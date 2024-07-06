Оманливі "мирні пропозиції" Кремля є спробою легітимізувати неспровоковане повномасштабне вторгнення РФ в Україну, - заява Євросоюзу

Нещодавні "мирні пропозиції" Кремля є лише спробою легітимізувати незаконне повномасштабне вторгнення Росії в Україну та підірвати мирні зусилля.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Нещодавні оманливі так звані "мирні пропозиції" Кремля є лише спробою легітимізувати незаконне і неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну та підірвати мирні зусилля відповідно до Статуту ООН, ігноруючи суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться у заяві.

Водночас у Євросоюзі привітали результати Саміту миру щодо України, який відбувався 15 та 16 червня у Швейцарії, та наголосили, що саме Україна визначатиме умови для переговорів.

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"ЄС та його держави-члени прагнутимуть всеосяжного, справедливого та тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН та міжнародного права, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету, відповідно до ключових принципів та цілей Формули миру для України. Саме Україна визначатиме умови для переговорів", - заявили в ЄС.

Крім того, у Євросоюзі наголосили, що забезпечення відповідальності за всі злочини, скоєні у ході російської агресії, "залишається першочерговим завданням для досягнення справедливого і тривалого миру, на який заслуговує Україна". "Не може бути безкарності для жодного виконавця та співучасника злочинів Росії – навіть у найвищих ешелонах влади", - зазначається у заяві.

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Нагадаємо, раніше диктатор Путін заявив, що Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ.