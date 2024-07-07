Economist проаналізував дані Пентагону про втрати військ РФ в Україні: від 462 до 728 тис. солдатів "були виведені з ладу"

Проаналізувавши витік даних Міністерства оборони США, журналісти видання Economist дійшли висновку, що Росія могла втратити у війні в Україні від 462 до 728 тисяч військових.

Про це йдеться в матеріалі видання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Автори зазначають, що їхні підрахунки базуються на витоку документів з американського оборонного відомства. Згідно з припущеннями журналістів, на кожного ліквідованого в бою росіянина припадає близько трьох-чотирьох поранених.

Тож до середини червня 2024 року від 462 тисяч до 728 тисяч російських солдатів "були виведені з ладу". Це перевищує кількість російських військових, які готувалися до вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Видання додає, що, за оцінками неназваних французьких і британських посадовців, до травня 2024 року близько 500 тисяч росіян були важко поранені або ліквідовані.

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Серед тих, хто зазнав найбільших втрат - росіяни у віці від 35 до 39 років. За весь період вторгнення в Україну було знищено до 27 тисяч людей з цієї вікової групи. Водночас у відсотковому відношенні найсерйознішими виявилися втрати чоловічого населення РФ у віці від 45 до 49 років.

Загалом втрати РФ в Україні з 2022 року перевищують кількість втрат у всіх її війнах після Другої світової заразом. Однак це навряд чи вплине на забезпечення російської армії живою силою в коротко- та середньостроковій перспективі, пишуть журналісти. Адже ще в червні New York Times писала з посиланням на підрахунки американських чиновників, що РФ здатна набрати від 25 до 30 тисяч солдатів на місяць.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ втратила близько 5000 військових, штурмуючи один район Часового Яру.