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06.07.2024 14:46 Відповісти
Серьёзный системный подход к сложной теме. Респект.
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19.09.2024 00:04 Відповісти
Розділяй і володарюй....Чергова мулька для вузьколобих лохів .. ось саме такими законами видавлюються з країни люди .Ви не з памятниками боріться а з корупцією .беззаконням в країні а то від 52 мільйонів населення совдепівського спадку залишилось від сили 20
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06.07.2024 06:32 Відповісти
Зазе?
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06.07.2024 06:56 Відповісти
Зазвичай Зеленський коли щось йде не так починає бити ватників. Керівництво державою в стилі циркової вистави.
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06.07.2024 09:05 Відповісти
Це рішення Київради.
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06.07.2024 09:58 Відповісти
Навіщо так себе дурити? Віслюк - це останній прихисток кацапо-вати в Україні та її органах влади.
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06.07.2024 10:17 Відповісти
А ось і вузьколобий совкодрочер висрався у мокрому від сліз кокошнику. ))
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06.07.2024 10:14 Відповісти
Правильное решение.Долой московитскую историю с Украины.
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06.07.2024 07:47 Відповісти
Разом з мовою окупанта.
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06.07.2024 10:18 Відповісти
все московсько радянське знести просто негайно !

всіх підарів , що будуть сильно стрпждати і плакати потрібно забирати паспорти і видавати паспорт негромадчнина .... скільки можна вже терпіти це зло
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06.07.2024 08:25 Відповісти
Так, усе, що створено за совку - заводи, АЕС, залізницю, мости, вщент, бо все це нагадує клятого совка. Де вас таких дебилів вирощують?
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06.07.2024 08:32 Відповісти
чудово є нагода поспілкуватись з метастазою.

а чому ви всі як один починаєте одразу волати про "все " коли ми хочемо знести всі радяно московські памʼятки і мітки ?

Аес будували ми , залізниці будували ми , наголошую не московсько радянський режим а ми українці ... а мітки і памʼятки будували або наші вороги або колаборанти, то що заважає це зносити нам ?
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06.07.2024 08:58 Відповісти
Тобто, якщо тобі треба замінити номер двері в квартирі, ти станеш зносити весь дім?
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06.07.2024 09:55 Відповісти
Твоя меншовартість, валянку, поступається лише твоєму кретинізму.
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06.07.2024 10:21 Відповісти
Залізниця збудована ще до совка та й ряд заводів теж. А от усі електростанції та греблі на Дніпрі то треба знищити і повернутися до стану на 1654 рік
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06.07.2024 13:18 Відповісти
А Гаррі повернути назад у Австро-Угорську імперію під Орбана або до поляків у Жеч Посполиту
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06.07.2024 13:20 Відповісти
"Також вирішено на пам'ятнику викладачам і студентам КДХІ, які загинули під час Великої Вітчизняної війни......."
Минуточку, млять!
А что насчёт памятника студентам университета в ботсаду и доски на красном корпусе?
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06.07.2024 09:23 Відповісти
Пам'ятник нквс біля будівлі МВС приберуть?))) Чи не на часі?
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06.07.2024 10:03 Відповісти
Запліснявілі совки та свіжі ніяк не заспокояться. Аж піною заходяться за сраліннське "наслєдіє".
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06.07.2024 10:46 Відповісти
І ще один цікавий аспект. Не можу зрозуміти поєднання царської російської імперії з її могильщиками комуністами-більшовиками. КГБ це ж передовий загін КПСС. То що кгбіст Путін тепер тягне за царем Миколою ІІ. Чи може все ж таки СССР був імперією СІОНІСТІВ і тоді все стає на свої місця
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06.07.2024 13:25 Відповісти
І не російська імперія, а російський інтернаціонал.
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06.07.2024 17:23 Відповісти
Зносити мавзолей леніна доведеться украінцям.
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06.07.2024 10:53 Відповісти
а перед тим парад нашої Перемоги на площі ім. Степана Бандери в дерьовні кучка !!!
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06.07.2024 12:39 Відповісти
Дуже добре
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06.07.2024 11:34 Відповісти
Та приберіть вже з Конституції захист сифілітичної російської мови!
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06.07.2024 16:54 Відповісти
 
 