Туск: Після візиту Орбана до Москви навряд чи хтось може почуватися безпечніше
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що після візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви і його зустрічі з Володимиром Путіним навряд чи хтось може почуватися безпечніше.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Чи є хтось, хто почувається безпечніше після обміну інформацією між Віктором Орбаном та Володимиром Путіним про "повоєнну європейську архітектуру безпеки"? Історія не повторюється, але часто римується", - заявив Туск.
Топ коментарі
+7 Trevo Trow
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+5 иван пивень
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+4 три - пятнадцать
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так як би організм і нормально працює, але мозоляка муляє.
декотрі терплять, декотрі вирізають і якось відразу всім легше...
"Дивний цей Орбан! Такий і зарізати може!"
Орбан, дивлячись на Туска, думає у відповідь:
"Цей Туск теж дивний! Може, зарізати його?"
Туск - унікальна сволота, яку Путін назвав "своєю людиною у Варшаві". Служить німцям і кацапам. І цей гад, зараз, мабуть, заздрить Орбану.
Під час виборчої кампанії Туск хотів би бути кашубом (по лінії батька)- в Польщі шанують кашубів , але насправді він німець по лінії матері та бабусі (це був його вибір в молодості). Він завжди був лакеєм німців і кацапів. Він ненавидів не тільки президента Качинського - але й поляків взагалі (і зовсім ігнорував українців).
Вір більше кагебешнику, з тебе станеться...
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Щодо Орбана, то неофіційно є думки, що він працює на замовлення Берліна. Німеччина - справжній троянський кінь Росії в ЄС. Саме вони найбільше втратили через розірвання контрактів з Москвою. Орбан робить те, чого Німеччині соромно (наприклад блокує санкції, представляє пропозиції перемир'я, вигідні для Німеччини та Росії ,тощо) -за це він отримує фінансову вигоду і ніхто в ЄС не сміє його чіпати. Щодо Туска - він, мабуть, заздрить. Він сам хотів би поїхати до Москви від імені Берліна
Ви, не аналітик, від обмилка прутіна?? Порада вам…. Не читайте ви гаЗет рашистів, і не слухайте їх шоу, бо у вас, цукор підвищений і схильність генетична, до хронічної діареї…. З чемоданами, буде проблема… Ну, то таке…
Газети кацапів не читаю - віддаю перевагу німецьким чи британським. З цих газет давно дізнався, що колишні канцлери та міністри Німеччини, Австрії та Франції «за заслуги» перед Москвою отримали добре оплачувані посади в наглядових радах газових і нафтових компаній Кремля.
Німеччина була, є і буде стратегічним союзником Москви (хоча тепер їм доводиться прикидатися перед європейською громадськістю). Йдеться про довгострокові інтереси, величезні гроші та довгострокову політичну стратегію (поділ Європи на сфери впливу), а не про слова, сказані перед камерами для європейської аудиторії. А тепер продовжуй робити ці пропагандистські вставки допомагаючи реалізувати кацапський проект підпорядкування України Німеччині - (щоб потім німці спокійно продали її кацапам). Отже, на завершення, срай собі зараз у валізу (або у чемодан), дурненький Іванку. Може тобі стане легше... Ну, то таке…