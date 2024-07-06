Болгарія на саміті НАТО має намір запропонувати розпочати переговори між РФ і Україною та бути в них посередником

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев заявив, що на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Болгарія запропонує розпочати мирні переговори між Росією та Україною, а також виступити в них посередником.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Novinite.

"Я щиро вважаю, що ми повинні виступати за мирні переговори, а Болгарія виступатиме як посередник. І це те, що я пропонуватиму, немає жодних проблем", - зазначив він.

Водночас Главчев висловив сумнів у тому, що Болгарія має шанс на статус посередника.

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Також він наголосив, що переговори мають відповідати Статуту ООН та міжнародного права. Це ті умови, які не підлягають обговоренню.

Виконуючий обов’язки прем’єр-міністра: Болгарія виступатиме за мирні переговори між Росією та Україною на саміті НАТО

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