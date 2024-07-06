Зустріч із главою МЗС Німеччини Бербок скасовано з технічних причин, - МЗС Угорщини

Зустріч міністрів закордонних справ Угорщини та Німеччини, заплановану на понеділок у Будапешті, скасовано через технічні, а не політичні причини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили в МЗС Угорщини.

Як заявили в міністерстві, "у зв'язку з непередбачуваною зміною в календарі міністра, МЗС звернулося з проханням, щоб візит відбувся пізніше". Також там сподіваються, що зустріч відбудеться найближчим часом.

"Причина суто технічна, а не політична", - додали в МЗС.

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Раніше повідомлялося, що напередодні у п'ятницю Угорщина несподівано скасувала візит до Будапешту глави МЗС Німеччини Анналени Бербок на тлі критики канцлером ФРН Олафом Шольцом прем'єра Угорщини Віктора Орбана за його неоголошену поїздку до Москви.

Візит Орбана до Москви

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, що перед візитом до Москви Орбан відвідував Київ. 2 липня він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.