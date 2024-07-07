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Туск: Після візиту Орбана до Москви навряд чи хтось може почуватися безпечніше

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що після візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви і його зустрічі з Володимиром Путіним навряд чи хтось може почуватися безпечніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Чи є хтось, хто почувається безпечніше після обміну інформацією між Віктором Орбаном та Володимиром Путіним про "повоєнну європейську архітектуру безпеки"? Історія не повторюється, але часто римується", - заявив Туск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білому домі стурбовані візитом Орбана до Путіна: Не сприятиме просуванню справи миру

Автор: 

Туск Дональд (544) Віктор Орбан (573)


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Топ коментарі
+7
Надто безпечно почуває себе нафтопровід "Дружба" - треба виправити.
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07.07.2024 00:59 Відповісти
+5
вони якісь блаженні з цим орбаном гратися чи шо з ними? чи роблять вигляд шо вони придурковаті? хочь дійшло по частині НАТО обмежено з угорщиною інфою ділитися почали... відчуваю що знову все доведеться робити українцям - газогін "дружба" закриеться на ремонт то цей товстозадий орбан буде на горбу балонами газ дешевий своєму електорату доставлять
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07.07.2024 02:01 Відповісти
+4
в кожного є свій мозоль.
так як би організм і нормально працює, але мозоляка муляє.
декотрі терплять, декотрі вирізають і якось відразу всім легше...
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07.07.2024 01:02 Відповісти
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Надто безпечно почуває себе нафтопровід "Дружба" - треба виправити.
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07.07.2024 00:59 Відповісти
що цікаво, потрібно виправляти на території касапів, десь на смоленщині. Хоча... це ж споконвічна територія Київщини...
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07.07.2024 07:31 Відповісти
По нафтопроводу отримують нафту виключно Чехія, Словаччина і Угорщина. Нафтопродукти із Чехії імпортуються для ЗСУ.
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07.07.2024 09:07 Відповісти
Ти досі не в курсі, на що витрачаються кацапські нафтогроші?
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07.07.2024 14:52 Відповісти
в кожного є свій мозоль.
так як би організм і нормально працює, але мозоляка муляє.
декотрі терплять, декотрі вирізають і якось відразу всім легше...
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07.07.2024 01:02 Відповісти
Туск, дивлячись на Орбана, думає:
"Дивний цей Орбан! Такий і зарізати може!"
Орбан, дивлячись на Туска, думає у відповідь:
"Цей Туск теж дивний! Може, зарізати його?"
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07.07.2024 01:06 Відповісти
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07.07.2024 12:52 Відповісти
тОрбан зробив крок який зазвичай призводе до наслідків, ляпати язиком десь в своїх продажних медія це одне, а поїхати на зустріч до ***** як представник Ради ЄС - зовсім інше і заяви мають лунати більш кривавіші ніж це бліяння Туска
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07.07.2024 01:25 Відповісти
вони якісь блаженні з цим орбаном гратися чи шо з ними? чи роблять вигляд шо вони придурковаті? хочь дійшло по частині НАТО обмежено з угорщиною інфою ділитися почали... відчуваю що знову все доведеться робити українцям - газогін "дружба" закриеться на ремонт то цей товстозадий орбан буде на горбу балонами газ дешевий своєму електорату доставлять
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07.07.2024 02:01 Відповісти
Після візитуТуска до Москви у 2008 році навряд чи хтось міг почуватися безпечніше, наприклад президент Польщі Лех Качинський (якого Туск ненавидів) , якого кацапи вбили у Смоленську.
Туск - унікальна сволота, яку Путін назвав "своєю людиною у Варшаві". Служить німцям і кацапам. І цей гад, зараз, мабуть, заздрить Орбану.
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07.07.2024 02:02 Відповісти
Це скоріше Лех ненавидів Туска і обзивав його кашубом.
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07.07.2024 03:24 Відповісти
Ти смішний клоун бачив Польщу тільки на картинці .
Під час виборчої кампанії Туск хотів би бути кашубом (по лінії батька)- в Польщі шанують кашубів , але насправді він німець по лінії матері та бабусі (це був його вибір в молодості). Він завжди був лакеєм німців і кацапів. Він ненавидів не тільки президента Качинського - але й поляків взагалі (і зовсім ігнорував українців).
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07.07.2024 16:03 Відповісти
Бачив од можа до можа.
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07.07.2024 16:34 Відповісти
О, це вірно - у дупі був, гівно бачив.
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07.07.2024 17:56 Відповісти
***** і Байдена зараз називає своїм другом; а трумпа - ворогом...
Вір більше кагебешнику, з тебе станеться...
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07.07.2024 07:33 Відповісти
Вір більше лакею кагебешника, з тебе станеться... "Понад десять років тому путінська преса писала про тодішнього прем'єра Польщі Дональда Туска: «Наша людина у Варшаві». Туск відповідав тоді: «Те саме я можу сказати про прем'єра Путіна - наша людина у Москві»."
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07.07.2024 16:39 Відповісти
О курва, який ти "розумний поляк".
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07.07.2024 07:57 Відповісти
О курва, який ти "розумний кацап".
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07.07.2024 15:31 Відповісти
ще одним падлюкам .......(матюки) , типу "спорт вне палитики", серби поїхали на Б.ядський Кубок
ЦСКА - Партизан 07 Июля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000

