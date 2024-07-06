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Зустріч із главою МЗС Німеччини Бербок скасовано з технічних причин, - МЗС Угорщини

угорщина

Зустріч міністрів закордонних справ Угорщини та Німеччини, заплановану на понеділок у Будапешті, скасовано через технічні, а не політичні причини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили в МЗС Угорщини.

Як заявили в міністерстві, "у зв'язку з непередбачуваною зміною в календарі міністра, МЗС звернулося з проханням, щоб візит відбувся пізніше". Також там сподіваються, що зустріч відбудеться найближчим часом.

"Причина суто технічна, а не політична", - додали в МЗС.

Читайте: Уряд Угорщини скасував візит глави МЗС Німеччини Бербок до Будапешту, - Bloomberg

Раніше повідомлялося, що напередодні у п'ятницю Угорщина несподівано скасувала візит до Будапешту глави МЗС Німеччини Анналени Бербок на тлі критики канцлером ФРН Олафом Шольцом прем'єра Угорщини Віктора Орбана за його неоголошену поїздку до Москви.

Візит Орбана до Москви

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, що перед візитом до Москви Орбан відвідував Київ. 2 липня він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Автор: 

Угорщина (2337) Німеччина (7483) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+11
сійярта обісралась і не було де випрати штані?
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06.07.2024 15:04 Відповісти
+6
Технічна причина, це те що угорська влада-кацапська шльондра.
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06.07.2024 14:57 Відповісти
+4
В чОрбана зад болить від копняків *уйла, а тут ще й від Бербок копняки прилетять.
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06.07.2024 15:04 Відповісти
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Паприкаш зламався?
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06.07.2024 14:50 Відповісти
Технічна причина, це те що угорська влада-кацапська шльондра.
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06.07.2024 14:57 Відповісти
Панки не померли, вони просто так пахнуть.
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06.07.2024 14:58 Відповісти
сійярта обісралась і не було де випрати штані?
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06.07.2024 15:04 Відповісти
так, це технічна причина.
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06.07.2024 16:28 Відповісти
В чОрбана зад болить від копняків *уйла, а тут ще й від Бербок копняки прилетять.
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06.07.2024 15:04 Відповісти
Справді,), від тієї Пані, пестюль не затримається,,),,
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06.07.2024 15:16 Відповісти
ЄС має щось робити з...собою.
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06.07.2024 15:10 Відповісти
А що може зробити імпотент? ну хіба що дійсно... з собою... сам....
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06.07.2024 15:24 Відповісти
На донора батон крошити - собі дорожче
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06.07.2024 15:24 Відповісти
так перелякався, напевно, що й обісрався. не було чим підтертися - подали календаря. унітаз забився, календаря більше немає й, справді, суто технічна проблема
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06.07.2024 16:10 Відповісти
Коли вже воно свій укол парасолькою отримає...
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06.07.2024 16:18 Відповісти
Бо технічно угри (югра) - це ханти і мансі, тобто азійці, а не європейці.
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06.07.2024 16:20 Відповісти
Ханти і мансі монголоїди, а ці трохи інші.
Можу помилятись.
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06.07.2024 16:51 Відповісти
Технічна причина в тому що Орбан та Сійярто не можуть злізти з прутня кремлівського маніяка терориста .
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06.07.2024 16:41 Відповісти
Не встигли отримати нові інструкції?
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06.07.2024 16:57 Відповісти
Технічна причина була в тому, що знали чим Бербок буде гемселити по пиці за візит до прутлєра
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06.07.2024 17:16 Відповісти
А Виктор Федорович Орбан вернулся с мацквы? Или сразу поехал до Ростова?
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06.07.2024 17:42 Відповісти
В 1956 році Кадара привезли на оглядини в кремль. Хрущов його спитав, а що робити з Ракоші. Кадар відповів - ми прийшли із-за Уралу, то нехай туди і їде. І Ракоші ( єврей )поїхав в Солікамськ, парторгом там запалював.
Кадара незадовго до того випустили з в'язниці, а Мвс (безпекою) 5 років до 1956 керував саме Імре Надь, теж єврей. У 1989 Горбачов передав венграм лічноє дєло Надя з НКВД - чистий агент. Навіть брав в числі інших 7 інтернаціоналістів в розстрілі царя Миколи 2. Після цього святість Надя зникла.
Так що родіна цих прохвостів саме там,де гнєзда бабуїнів.
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06.07.2024 18:24 Відповісти
Відключення світла...
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06.07.2024 18:33 Відповісти
Таки цікаво, коли ж, нарешті, ЄС почне вводити санкції до орбанів/сіяртів, як до пуйла?
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07.07.2024 10:10 Відповісти
 
 