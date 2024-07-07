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Новини Війна
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Economist проаналізував дані Пентагону про втрати військ РФ в Україні: від 462 до 728 тис. солдатів "були виведені з ладу"

Знищення російських військових

Проаналізувавши витік даних Міністерства оборони США, журналісти видання Economist дійшли висновку, що Росія могла втратити у війні в Україні від 462 до 728 тисяч військових.

Про це йдеться в матеріалі видання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Автори зазначають, що їхні підрахунки базуються на витоку документів з американського оборонного відомства. Згідно з припущеннями журналістів, на кожного ліквідованого в бою росіянина припадає близько трьох-чотирьох поранених.

Тож до середини червня 2024 року від 462 тисяч до 728 тисяч російських солдатів "були виведені з ладу". Це перевищує кількість російських військових, які готувалися до вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Видання додає, що, за оцінками неназваних французьких і британських посадовців, до травня 2024 року близько 500 тисяч росіян були важко поранені або ліквідовані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант зняв штани та почав відбиватися ними від дрона-камікадзе. ВIДЕО

Серед тих, хто зазнав найбільших втрат - росіяни у віці від 35 до 39 років. За весь період вторгнення в Україну було знищено до 27 тисяч людей з цієї вікової групи. Водночас у відсотковому відношенні найсерйознішими виявилися втрати чоловічого населення РФ у віці від 45 до 49 років.

Загалом втрати РФ в Україні з 2022 року перевищують кількість втрат у всіх її війнах після Другої світової заразом. Однак це навряд чи вплине на забезпечення російської армії живою силою в коротко- та середньостроковій перспективі, пишуть журналісти. Адже ще в червні New York Times писала з посиланням на підрахунки американських чиновників, що РФ здатна набрати від 25 до 30 тисяч солдатів на місяць.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ втратила близько 5000 військових, штурмуючи один район Часового Яру.

Автор: 

армія рф (17833) ліквідація (4081) втрати (4447)


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Топ коментарі
+17
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07.07.2024 08:19 Відповісти
+17
"Детонация взрывоопасных объектов" У русні новояз все епічніше та епічніше.
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07.07.2024 08:37 Відповісти
+15
Из нового мне больше всего нравится: "ландшафтный пожар"
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07.07.2024 08:41 Відповісти
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ЇМ ПЛЮВАТИ - рузкіе не мають моралі людською чи емпатії, вони мажуть втрачати по 20 млн. Чим більше вони втрачають тим більше у них гордість і тим більше вони злі. По факту єдиний шанс їм перемогти - знищити повністю
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07.07.2024 08:16 Відповісти
",,По факту єдиний шанс їм перемогти - знищити повністю,,,," --- Щось ви вибачьте, якусь ***** накнопали, вам так не здається??(
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07.07.2024 08:29 Відповісти
ніт. там тільки опечатка з однією буквою. замість "їм" має бути "їх". )
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07.07.2024 10:17 Відповісти
очепатка очевідна: "пів мільона були виведені В ЛАДУ (савсем белу)"
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07.07.2024 12:17 Відповісти
це може підтверджувати, що лоб в лоб їх перемогти буде важко зусиллями лише українців!
ну або хтось має усвідомити той важливий факт, що воюючи методами русні - виграти не вийде, бо українців просто пропорційно меньше! і такі методи просто призведуть до повного винищення населення!
але судячи з того що відбувається і з того, що підтримує населення, пробити макітру якомусь конкретному івану важливіше ніж вибудовувати операції по руйнуванню електрики, звʼязку, логістики, виробництва, створювання (або розпалювання) штучних міжетнічних конфліктів тощо
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07.07.2024 09:36 Відповісти
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07.07.2024 08:19 Відповісти
"Детонация взрывоопасных объектов" У русні новояз все епічніше та епічніше.
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07.07.2024 08:37 Відповісти
Из нового мне больше всего нравится: "ландшафтный пожар"
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07.07.2024 08:41 Відповісти
У них сегодня произошёл "хлопок газопаровоздушной смеси"! О как!!!! Кончилась насосная станция в результате))))
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07.07.2024 10:26 Відповісти
Тушёнка наверное.
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07.07.2024 13:13 Відповісти
Ця інфа опосередковано підтверджує щоденні зведення Генштабу ""
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07.07.2024 08:21 Відповісти
Израиль за полгода войны в Палестине потерял всего 700 солдат и полицейских.
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07.07.2024 08:25 Відповісти
оце диво "Ізраіль втратив 700 салдатів воюючі з дикунами"... невже не зрозуміло, що у зіткненні двох регулярних армій буде гинути значно більше?!
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07.07.2024 08:59 Відповісти
А думки не було, що там війна у рамках однієї нашої області та й то по краю?
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07.07.2024 14:10 Відповісти
Хоча: поріг несприйнятних втрат касапів ще не досягнуто; і, видать, він в тумані, і ми його навіть не знаємо...
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07.07.2024 08:29 Відповісти
вони подібне передбачили із помилок гласності горбача. тому задовго до війни вони посилили репресивну машину і позакручували гайки. омон, пропаганда, засекречені дані, закон про іноагенти, закон про дискредитацію збройних сил і т.д...
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07.07.2024 10:20 Відповісти
Головне такий люфт тримати і ніколи не помилишся .
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07.07.2024 08:43 Відповісти
Найбільші втрати - росіяни у віці від 35 до 39 років (до 27 тисяч)
Найсерйознішими виявилися втрати у віці від 45 до 49 років (невідомо скільки)
Питання, що більше, - найбільші чи найсерйозніші?
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07.07.2024 08:47 Відповісти
ця стаття викриває наскільки хєрово працює переклад в гугєл.транслєйт
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07.07.2024 09:01 Відповісти
А ще вона викриває, наскільки тупо та бездарно подається інформація. Правда, невідомо ким - ними чи нашими (спеціально тупо, щоб ламали голову і грішили на них).
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07.07.2024 14:12 Відповісти
А що не так?

