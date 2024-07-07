Economist проаналізував дані Пентагону про втрати військ РФ в Україні: від 462 до 728 тис. солдатів "були виведені з ладу"
Проаналізувавши витік даних Міністерства оборони США, журналісти видання Economist дійшли висновку, що Росія могла втратити у війні в Україні від 462 до 728 тисяч військових.
Про це йдеться в матеріалі видання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Автори зазначають, що їхні підрахунки базуються на витоку документів з американського оборонного відомства. Згідно з припущеннями журналістів, на кожного ліквідованого в бою росіянина припадає близько трьох-чотирьох поранених.
Тож до середини червня 2024 року від 462 тисяч до 728 тисяч російських солдатів "були виведені з ладу". Це перевищує кількість російських військових, які готувалися до вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Видання додає, що, за оцінками неназваних французьких і британських посадовців, до травня 2024 року близько 500 тисяч росіян були важко поранені або ліквідовані.
Серед тих, хто зазнав найбільших втрат - росіяни у віці від 35 до 39 років. За весь період вторгнення в Україну було знищено до 27 тисяч людей з цієї вікової групи. Водночас у відсотковому відношенні найсерйознішими виявилися втрати чоловічого населення РФ у віці від 45 до 49 років.
Загалом втрати РФ в Україні з 2022 року перевищують кількість втрат у всіх її війнах після Другої світової заразом. Однак це навряд чи вплине на забезпечення російської армії живою силою в коротко- та середньостроковій перспективі, пишуть журналісти. Адже ще в червні New York Times писала з посиланням на підрахунки американських чиновників, що РФ здатна набрати від 25 до 30 тисяч солдатів на місяць.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ втратила близько 5000 військових, штурмуючи один район Часового Яру.
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ну або хтось має усвідомити той важливий факт, що воюючи методами русні - виграти не вийде, бо українців просто пропорційно меньше! і такі методи просто призведуть до повного винищення населення!
але судячи з того що відбувається і з того, що підтримує населення, пробити макітру якомусь конкретному івану важливіше ніж вибудовувати операції по руйнуванню електрики, звʼязку, логістики, виробництва, створювання (або розпалювання) штучних міжетнічних конфліктів тощо
Найсерйознішими виявилися втрати у віці від 45 до 49 років (невідомо скільки)
Питання, що більше, - найбільші чи найсерйозніші?
35-39 - найбільші по загальній кількості рил, а 45-49 - найбільші у відсотковому значенні.
Тобто останніх не так багато воює, але серед них найбільше жмурів і калік, ніж у інших вікових групах.
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Moskva delenda est
по суті втратили вони умовно не найкращій генофонд 0.5-1 млн
отримали територій як 2 Словакії . Як для тюрми народів вони в величезному прибутку
але чи буде твердим цивілізований світ , адже московити дуже підступні і хитрі , пройдуть роки і якщо світ простить ці звірства московіі вони будуть в плюсі
Навіть побудували північний потік
за 2022 рік заробили грошей більше ніж за попередні 27 років
офіційно заробила найбільше за всю історію
У всіх інших "операціях" вони спочатку палили кадрову армію, а останні 1.5 року палять всих підряд - боржників, контрактників. І головне - найкращій генофон, який ще навіть нащадків не дав - строковиків масово примушують підписувати контракти.
А ще вони за 2022-2023 рік втратили більше мільйона кваліфікованих (найкращій генофон) робітників "призовного" віку - які здриснули за кордон.
Тож ваше твердження - вкрай хибне. Насправді, вони витрачають НАЙКРАЩІЙ генофонд. Оце найнезрозуміліше для пересічних - кацапи реально витрачають зараз найкращій генофонд. А залишаються отакі, з яких вони після другої світової пішли - бо на фронті тоді загинув найкращій генофон, а залишились інваліди, хворі на голову, ухилянти, ворюги тощо.
Задумайтеся - якщо після другої світової війни з залишків "генофонду" в них виросли отакі кацапи, то що в них виросте з теперішнього покоління інвалідів, хворих на голову, ухилянтів тощо?!?
Але система працює не так. В 2022 році, під час першої "часткової мобілізації" з засрашки здриснуло лише 1-1.5 мільйони кваліфікованих робітників у віковій категорії 20-50 років. В результаті - вже взимку 2023-2024 в них трапився "колапс ЖКГ", коли сотні тисяч кацапів залишились без опалення в "-25 градусів". Потік емігрантів там не пропав, до речі.
Вони продовжують набирати "боржників" (теж кваліфіковані робітники), примушують підписувати контракти строковиків. Тобто - теж кардинально зменшують спроможність економіки. В них там рекорди "мінімального безробіття" за 33 роки після розвалу совка. І критичний кадровий голод. В них там в ВПК зарплати слюсарів стали чи не більші, ніж в програмістів, а в приватному секторі та ЖКГ отих слюсарів зараз "днем з вогнем".
Тож "легко 10 мільйонів *****" - це в фантазіях невігласів. Якщо вони цього року, наприклад, напружаться і мобілізують 1 млн "здорових" - в них економіка реально загнеться.
***** тримається на нафтодоларах, бо санкції на нафту схожі на перекривання труби сіточкою - нафта як текла, так і тече. І в знищенні нафтової інфраструктури лежить смерть *****ва. Та то не можна, «бо буде ескалація».
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Moskva delenda est.
якщо врахувати що з тих можливих 700 тисяч московитських втрат є третина мобіліхованих лугандонів , всяка шушера тюремна і прочій біомусор, то московити виходять в жирний плюс.
поки що московити в плюсі і перемагають, а ми навпаки!
немає причини для радості, треба дивитись ширше!
з такими втратами орки ще довго можуть воювати, а ще врахувати що по західним оцінкам у нас біля 100 тис вбитих .... щось я особисто розраховував на більшу кільксть незворотніх втрат орків...
Our third chart shows the effect of these losses on Russia's demography. The greatest losses have been among those aged between 35 and 39, 27,000 of whom are estimated to have been killed between February 2022 and June 2024. But as a percentage of Russia's male population, losses of those aged between 45 and 49 have been most severe. The latest estimates suggest that roughly 2% of all Russian men aged between 20 and 50 may have been either killed or severely wounded in Ukraine since the start of the full-scale war.
А у Украины около 150 тыс солдат + раненых 250 тыс. это по совкупности + около 200 тыс мирняка.
Вот такие дела. Это результат ОТКАЗА от Ленд Лиза в 2022 г.
Зараз в рашці придворні проізводствєннікі в один голос на всіх клубах в унісон повторюють- катастрофічний брак трудресурсів. Нема кому восполнять утрати боевой технікі.Замість армії у рашки концтабір у чистому, сталінському вигляді. Завезли за лєнточку і обратной дорогі нєт. ФСБ,загороджувальні загони а на передку свої башибузуки звірюють. І все питають-Ржев взятий?а через 80 років -Вовчанськ взятий?