Посольство України про плани політиків Болгарії ініціювати переговори між Україною та РФ: Не використовуйте тему війни в політичних цілях

Посольство України в Болгарії закликало посадовців та політичні сили утриматися від використання теми війни в політичних цілях.

Про це йдеться в заяві українського диппредставництва в Болгарії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Так українське посольство відреагувало на заяву тимчасового прем’єра Болгарії Димитара Главчева про те, що на саміті НАТО у Вашингтоні Софія запропонує розпочати мирні переговори між Україною та Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Болгарія на саміті НАТО має намір запропонувати розпочати переговори між РФ і Україною та бути в них посередником

"Посольство України в Республіці Болгарія закликає усіх офіційних осіб та усі політичні сили Болгарії утриматися від використання теми війни в політичних цілях", – йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що наголошують, що українці щодня платять найстрашнішу ціну за те, щоб зупинити агресора, а тому заклики до обмеження чи припинення допомоги Україні практично означають підбурювання до підтримки Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білому домі вважають можливою зустріч Байдена і Зеленського на полях саміту НАТО

Висловлюючи вдячність за участь Главчева у Саміті миру, а також за надану політичну, фінансову, енергетичну, гуманітарну та практичну оборонну підтримку, посольство закликає політичні сили та громадянське суспільство до консолідації з метою посилення допомоги Україні.

Нагадаємо, Главчев заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні Болгарія на саміті НАТО має намір запропонувати розпочати переговори між РФ і Україною та бути в них посередником.