35-39 - найбільші по загальній кількості рил, а 45-49 - найбільші у відсотковому значенні.

Тобто останніх не так багато воює, але серед них найбільше жмурів і калік, ніж у інших вікових групах.
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07.07.2024 09:13 Відповісти
Як уже помітили, справа у перекладі, але не тільки. Звісно, стаття на The Economist - то не формат Громадського чи стрічки Цензора. Вона доволі довга, з фактажем, джерелами, деталями, графіками. Конкретно цей уривок проілюстрований двома графіками - про втрати по вікових групах в абсолютних цифрах, і про втрати у відсотках від чоловічого населення цієї вікової групи в рф. І в оригіналі це "greatest" і "most severe".
______________

Moskva delenda est
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07.07.2024 09:19 Відповісти
700 уруцких тысяч испарилось,6 миллионов украинцев попало под оккупацию,которых сделают уруцкими за короткое время,радоваться нечему.
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07.07.2024 09:06 Відповісти
Це точно, я згадую виступ куйла, де він радіє новим територіям, а відповідно і нових рабів😡
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07.07.2024 21:30 Відповісти
120 000 убитых за 2.5 года.
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07.07.2024 09:08 Відповісти
Слід зазначити , що це найбільші втрати для московії з кінця 2 світової, а також на даль найбільші захоплення територій з кінця 2 світової ...

