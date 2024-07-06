Київрада визначила 53 пам’ятні об’єкти, що пов’язані з історією Росії та СРСР і підлягають усуненню з публічного простору
Київрада визначила ще 53 пам’ятники і знаки, що відображають радянські та російські пропагандистські наративи і містять недостовірну історичну інформацію. Їх внесли до Переліку пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР, що підлягають усуненню з публічного простору міста.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.
30 об’єктів підлягають вилученню з публічного простору. Серед них пам’ятник "Радянський танк" на просп. Берестейському, 52/2; чотири башти від радянських танків, що встановлені на честь радянських танкістів, та перебувають на території київських шкіл; барельєф, який залишився після демонтажу пам’ятника Володимиру Леніну біля станції метро "Театральна"; три пам’ятники російському та радянському науковцю Івану Павлову за адресами: вул. Госпітальна, 24-А, вул. Шовковична, 39/1, вул. Кирилівська, 103.
23 об’єкти підлягають збереженню з вилученням окремих елементів композиції, корекції тексту або окремих його частин. Серед них є пам’ятник радянським льотчикам на вул. Лісова, 56 – пропонується викласти текст українською мовою, замінити пам’ятний напис із радянського на сучасний, з присвятою українським льотчикам, які полягли в роки Другої світової війни.
Також вирішено на пам’ятнику викладачам і студентам КДХІ, які загинули під час Великої Вітчизняної війни (Вознесенський узвіз, 20) згадку про "Велику Вітчизняну війну" замінити на "Другу світову війну", цифри "1941-1945" – на "1939-1945", формулювання "німецько-фашистські загарбники" змінити на "нацистські загарбники". Окрім цього, буде змінено деталі на пам’ятниках загиблим співробітникам трамвайного депо (вул. Дегтярівська, 4) та учасникам оборони Києва в Голосіївському парку.
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Але і робити з їхньої загибелі свято не дамо.
Людську смерть святкують тільки сатаністи.
1. скрити від так званого "совецького" піпла факт того що у вересні 2Світову війну почала не тількиі нациська Німетчина та такоє її союзник, брат по зброї комно-нацистький срср !!! почали з розділу сувереної Польщі, окупації совітами країн Балтії, частини Фінляндії та Румунії згідно пакту "молотова-рібентропа" !!!
2. саме червоний нацист йоська сталін привів адіка до влади в Німетчитні у 1933 році, заборонивши своєму комуністичному холую тельману вступати після виборів у коаліцію з лібералами !!! свяко допомагав Адіку з його ВПК та армією; в срср вчилися літуни Люфтвафе, танкісти Гудеріана і тд.тп., а з срср в німетчини постачалася уся сировина для військових заводів та навіть авіаболби щоб бомбити Британію !!!
3. якщо врахувати на на боці 3 Рейху, в рядох вермахту за "веру, царя і отечество" проти червоних комуно-нацистів, заколотників які прийшли до влади на мацковії шляхом держперевороту в жовтні 1917 року, в різних там РОА, РОНА, козачих полках і кортпусах, хіві, воювало 1.5-2 мільйона сруцкіх то це вже не "вов" а "Гражданская вайна" на мацковії 1941-45 років !!!
В інтернеті є, з ілюстраціями.
всіх підарів , що будуть сильно стрпждати і плакати потрібно забирати паспорти і видавати паспорт негромадчнина .... скільки можна вже терпіти це зло
а чому ви всі як один починаєте одразу волати про "все " коли ми хочемо знести всі радяно московські памʼятки і мітки ?
Аес будували ми , залізниці будували ми , наголошую не московсько радянський режим а ми українці ... а мітки і памʼятки будували або наші вороги або колаборанти, то що заважає це зносити нам ?
Минуточку, млять!
А что насчёт памятника студентам университета в ботсаду и доски на красном корпусе?