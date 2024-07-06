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Відстрочку від призову матимуть дві категорії студентів, - Міноборони

Студенти

Відстрочку від призову матимуть дві категорії студентів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Відстрочку отримують від призову не всі, хто вступає (у заклади вищої освіти. - Ред.). Ті, хто вступає на бюджет на денну або дуальну форму - це один з критеріїв. І другий критерій - рівень тієї освіти, яку вони мають здобувати, має бути вищий, ніж у них є. Тобто, якщо людина бакалавр, то вона має вступити в магістратуру, щоб отримати відстрочку", - сказав Лазуткін.

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Нагадаємо, 24 червня МОН своїм наказом скасувала вступ на денну аспірантуру для контрактників (вона дає право на відстрочку від служби). Натомість залишаються контрактні заочна та вечірні форми – вони не надають право на відстрочку. У 2024 році зі 100 000 вступників до аспірантури понад 90% – це чоловіки призовного віку, повідомили у відомстві. У Міносвіти розповіли, що рішення про призупинення вступу ухвалили "на найвищому рівні".

Автор: 

Міноборони (7479) призов (433) студенти (446)


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Топ коментарі
+6
не потрібні державі науковці, інженери, юристи фінансисти....
україні потрібні штурмовики, яких не можуть одягнути, накормити та озброїти.
цікаво, як би, лазуткін, склав іспити, що б вступити на іншу спеціальність?
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06.07.2024 20:44 Відповісти
+5
Нагуя?
Якщо їх зозстріляти просто в аудиторіях - вийде набагато дешевше!
А зекономлене - по кишенях!
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06.07.2024 20:41 Відповісти
+4
а потім замість аспірантури тих магістрів в окоп разом с тими хто без матюків двох слів звʼязати не може
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06.07.2024 20:43 Відповісти
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Нагуя?
Якщо їх зозстріляти просто в аудиторіях - вийде набагато дешевше!
А зекономлене - по кишенях!
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06.07.2024 20:41 Відповісти
ЗЕ-кономлене.
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07.07.2024 03:28 Відповісти
а потім замість аспірантури тих магістрів в окоп разом с тими хто без матюків двох слів звʼязати не може
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06.07.2024 20:43 Відповісти
Не ***** *****. Два слова в окопів і не потрібно. Заряджай і стріляй. Академіки хренові
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07.07.2024 11:45 Відповісти
не потрібні державі науковці, інженери, юристи фінансисти....
україні потрібні штурмовики, яких не можуть одягнути, накормити та озброїти.
цікаво, як би, лазуткін, склав іспити, що б вступити на іншу спеціальність?
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06.07.2024 20:44 Відповісти
Так. Всі будете служити і країну захищати. А ті що ******* , нікуди ви не дінететесь з корабля.
Треба було думати батькам тих дітей за кого голосувати, а так, поржали дебіли
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07.07.2024 11:44 Відповісти
а ви?
бронь?
95 квартал?
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07.07.2024 12:46 Відповісти
А ще ті що вступають в циркове училище.
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06.07.2024 20:48 Відповісти
Скільки кожнєен рік випускають юристів журналістів інших що ідеш по містечку нсвіть не місту одні адвокат стоматологія та магазини вивчених за гроші у нас і на касах і секритарями нікому не нужні спеціалісти от РОЗУМНИХ мало який фірмач візьме людину з вулиці коли є своє хоч і дурне капіталізм совковий
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06.07.2024 21:05 Відповісти
студенти - контрактники не мають відстрочку від призову? А взагалі про який призов вони говорять? У нас же немає строкової служби вже. Відстрочку від мобілізації мабудь мали на увазі. Залишилось зменшити вік мобіків до 23- і вперед студенти в окопи
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06.07.2024 21:10 Відповісти
ага перша - сини депутатів, та друга бізнесмени і їх нащадки в кого вистачить відкупитися
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06.07.2024 22:15 Відповісти
 
 