по суті втратили вони умовно не найкращій генофонд 0.5-1 млн
отримали територій як 2 Словакії . Як для тюрми народів вони в величезному прибутку
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07.07.2024 09:31 Відповісти
хм.. це короткочасний прибуток. санкції ніхто з них не зніме поки вони не вийдуть із окупованих територій. ті окуповані території стануть їхньою могилою. не сьогодні, і не завтра і навіть не післязавтра. проте у найближче десятиліттся той мордор може розлізтись по швах..
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07.07.2024 10:24 Відповісти
Безумовно, якщо цивілізований світ буде поступовим і непохитним московія в ******** реаліях зазнає краху і китай не зможе рятувати потопельника адже змушений буде займатися собою ...
але чи буде твердим цивілізований світ , адже московити дуже підступні і хитрі , пройдуть роки і якщо світ простить ці звірства московіі вони будуть в плюсі
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07.07.2024 10:48 Відповісти
Після Криму пройшло 10 років - нічого не сталось
Навіть побудували північний потік
за 2022 рік заробили грошей більше ніж за попередні 27 років
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07.07.2024 11:12 Відповісти
час покаже.. Грузія, Крим, частина Донбасу. на це закривали очі.. а от коли вже реально полетіли відкрито ракети від кацапів, які вже не ховались за попочлєнцами і зеленими чоловічками, то закрити очі на це вже не вийде. а може вийде. хто знає. нема зараз політиків типу Рейгана і Тетчер, на жаль.
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07.07.2024 11:26 Відповісти
От тільки не пNзди, про 27 до 1, валянку, як би тобі не пекла сраку твоя дебільна методичка.
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07.07.2024 14:10 Відповісти
зеленские па*длы за 5 лет наворовали как все вместе презы за 27
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07.07.2024 17:48 Відповісти
малось на увазі - що росія продаючи нафту та газ, знаходячись під санкціями "із ада"
офіційно заробила найбільше за всю історію
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07.07.2024 17:54 Відповісти
так заробила, що Газпром уже без 5-и хвилин банкрут. качали до війни газ в Європу щорічно близько 300 млрд кубів. тепер качають лише 50-60 млрд.. ти іноді своєю головою думай, шо пишеш. не тільки методичкою від Ілларіонова. )
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08.07.2024 01:43 Відповісти
С начала войны подоляк молол своим языком без костей о каких-то межэтничных конфликтах и развале рашки. Ждем всем селом третий год. А санкции с них снимут после договорняка который не за горами так как впрягаться за Украину никто не собирается в ближайшем будущем. А даже если и не снимут, то Китай. Индия и прокладки типа казахстана итд спокойно им дают возможность получать комплектующие, и всевозможные товары как будто сакций и нет, разве что стоимость увеличивается из-за логистики. Снимите розовые очки, и чем раньше, тем лучше
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08.07.2024 01:33 Відповісти
питання невдовзі постане так, що або ви з усім адекватним світом, або ви з рашкою і Ином. і практичнно всі оберуть адекватний світ. з рашкою будуть все менше і менше мати справ. інакше, буде бо-бо. вторинні санкції і т.д. звісно, що не відразу їх будуть вводити, проте і з рашки ніхто санкцій знімати не буде, поки вони не припинять окупацію України. війну можуть заморозити, до цього швидше за все справа рухається. однак окупованих територій за руснею не визнають. а якщо території окуповані, то і санкції знімати не будуть. навпаки, будуть посилювати. тим паче, що зараз виросли шанси Трампа заїхати у Білий дім. А він недавно в одному інтерв'ю заявив, що якщо заїде в Білий дім, то знову обрушить ціни на нафту, щоб москалям перекрити ще більше фінансовийкраник.
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08.07.2024 01:51 Відповісти
Вы такой наивный что аж жалко вас
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11.07.2024 01:20 Відповісти
може й так. )
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11.07.2024 01:27 Відповісти
"не найкращій генофонд" - це були півроку операції "за сєвєродонецьк та бахмут", поки вони палили в м'ясних атаках вагнерів з колоній. А їх там було дай боже 50'000 тушок.

У всіх інших "операціях" вони спочатку палили кадрову армію, а останні 1.5 року палять всих підряд - боржників, контрактників. І головне - найкращій генофон, який ще навіть нащадків не дав - строковиків масово примушують підписувати контракти.

А ще вони за 2022-2023 рік втратили більше мільйона кваліфікованих (найкращій генофон) робітників "призовного" віку - які здриснули за кордон.

Тож ваше твердження - вкрай хибне. Насправді, вони витрачають НАЙКРАЩІЙ генофонд. Оце найнезрозуміліше для пересічних - кацапи реально витрачають зараз найкращій генофонд. А залишаються отакі, з яких вони після другої світової пішли - бо на фронті тоді загинув найкращій генофон, а залишились інваліди, хворі на голову, ухилянти, ворюги тощо.

