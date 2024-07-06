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Новини
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Оманливі "мирні пропозиції" Кремля є спробою легітимізувати неспровоковане повномасштабне вторгнення РФ в Україну, - заява Євросоюзу

Євросоюз

Нещодавні "мирні пропозиції" Кремля є лише спробою легітимізувати незаконне повномасштабне вторгнення Росії в Україну та підірвати мирні зусилля.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Нещодавні оманливі так звані "мирні пропозиції" Кремля є лише спробою легітимізувати незаконне і неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну та підірвати мирні зусилля відповідно до Статуту ООН, ігноруючи суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться у заяві.

Водночас у Євросоюзі привітали результати Саміту миру щодо України, який відбувався 15 та 16 червня у Швейцарії, та наголосили, що саме Україна визначатиме умови для переговорів.

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"ЄС та його держави-члени прагнутимуть всеосяжного, справедливого та тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН та міжнародного права, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету, відповідно до ключових принципів та цілей Формули миру для України. Саме Україна визначатиме умови для переговорів", - заявили в ЄС.

Крім того, у Євросоюзі наголосили, що забезпечення відповідальності за всі злочини, скоєні у ході російської агресії, "залишається першочерговим завданням для досягнення справедливого і тривалого миру, на який заслуговує Україна". "Не може бути безкарності для жодного виконавця та співучасника злочинів Росії – навіть у найвищих ешелонах влади", - зазначається у заяві.

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Нагадаємо, раніше диктатор Путін заявив, що Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ.

Автор: 

путін володимир (24124) Євросоюз (13665) переговори з Росією (1300)


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Топ коментарі
+9
Не оманливі, а Оманські, правильніше Стамбульські, і Володимир наш Зеленський їх підпише - тому що він незламний і потужний Лідер
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06.07.2024 09:47 Відповісти
+4
Зельоним такі заяви по іксу. Вже "пазітівниє" блохери пішли сіяти мессиджі, що "в кого залишилась столиця і більшість територій, той переміг", "мєдлєнно отступать для нас уже пабєда", і т.д. Та і сам Зеленскій після заяв, що на Женевському форумі у них приголомшлива перемога. А тепер вони будуть приймати участь у форумі з Кацапією, який організовує Китай. Біжать до "пєрєстать стрєлять", аж най шумить.
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06.07.2024 10:04 Відповісти
+4
Взагалі, наш нарід - унікальний. Довірити блазню, запроданцю, держзраднику і брехуну з купою фсбшних кротів, посаду Верховного Головнокомандуючого (!) під час війни, після Вагнергейту та Оману, брехні про шашлики і ... чекати від нього перемоги! Дійсно, що може підти не так?
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06.07.2024 10:32 Відповісти
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Не оманливі, а Оманські, правильніше Стамбульські, і Володимир наш Зеленський їх підпише - тому що він незламний і потужний Лідер
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06.07.2024 09:47 Відповісти
В точку. І зробить по клоунські - візьме себе за горляночку рученятками і прохрипить- меня вот так душат. Геть як Вітя Ростовський у Вільнюсі у 2013.
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06.07.2024 10:28 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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06.07.2024 09:49 Відповісти
Зельоним такі заяви по іксу. Вже "пазітівниє" блохери пішли сіяти мессиджі, що "в кого залишилась столиця і більшість територій, той переміг", "мєдлєнно отступать для нас уже пабєда", і т.д. Та і сам Зеленскій після заяв, що на Женевському форумі у них приголомшлива перемога. А тепер вони будуть приймати участь у форумі з Кацапією, який організовує Китай. Біжать до "пєрєстать стрєлять", аж най шумить.
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06.07.2024 10:04 Відповісти
Зелень вже на форум китайський записалася? Турборежим "перемоги" увімкнули? Якийсь дедлайн тисне.
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06.07.2024 10:21 Відповісти
Тисне. Бо тут почалось неконтрольоване для ОПи насищення України зброєю, та ще й дозволи бити нею по Кацапії. А ******** ********овіч сердяться!
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06.07.2024 10:24 Відповісти
Взагалі, наш нарід - унікальний. Довірити блазню, запроданцю, держзраднику і брехуну з купою фсбшних кротів, посаду Верховного Головнокомандуючого (!) під час війни, після Вагнергейту та Оману, брехні про шашлики і ... чекати від нього перемоги! Дійсно, що може підти не так?
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06.07.2024 10:32 Відповісти
Вава їрмакакін вже ніжками тупотить, так хочеться сфоткатися із ввх на наступній вечірці їрмакаки під кодовою назвою "самміт"
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06.07.2024 10:10 Відповісти
Несмотря на то что ***** выдвинуло абсурдные условия для переговоров, но теперь весь мир вместо того чтобы обговаривать как воевать и какую помощь Украине предоставить, обговаривает *мирные перагаворы*. А прокремлевские политики на теме *мира* еще и выигрывают выборы в Европе и США, выставляя себя как миротворцы. Так что ***** уже добился 50% успеха. А те кто каждый день обсуждает перговоры тот является лучшим помощником *****.
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06.07.2024 10:26 Відповісти
Звільнення окупованих рашистами територій України, повернення Українців, захоплених рашистами та відновлення зруйновано майна в Україні! Виплата репарацій московщиною, за убивство громадян України!!

Зеєрмак, це громадянин України, який був на посаді ПУ з 2019 року до 21 травня 2024 р, а на сьогодні, у дивний спосіб, ошивається з обслугою на території будівлі, на Банковій !!! Рішення КСУ, треба виконувати, бо тоді,- тюрма за порушення!!

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України)

м. Київ
15 травня 2014 року
№ 5-рп/2014

Справа № 1-19/2014
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06.07.2024 10:29 Відповісти
Правильна оцінка ситуації, а звідси і має бути реакція - знищення країни-терориста ...
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06.07.2024 13:17 Відповісти
 
 