Прем’єр Британії Стармер обговорив підтримку України з главою Єврокомісії та лідерами НАТО

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час своїх перших міжнародних телефонних дзвінків обговорив підтримку України з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та ще лідерами декількох країн НАТО.

Про це йдеться у пресрелізі британського уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ

"Прем'єр-міністр поспілкувався з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери обговорили сфери тісної співпраці між Великою Британією та ЄС, зокрема підтримку України, зміни клімату та регіональну безпеку", - заявили на Даунінг-стріт 10.

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Питання підтримки України також згадується за підсумками розмов Стармера з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, главою польського уряду Дональдом Туском та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.