Задумайтеся - якщо після другої світової війни з залишків "генофонду" в них виросли отакі кацапи, то що в них виросте з теперішнього покоління інвалідів, хворих на голову, ухилянтів тощо?!?
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07.07.2024 11:35 Відповісти
Дивлюсь, що станом на 2022 чисельність російських склала 144 млн. Вікова група від 15 до 67 років це 99 млн. Легко десята частина цієї групи може бути використана у війні. це приблизно 10 млн *****. Якщо ці 10 млн сточувати по 30 тисяч на місяць то знадобиться 27 рочків.
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07.07.2024 09:32 Відповісти
"легко" - це якщо "мільйон туди, мільйон сюди, с хєра меншими цифрами оперувати, всього ж БАГАТО!".

Але система працює не так. В 2022 році, під час першої "часткової мобілізації" з засрашки здриснуло лише 1-1.5 мільйони кваліфікованих робітників у віковій категорії 20-50 років. В результаті - вже взимку 2023-2024 в них трапився "колапс ЖКГ", коли сотні тисяч кацапів залишились без опалення в "-25 градусів". Потік емігрантів там не пропав, до речі.

Вони продовжують набирати "боржників" (теж кваліфіковані робітники), примушують підписувати контракти строковиків. Тобто - теж кардинально зменшують спроможність економіки. В них там рекорди "мінімального безробіття" за 33 роки після розвалу совка. І критичний кадровий голод. В них там в ВПК зарплати слюсарів стали чи не більші, ніж в програмістів, а в приватному секторі та ЖКГ отих слюсарів зараз "днем з вогнем".

Тож "легко 10 мільйонів *****" - це в фантазіях невігласів. Якщо вони цього року, наприклад, напружаться і мобілізують 1 млн "здорових" - в них економіка реально загнеться.
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07.07.2024 11:43 Відповісти
Не маніпулюйте. Якщо від вашої цифірі відняти жінок, неповнолітніх, інвалідів, хворих, "броньованих", то залишиться у кілька разів менше, не кажучи вже про втікачів і, як вам вже сказали, про колапс економіки.
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07.07.2024 14:19 Відповісти
Кацапи можуть собі дозволити набирати на війну, сплачуючи великі гроші. Але вже зараз мусять фактично платити передплату, бо вже нема дурних. Та для них близько $ 2 млрд на рік на підйомні, щоб набрати 350 тис голів, - то не велика проблема. Але ринок працює так, що і ці суми будуть збільшуватися, або ж доведеться набирати примусово.
***** тримається на нафтодоларах, бо санкції на нафту схожі на перекривання труби сіточкою - нафта як текла, так і тече. І в знищенні нафтової інфраструктури лежить смерть *****ва. Та то не можна, «бо буде ескалація».

______________

Moskva delenda est.
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07.07.2024 09:39 Відповісти
якщо на окупованих територіях набереться 700 тисяч українських дітей то московити виходять в ноль!

якщо врахувати що з тих можливих 700 тисяч московитських втрат є третина мобіліхованих лугандонів , всяка шушера тюремна і прочій біомусор, то московити виходять в жирний плюс.

поки що московити в плюсі і перемагають, а ми навпаки!
немає причини для радості, треба дивитись ширше!
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07.07.2024 09:46 Відповісти
За всю історії так званої росії це третя війна війна за втратами, поступаючись лише другій і першій світовим війнам ,а вони думали війна максимум три тижні ,що головне що це не зупиняє рашиського чорта ,одне можливо зупинило б це знищення рашиського фюрера путіна ,тоді почнется на росії боротьба за владу.
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07.07.2024 10:10 Відповісти
Хтось читав статтю виведено з ладу це не вбитими... вбити вони вважають до 140 тис.... цифра 400-700 це з пораненими...

