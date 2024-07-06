Посольство України про плани політиків Болгарії ініціювати переговори між Україною та РФ: Не використовуйте тему війни в політичних цілях
Посольство України в Болгарії закликало посадовців та політичні сили утриматися від використання теми війни в політичних цілях.
Про це йдеться в заяві українського диппредставництва в Болгарії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Так українське посольство відреагувало на заяву тимчасового прем’єра Болгарії Димитара Главчева про те, що на саміті НАТО у Вашингтоні Софія запропонує розпочати мирні переговори між Україною та Росією.
"Посольство України в Республіці Болгарія закликає усіх офіційних осіб та усі політичні сили Болгарії утриматися від використання теми війни в політичних цілях", – йдеться у повідомленні.
У посольстві зазначили, що наголошують, що українці щодня платять найстрашнішу ціну за те, щоб зупинити агресора, а тому заклики до обмеження чи припинення допомоги Україні практично означають підбурювання до підтримки Росії.
Висловлюючи вдячність за участь Главчева у Саміті миру, а також за надану політичну, фінансову, енергетичну, гуманітарну та практичну оборонну підтримку, посольство закликає політичні сили та громадянське суспільство до консолідації з метою посилення допомоги Україні.
Нагадаємо, Главчев заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні Болгарія на саміті НАТО має намір запропонувати розпочати переговори між РФ і Україною та бути в них посередником.
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ЗЄ он президентом залишається тільки тому, що використовує війну.
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Тьфу бл@дь, гишпанський встид!