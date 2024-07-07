УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10799 відвідувачів онлайн
Новини
3 676 24

Посол Швейцарії Неґелі про війну в Україні: Ідея припинити вогонь зараз, а про все інше домовитися пізніше, не спрацює, ми це вже проходили

Рафаель Неґелі

Посол Швейцарії при ОБСЄ, ООН та інших міжнародних організаціях у Відні Рафаель Неґелі вважає, що час для дипломатії у війні РФ проти України ще не настав, Київ потребує більше військової доомоги.

Про це він заявив під час Австрійського форуму миру, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз все ще домінує військова логіка. І аргумент, що Україна потребує більшої підтримки, щоб мати кращі позиції для ведення переговорів у певний момент, вочевидь, правильний. Я не бачу іншого рішення, тому що інакше це був би кінець України, якою ми її знаємо. Ніхто цього не хоче, тому я не думаю, що час для дипломатії настав. Все, що може зробити дипломатія сьогодні, – це підготуватися до дня Х", - сказав швейцарський дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У парламенті Швейцарії хочуть дозволити непрямі поставки зброї в Україну

Неґелі наголосив, що Україна як ніхто прагне миру, але справедливого та стійкого, і справедливо не довіряє більше Росії.

"Україна не хоче нічого більше, ніж миру, це зрозуміло, але вона хоче справедливого миру, стійкого миру, постійного миру. Як ми вже знаємо, у 2014 році Німеччина і Франція виступили посередниками у Мінських угодах, ОБСЄ спостерігала за цим припиненням вогню, яке не закінчило війну на той час, але зупинило її і змінило ескалацію. Однак це не вирішило проблему. Це дало нам вісім років, щоб знайти політичне рішення, яке не спрацювало. Це причини, які ми можемо довго обговорювати, але факт залишається фактом: Росія знову вторглася в Україну, і Україна не хоче пройти через цей досвід вдруге. Ідея припинити вогонь зараз, а про все інше домовитися пізніше, не спрацює, ми це вже проходили", - зазначив посол.

Він наголосив на важливості продовження підтримки України. "На даний момент ясно, що Україна потребує військової підтримки, але вона також потребує і дипломатичної підтримки. Це те, що ми зробили три тижні тому у Бюргенштоці (під час Глобального саміту миру – ред.), і це те, що має тривати в найближчі місяці", - заявив Неґелі.

Посол наголосив, що йдеться про "конфлікт між Росією і багатостороннім світовим порядком".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина не підтримає припинення вогню, яке має на меті капітуляцію України, - Шольц

"Ми всі, зрештою, є стороною цього конфлікту, тому що Росія оголосила війну всьому Заходу. Це означає, що ми також хочемо захистити міжнародний світовий порядок, а це включає в себе кілька правил, які є дуже, дуже фундаментальними. Тож це довший процес, і він не вирішиться так швидко", - переконаний швейцарський посол.

Під час панельної дискусії "Війна в Україні – шляхи виходу з лабіринту" директор Австрійського центру миру Морітц Ерманн вказав на те, що кількість загиблих у збройних конфліктах цього року "більша, ніж будь-коли з часів Другої світової війни". "Ми повинні говорити про проактивні способи формування ситуації після війни – як третя сторона, яка може думати про нові рішення", - зазначив він.

Директор Міжнародного інституту за миру (IIP) Штефані Фенкарт наголосила на імперських амбіціях Росії і підкреслила, що "підтримка України з боку Заходу є передумовою для уможливлення переговорів на рівних".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: Завершити конфлікт через посередників мені видається малоймовірним

Цей форум уже вдруге організовується Австрійським центром миру (ACP), який з 1982 року займається актуальними питаннями миротворчої політики. Цьогоріч захід проходив у замку Шлайнінг у федеральній землі Бургенланд під назвою "На шляху до клімату миру". Протягом чотирьох днів близько 400 гостей із майже 40 країн обговорювали різні підходи та генеруватимуть ідеї з метою просуванню сталого глобального миру.

Автор: 

перемовини (3010) Швейцарія (871) перемир’я (994)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
є щє притомні люди оказується...
бо зелена арахімічна опа чуть було не нашинкувала всім
стамбульські угоди ...
показати весь коментар
07.07.2024 01:43 Відповісти
+13
це був посол країни, який бачить вами вибране понаржать дуже чотко....
показати весь коментар
07.07.2024 02:09 Відповісти
+6
Саме так, кazапську гниду треба додавити зараз.
показати весь коментар
07.07.2024 02:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
є щє притомні люди оказується...
бо зелена арахімічна опа чуть було не нашинкувала всім
стамбульські угоди ...
показати весь коментар
07.07.2024 01:43 Відповісти
ще не вечір, ОПа ЕрЗе якраз шинкує, результат скоро побачимо...
показати весь коментар
07.07.2024 07:21 Відповісти
десь таке гниле передчюття і в мене.
зато я знаю хто в любому раскладі завжди буде винуватий... - захід!
показати весь коментар
07.07.2024 07:26 Відповісти
посол Швейцарії все розуміє, а ти втікачик коли повернешся в Україну, щоб можна було це все реалізувати? і ханумака прихопи з собою.
показати весь коментар
07.07.2024 08:34 Відповісти
Ханумак ⁉️

