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Новини
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Посольство України про плани політиків Болгарії ініціювати переговори між Україною та РФ: Не використовуйте тему війни в політичних цілях

Болгарія

Посольство України в Болгарії закликало посадовців та політичні сили утриматися від використання теми війни в політичних цілях.

Про це йдеться в заяві українського диппредставництва в Болгарії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Так українське посольство відреагувало на заяву тимчасового прем’єра Болгарії Димитара Главчева про те, що на саміті НАТО у Вашингтоні Софія запропонує розпочати мирні переговори між Україною та Росією.

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"Посольство України в Республіці Болгарія закликає усіх офіційних осіб та усі політичні сили Болгарії утриматися від використання теми війни в політичних цілях", – йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що наголошують, що українці щодня платять найстрашнішу ціну за те, щоб зупинити агресора, а тому заклики до обмеження чи припинення допомоги Україні практично означають підбурювання до підтримки Росії.

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Висловлюючи вдячність за участь Главчева у Саміті миру, а також за надану політичну, фінансову, енергетичну, гуманітарну та практичну оборонну підтримку, посольство закликає політичні сили та громадянське суспільство до консолідації з метою посилення допомоги Україні.

Нагадаємо, Главчев заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні Болгарія на саміті НАТО має намір запропонувати розпочати переговори між РФ і Україною та бути в них посередником.

Автор: 

Болгарія (788) НАТО (6547) саміт (790)


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Топ коментарі
+15
А чому?

ЗЄ он президентом залишається тільки тому, що використовує війну.
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06.07.2024 21:46 Відповісти
+4
Не використовуйте тему війни в політичних цілях Зустріч "зелідора" із прорашистським мадярським холуєм ,була саме в політичних цілях куйла
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06.07.2024 22:19 Відповісти
+2
"Коваль коня кує, а жаба і собі ногу подає!"
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06.07.2024 22:11 Відповісти
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А чому?

ЗЄ он президентом залишається тільки тому, що використовує війну.
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06.07.2024 21:46 Відповісти
СЕКСОЛОГИНЯ ЄРМАКА ВУУУУМНАААА!!!!
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06.07.2024 22:27 Відповісти
Вона навіть не розуміе що політика і війна е пов'язані речі!
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07.07.2024 03:29 Відповісти
"Коваль коня кує, а жаба і собі ногу подає!"
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06.07.2024 22:11 Відповісти
Як легко бути "миротворцем" чужим коштом...
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06.07.2024 22:15 Відповісти
Не використовуйте тему війни в політичних цілях Зустріч "зелідора" із прорашистським мадярським холуєм ,була саме в політичних цілях куйла
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06.07.2024 22:19 Відповісти
оу, оу...послицю терміново задійте!
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06.07.2024 22:53 Відповісти
Схоже, задіяли. От і... ся вродило, те що ся вродило (вочевидь, дупою послиці).
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07.07.2024 00:01 Відповісти
Кацапе, а чого ти боїшся? Нігера з великим прутнем, що полює за твоєю дупою?
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06.07.2024 23:13 Відповісти
То що, кацапе, українцям треба виконати захцянки *****, щоб ви з ****** були щасливими?
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06.07.2024 23:27 Відповісти
Не знаю, як переживу твою відмову відповідати. Та й знати того не хочу.
Попрощайся з нами, лапоть із Зажопінска.
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06.07.2024 23:38 Відповісти
Вумно сказали - диппредставництво застерігло. А шо, послиха зайнята була більш професійними справами чи на вакаціях перебуває ? Златі пєскі..... Все таки.
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06.07.2024 23:01 Відповісти
А ось тепер видно "плідну роботу" нашої чудо-послиці в Болгарії...
Тьфу бл@дь, гишпанський встид!
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06.07.2024 23:11 Відповісти
 
 