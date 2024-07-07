Посол Швейцарії Неґелі про війну в Україні: Ідея припинити вогонь зараз, а про все інше домовитися пізніше, не спрацює, ми це вже проходили

Посол Швейцарії при ОБСЄ, ООН та інших міжнародних організаціях у Відні Рафаель Неґелі вважає, що час для дипломатії у війні РФ проти України ще не настав, Київ потребує більше військової доомоги.

Про це він заявив під час Австрійського форуму миру, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз все ще домінує військова логіка. І аргумент, що Україна потребує більшої підтримки, щоб мати кращі позиції для ведення переговорів у певний момент, вочевидь, правильний. Я не бачу іншого рішення, тому що інакше це був би кінець України, якою ми її знаємо. Ніхто цього не хоче, тому я не думаю, що час для дипломатії настав. Все, що може зробити дипломатія сьогодні, – це підготуватися до дня Х", - сказав швейцарський дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У парламенті Швейцарії хочуть дозволити непрямі поставки зброї в Україну

Неґелі наголосив, що Україна як ніхто прагне миру, але справедливого та стійкого, і справедливо не довіряє більше Росії.

"Україна не хоче нічого більше, ніж миру, це зрозуміло, але вона хоче справедливого миру, стійкого миру, постійного миру. Як ми вже знаємо, у 2014 році Німеччина і Франція виступили посередниками у Мінських угодах, ОБСЄ спостерігала за цим припиненням вогню, яке не закінчило війну на той час, але зупинило її і змінило ескалацію. Однак це не вирішило проблему. Це дало нам вісім років, щоб знайти політичне рішення, яке не спрацювало. Це причини, які ми можемо довго обговорювати, але факт залишається фактом: Росія знову вторглася в Україну, і Україна не хоче пройти через цей досвід вдруге. Ідея припинити вогонь зараз, а про все інше домовитися пізніше, не спрацює, ми це вже проходили", - зазначив посол.

Він наголосив на важливості продовження підтримки України. "На даний момент ясно, що Україна потребує військової підтримки, але вона також потребує і дипломатичної підтримки. Це те, що ми зробили три тижні тому у Бюргенштоці (під час Глобального саміту миру – ред.), і це те, що має тривати в найближчі місяці", - заявив Неґелі.

Посол наголосив, що йдеться про "конфлікт між Росією і багатостороннім світовим порядком".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина не підтримає припинення вогню, яке має на меті капітуляцію України, - Шольц

"Ми всі, зрештою, є стороною цього конфлікту, тому що Росія оголосила війну всьому Заходу. Це означає, що ми також хочемо захистити міжнародний світовий порядок, а це включає в себе кілька правил, які є дуже, дуже фундаментальними. Тож це довший процес, і він не вирішиться так швидко", - переконаний швейцарський посол.

Під час панельної дискусії "Війна в Україні – шляхи виходу з лабіринту" директор Австрійського центру миру Морітц Ерманн вказав на те, що кількість загиблих у збройних конфліктах цього року "більша, ніж будь-коли з часів Другої світової війни". "Ми повинні говорити про проактивні способи формування ситуації після війни – як третя сторона, яка може думати про нові рішення", - зазначив він.

Директор Міжнародного інституту за миру (IIP) Штефані Фенкарт наголосила на імперських амбіціях Росії і підкреслила, що "підтримка України з боку Заходу є передумовою для уможливлення переговорів на рівних".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: Завершити конфлікт через посередників мені видається малоймовірним

Цей форум уже вдруге організовується Австрійським центром миру (ACP), який з 1982 року займається актуальними питаннями миротворчої політики. Цьогоріч захід проходив у замку Шлайнінг у федеральній землі Бургенланд під назвою "На шляху до клімату миру". Протягом чотирьох днів близько 400 гостей із майже 40 країн обговорювали різні підходи та генеруватимуть ідеї з метою просуванню сталого глобального миру.