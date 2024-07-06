Болгарія на саміті НАТО має намір запропонувати розпочати переговори між РФ і Україною та бути в них посередником
Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев заявив, що на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Болгарія запропонує розпочати мирні переговори між Росією та Україною, а також виступити в них посередником.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Novinite.
"Я щиро вважаю, що ми повинні виступати за мирні переговори, а Болгарія виступатиме як посередник. І це те, що я пропонуватиму, немає жодних проблем", - зазначив він.
Водночас Главчев висловив сумнів у тому, що Болгарія має шанс на статус посередника.
Також він наголосив, що переговори мають відповідати Статуту ООН та міжнародного права. Це ті умови, які не підлягають обговоренню.
Виконуючий обов’язки прем’єр-міністра: Болгарія виступатиме за мирні переговори між Росією та Україною на саміті НАТО
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все по-плану...по-оманському плану....
Про саму Німеччину і казати не будемо - фошизди. 😁
Не уподоблюйся кацапам.
А Україна тоді у складі СРСР окуповувала Півєвропи. Так шо тепер?
Хоча от якраз це пряснює багато чого, включно з совковими та кацапмькими кліше про фошиздов
Може я тебе не порадую, але є такі собі кацапи, які теж вважають, що воювали тільки вони.
І різниця між вами та отими утирками тільки у мові.
невесту не имелУкраину не мирил?
Зеєрмак, це громадянин України, який був на посаді ПУ з 2019 року до 21 травня 2024 р, а на сьогодні, у дивний спосіб, ошивається з обслугою на території будівлі, на Банковій !!! Рішення КСУ, треба виконувати, бо тоді,- тюрма за порушення!!
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України)
м. Київ
15 травня 2014 року
№ 5-рп/2014
Справа № 1-19/2014
Кацапи і "міжнародне право"? ще й оон сюди приліпив.... Агов! психиатри! ви де?
ось що ТРЕБА знати в ХХІ сторіччі...
Тобто, щоб стати палким мирним переговорником з РФ, треба спочатку просрати свою економіку, як Ердоган та Орбан.
Водночас Главчев висловив сумнів у тому, що Болгарія має шанс на статус посередника.
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Як можна одночасно вважати, що ти повинен і мати в цьому сумніви?
Всі війни закінчуються миром і ця не стане винятком. Питання у його умовах.
Переговоры разумны лишь при варианте - БелНР стоит на границах московской/Болотной области и угрожает геноцидом узкогАваривших или РДК идет маршем справедливости на хранилища ядерных боеголовок
- турки окупируют часть Болгарии, включая Софию, а Украина станет посредником мирних переговоров между Турцией и Болгарией.
- легко делить, когда оно чужое
Дальше ее заставят говорить с пуйлом. На переговорах бычится и говорить что фиг вам и пшел нафик
КРЫМСКОЕ БЫДЛО МОЖНО СЛИТЬ, они все одно дерьмо. И сольются при первом выстреле после падения режима Путина
И да. Любой про москаль должен быть забанен. И забит сапогами до смерти. При попытке к бегству ))))