07 Июля 2024 года в 19:30 . Братский Кубок, 2-й тур
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07.07.2024 04:05 Відповісти
Історія не повторюється, але диктатори діють однаково, допоки їх годують спробами домовитись, вони продовжують їсти до чого дотягнуться.
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07.07.2024 07:06 Відповісти
Як не прикро, але Туск правий, бо серед країн ЄС і НАТО, є керівник країни - зрадник, який це робить відверто! Воєнний злочинець, обмилок прутін, ним керує і отримує всюінформаціє…
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07.07.2024 09:06 Відповісти
Туск завжди бреше - навіть коли каже "доброго ранку"
Щодо Орбана, то неофіційно є думки, що він працює на замовлення Берліна. Німеччина - справжній троянський кінь Росії в ЄС. Саме вони найбільше втратили через розірвання контрактів з Москвою. Орбан робить те, чого Німеччині соромно (наприклад блокує санкції, представляє пропозиції перемир'я, вигідні для Німеччини та Росії ,тощо) -за це він отримує фінансову вигоду і ніхто в ЄС не сміє його чіпати. Щодо Туска - він, мабуть, заздрить. Він сам хотів би поїхати до Москви від імені Берліна
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07.07.2024 16:19 Відповісти
Вам би, ще з картами ТОРО спробувати, ціни б не було вам…
Ви, не аналітик, від обмилка прутіна?? Порада вам…. Не читайте ви гаЗет рашистів, і не слухайте їх шоу, бо у вас, цукор підвищений і схильність генетична, до хронічної діареї…. З чемоданами, буде проблема… Ну, то таке…
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07.07.2024 16:30 Відповісти
лайкнув... хоча... проблема в тому, що пісовці в Польщі, навіть українського походження, ненавидять Туска так само, як в нас нині зебіли, бютівці, сволота і нацсуки ненавидять Пороха. І з цим нічого не вдієш. В нас з зебілами ще так-сяк зрозуміло, бо більша їх частина - вихідці з ригів та інших комерційно-політичних політпроектів; там цілком світоглядні розбіжності - державників з "прибарахлиться, чтоб внукам хватило". А от ті, хто себе позиціонує патріотами України - сволота і нацсуки - будуть і далі воювати з успішними політиками, які зберегли незалежність України на самому початку війни з касапами.
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07.07.2024 17:19 Відповісти
Справи серйозні - в Європі йде війна і потрібно приймати стратегічні рішення. Справа не в тому, хто кого ненавидить, а в тому, що він робить, щоб зупинити Орду. Реально і матеріально.
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07.07.2024 17:58 Відповісти
Що ти знаєш про європейську політику, дурненький Іванку?
Газети кацапів не читаю - віддаю перевагу німецьким чи британським. З цих газет давно дізнався, що колишні канцлери та міністри Німеччини, Австрії та Франції «за заслуги» перед Москвою отримали добре оплачувані посади в наглядових радах газових і нафтових компаній Кремля.
Німеччина була, є і буде стратегічним союзником Москви (хоча тепер їм доводиться прикидатися перед європейською громадськістю). Йдеться про довгострокові інтереси, величезні гроші та довгострокову політичну стратегію (поділ Європи на сфери впливу), а не про слова, сказані перед камерами для європейської аудиторії. А тепер продовжуй робити ці пропагандистські вставки допомагаючи реалізувати кацапський проект підпорядкування України Німеччині - (щоб потім німці спокійно продали її кацапам). Отже, на завершення, срай собі зараз у валізу (або у чемодан), дурненький Іванку. Може тобі стане легше... Ну, то таке…
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07.07.2024 17:38 Відповісти
 
 