ТО ж ваші порноактори 🎪🤬🤡🤢:» вл вл , заберите меня хоть за долги»,»нада только перестать стрелять», « ВОЙНА вигідна тільки Порошенко»……………
показати весь коментар
07.07.2024 11:35 Відповісти
а ви хто? ще одна втікачка?
показати весь коментар
07.07.2024 12:07 Відповісти
Нановатний посол порівняно із «потужною»мегаватною ОПОю.
показати весь коментар
07.07.2024 01:47 Відповісти
це була така нановатна кефірно-канадійська спроба на жарт,
як хто не зрозумів...
показати весь коментар
07.07.2024 02:08 Відповісти
Это же посол той самой Швейцарии, которая два с половиной года отказывается поставлять оружие Украине и даже запрещает другим странам его передавать? Или какой-то другой?
Т.е. вы там воюйте, морально мы с вами )
Приятно, спасибо, стало легче на душе!
показати весь коментар
07.07.2024 02:07 Відповісти
це був посол країни, який бачить вами вибране понаржать дуже чотко....
показати весь коментар
07.07.2024 02:09 Відповісти
Я голосовал за Пороха между прочим )
Вам следовало бы уточнить, прежде чем писать чушь.
показати весь коментар
07.07.2024 09:11 Відповісти
вірю
показати весь коментар
07.07.2024 09:13 Відповісти
як казала одна моя знайома - проміж чім і чім?
і сама ж відповідала - між великимі пальцьямі ніг?
показати весь коментар
07.07.2024 09:17 Відповісти
Саме так, кazапську гниду треба додавити зараз.
показати весь коментар
07.07.2024 02:17 Відповісти
ого, скільки втікачиків - давителів повилазило! на цілу бригаду вистачить. повертайся в Україну, давити будем кацапів разом
показати весь коментар
07.07.2024 09:11 Відповісти
персональне прохання до СБУ і ЗСУ - ********** підер першим, як це входить в ваші плани...
більших ідіотів в житті не бачив - наперед дякую предуже,
більше ніж бубік...
показати весь коментар
07.07.2024 03:00 Відповісти
порада кадировським овцейобам...
коли тобі звезло і дрончик в тебе не влучив, а впав поруч?
ти помацай його, тупий овець, і буде тобі щястя...
показати весь коментар
07.07.2024 04:25 Відповісти
молодець ти, розумнику пане Рафаель Неґелі!; але ж чому же уряд, який ти представляєш, вважає що потрібне перемир'я хоч би на умовах *****?
показати весь коментар
07.07.2024 07:18 Відповісти
"Мы проходили это" сказал посол страны которая хранила в банках золотые зубы евреев из концлагерей.
показати весь коментар
07.07.2024 09:26 Відповісти
абсолютну ***** пишете, а на ***** і ***** у відповідь....
а як у бубіка з зубами?
чи є там трохі золота?
показати весь коментар
07.07.2024 09:34 Відповісти
роби, Віталя, і нікого не слухай...
і да, хлопцям там від Київa - дрони, пікапи не забуваймо....
показати весь коментар
07.07.2024 10:02 Відповісти
Трохи смішно чути про заклики продовжувати війну від посла Швейцарії, яка не дала жодного патрона

Для повноти, треба було б згадати, яка саме країна не виконувала мінські домовленості. А то так акуратно "не спрацювало, не вирішило проблему"...
показати весь коментар
07.07.2024 10:16 Відповісти
А , ти з тих , хто благає « путлер , введи»,» ми ж адин народ , какая разница «, « хуже не БУДЕТ» ! « РАШИСТСКИЕ танки будут под Варшавой» ,казав творець режима🤢,папа Карла-КАЛАМОЙ , якого буратинка ховає від ФБР?
показати весь коментар
07.07.2024 11:44 Відповісти
Посол Швейцарії Неґелі про війну в Україні: Ідея припинити вогонь зараз, а про все інше домовитися пізніше, не спрацює, ми це вже проходили Джерело:
РОЗУМНИЙ вислав від швейцарського політика - молодець
показати весь коментар
07.07.2024 15:22 Відповісти
 
 