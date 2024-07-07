Туск: Після візиту Орбана до Москви навряд чи хтось може почуватися безпечніше

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що після візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви і його зустрічі з Володимиром Путіним навряд чи хтось може почуватися безпечніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Чи є хтось, хто почувається безпечніше після обміну інформацією між Віктором Орбаном та Володимиром Путіним про "повоєнну європейську архітектуру безпеки"? Історія не повторюється, але часто римується", - заявив Туск.

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