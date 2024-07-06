Прем’єр Британії Стармер обговорив підтримку України з главою Єврокомісії та лідерами НАТО
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час своїх перших міжнародних телефонних дзвінків обговорив підтримку України з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та ще лідерами декількох країн НАТО.
Про це йдеться у пресрелізі британського уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ
"Прем'єр-міністр поспілкувався з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери обговорили сфери тісної співпраці між Великою Британією та ЄС, зокрема підтримку України, зміни клімату та регіональну безпеку", - заявили на Даунінг-стріт 10.
Питання підтримки України також згадується за підсумками розмов Стармера з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, главою польського уряду Дональдом Туском та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
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У школі був відмінником. Отримав хороші результати на тестах і вступив до елітної середньої школи. Грав на флейті та у футбол. Брати та сестри називали його "суперхлопчиком": одного разу він не дав ********* приклеїти дитину скотчем до надгробка.
Після школи Кір першим у родині вступив в університет - вивчав право в Лідсі, а пізніше в Оксфорді. У 1987-му став адвокатом і отримав спеціалізацію в галузі прав людини.
Ця робота привела його в країни Карибського басейну та Африки, де він захищав в'язнів, яким
загрожувала смертна кара.
Кір Стармер виходить із дому на півночі Лондона, травень 2022-го (Фото: EPA-EFE / TOLGA AKMEN)
Лондонський юрист Марк Стівенс, який працював зі Стармером, каже, що він "завжди дивився на 10 миль вперед" - як, здавалося б, невиграшну справу таки можна виграти за апеляцією до Верховного суду чи Європейського суду з прав людини.
У 2008-му Стармера призначили директором головної кримінальної прокуратури Англії та Уельсу. Керував першим британським судовим переслідуванням терористів Аль-Каїди. Лицарське звання отримав у 2014-му на знак визнання роботи в прокуратурі.
Лейбористи з початку війни підтримували торі в українському питанні, а Стармер не одноразово заявляв, що нічого не зміниться.
Раніше Стармер відповів на запитання, чи підтримає обіцянку уряду Сунака витрачати не менше ніж 3 млрд фунтів на рік на військову допомогу Україні: "Так. Ми повністю солідарні. Це правильно".
Велика Британія досі була в авангарді підтримки України. Окрім надання передової зброї та навчання українських пілотів, Лондон підписав угоду про безпеку з Києвом у січні.
Попри те що Лондон активно наполягає на членстві України в НАТО, адміністрація https://file.liga.net/ua/persons/bayden-dzhozef Джо Байдена не готова зрушити з цього питання.
Хоча Brexit розглядається як провал, проте немає ентузіазму щодо нового референдуму. Але Британія під керівництвом Кіра Стармера буде прагнути тісніших відносин з Євросоюзом.
Стармер має шанс відновити Британію як ключового партнера США в Європі. Це є пріоритетом для нового уряду. Останніми роками так звані особливі відносини загострилися, зокрема через Brexit, що зменшило британський вплив в Європі та поставило під загрозу мирну угоду в Північній Ірландії. Останній пункт особливо важливий для Байдена, який має ірландське походження.
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