з такими втратами орки ще довго можуть воювати, а ще врахувати що по західним оцінкам у нас біля 100 тис вбитих .... щось я особисто розраховував на більшу кільксть незворотніх втрат орків...
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07.07.2024 10:35 Відповісти
Те саме ця статистика, дозволяє їм ще воювати без соціального впливу.... тому вони в усіх відео і говорять що у них війни немає... треба ракети.... без ракет орки війну не відчуюють

Our third chart shows the effect of these losses on Russia's demography. The greatest losses have been among those aged between 35 and 39, 27,000 of whom are estimated to have been killed between February 2022 and June 2024. But as a percentage of Russia's male population, losses of those aged between 45 and 49 have been most severe. The latest estimates suggest that roughly 2% of all Russian men aged between 20 and 50 may have been either killed or severely wounded in Ukraine since the start of the full-scale war.
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07.07.2024 10:42 Відповісти
Самі правильні цифри інколи вкидає Мі-6. Вона "бере" напряму з ГШ рахи. В чому фішка цих даних? А в тому, що рашинські цифри вже враховують здохших орків у шпиталях на окупованих та їх територіях. Наші ж рахують вбитими тільки тих, які фіксуються на нашій території і інколи тих (якщо є можливість), які гинуть від "хлапков" на їх території. Так от, рашинські цифри куди оптимістичніші (в гарному сенсі слова), ніж наші!
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07.07.2024 14:25 Відповісти
В статті є дані амерів 150 тис... думаю що у цру ті самі дані що і в британців...
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07.07.2024 15:16 Відповісти
Абсолютно ні. Британці спираються, а саме Мі-6, давали інфу з фокусом на отримані дані з ГШ оркостану (тобто шпійонські дані). Амери (далко не цру, а ІВВ) дають інфу з відкритих джерел наближених до розвідок! Дуже суттєва різниця.
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08.07.2024 14:08 Відповісти
"выведенные из строя" - что за новый термин ?
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07.07.2024 11:14 Відповісти
неспособные более служить, что непонятно то? Кто сдох, кто остался без рук без ног, без глаз.
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07.07.2024 16:58 Відповісти
Не так. Скорее всего это вместе с ротацией. А РЕАЛЬНО убитых рашистов по совокупности с наёмниками не более 45 тыс. + раненых около 100 тыс. , их мирняка не более 50 .
А у Украины около 150 тыс солдат + раненых 250 тыс. это по совкупности + около 200 тыс мирняка.
Вот такие дела. Это результат ОТКАЗА от Ленд Лиза в 2022 г.
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07.07.2024 17:25 Відповісти
Р. Гелен, в 1938-1942 роках 1с Генштабу вермахту (помнач по розвідці) писав, що перед війною розвідка оцінювала військовий стан РККА в комплексі. І протягом війни ставало ясно,що їх аналіз був вірним. СРСР могла мобілізувати до 22 млн. Але це неодмінно вдарило б по військовому виробництву. В подальшому це компенсувалось допомогою союзників. Німці використовували і наймані трудові ресурси,і примусову працю. Залучено було до 13 млн осіб.
Зараз в рашці придворні проізводствєннікі в один голос на всіх клубах в унісон повторюють- катастрофічний брак трудресурсів. Нема кому восполнять утрати боевой технікі.Замість армії у рашки концтабір у чистому, сталінському вигляді. Завезли за лєнточку і обратной дорогі нєт. ФСБ,загороджувальні загони а на передку свої башибузуки звірюють. І все питають-Ржев взятий?а через 80 років -Вовчанськ взятий?
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07.07.2024 13:21 Відповісти
Траблшит в том, что за бабло можно нанять рабочих. Чем больше зарплаты, тем проще нанять. А бабло у раши есть. И рабочих из разных стран, которым пох на войну, тоже много. Эти заводы надо уничтожать. Нет завода - нет проблемы. Но наши дроны настолько редко прилетают по ним, что это как кабана дробью.
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07.07.2024 16:14 Відповісти
Та таким же шляхом йшов і рейх. Чехи,словаки,французи,бельгійці,голандці працювали як у себе на заводах, так на підприємствах Німеччини. Особливо багато їх було в Організації Тодта,обслузі люфтваффе, залізницях. Ясна річ,платили зарплату.
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07.07.2024 16:40 Відповісти
 
 