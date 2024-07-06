Відстрочку від призову матимуть дві категорії студентів, - Міноборони

Відстрочку від призову матимуть дві категорії студентів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Відстрочку отримують від призову не всі, хто вступає (у заклади вищої освіти. - Ред.). Ті, хто вступає на бюджет на денну або дуальну форму - це один з критеріїв. І другий критерій - рівень тієї освіти, яку вони мають здобувати, має бути вищий, ніж у них є. Тобто, якщо людина бакалавр, то вона має вступити в магістратуру, щоб отримати відстрочку", - сказав Лазуткін.

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Нагадаємо, 24 червня МОН своїм наказом скасувала вступ на денну аспірантуру для контрактників (вона дає право на відстрочку від служби). Натомість залишаються контрактні заочна та вечірні форми – вони не надають право на відстрочку. У 2024 році зі 100 000 вступників до аспірантури понад 90% – це чоловіки призовного віку, повідомили у відомстві. У Міносвіти розповіли, що рішення про призупинення вступу ухвалили "на найвищому рівні".