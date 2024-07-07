Приблизно 82 тис. осіб втратила армія РФ за три місяці на східному напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

На східному напрямку за три місяці - у квітні, травні та червні - росіяни втратили приблизно 82 тис. осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Втрати ворога... за квітень за нашим напрямком понад 24 тис., за травень - понад 25 тис. (майже 26 тис.) і за червень майже 32 тис. Тобто загальна цифра за три місяці наступальних дій у районі як Часового Яру, так і по всій лінії фронту на східному напрямку, становить 82 тис. окупантів. Але ще ж є інші напрямки. До 90 тис. може дійти цифра", - сказав він.

Як зазначається, таким був його коментар щодо інформації у ЗМІ про те, що росіяни втратили в битві за Часів Яр із квітня вже 99 тис. убитими і пораненими.

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"Щодо Часового Яру ця цифра (99 тис. убитими і пораненими) занадто велика. Там цифра за весь час часовоярської ворожої операції зі знищення мікрорайону "Квартал" до 5 тис. особового російського складу (знищено. – Ред.)", - пояснив Волошин.

Також Волошин повідомив, що на ранок 7 липня по Часовому Яру було зафіксовано 280 обстрілів із різних видів озброєння. Основна кількість обстрілів - південна частина міста Часів Яр. На напрямку зафіксовано 32 ворожі штурми.

"На цьому напрямку (це і Часів Яр, і ближче до Торецького) 103 окупанти знищено, 150 дістали поранень. Також знищено чимало техніки: це 5 БМП2, 5 гаубиць, 1 міномет, 4 бліндажі з ворогом, 1 склад із боєкомплектом, 1 склад із ПММ", - розповів речник.

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Раніше ЗМІ опублікували супутникові знімки, на яких зафіксований мікрорайон "Канал" у Часовому Яру, з якого нещодавно відійшли наші воїни.