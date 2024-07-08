Зеленський про "миротворчі місії" Орбана: Посередниками можуть бути лише сильні союзники

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може бути посередником між Україною та Росією. На думку глави держави, виступити з посередницькою місією могли б США, Китай та увесь Євросоюз.

Про це український лідер сказав під час спільної пресконференції з очільником польського уряду з Дональдом Туском у Варшаві, пише "УП", інформує Цензор.НЕТ.

Президент зазначив,що він не знав про плани Віктора Орбана відвідати Москву відразу після візиту до Києва.

"Що стосується прем’єр-міністра Орбана. Він був у Києві, після цього полетів у Москву, я не знав про те, що він летить у Москву, це його незалежний вибір",- сказав очільник Української держави.

Зеленський також відповів на запитання, чи може угорський прем'єр бути посередником між Україною та Росією. За словами президента, посередниками можуть бути лише сильні союзники.

"Весь світ може змусити Росію зупинити цю війну. Це не про посередництво. Це про можливості. У тебе повинна бути економіка, яка впливає на Росію, і Путін залежить від неї. Або у тебе дуже потужна армія, яку боїться Путін, яка сильніша ніж російська. Чи багато таких країн у світі? Небагато. Я думаю, США така країна, Китай і ЄС. Не якась одна країна, а весь Євросоюз. Це дійсно може бути така посередницька місія", - сказав український лідер.

Читайте також: Переговори з РФ можуть вестись через посередників з різних континентів, - Зеленський

Глава держави також додав, що коли диктатор РФ Путін зустрічається з лідерами тієї чи іншої держави, це не означає, що він хоче завершити війну в Україні.

"Він хоче продемонструвати якісь кроки, але за цією демонстрацією у нього завжди йде кривава демонстрація, як сьогодні зранку в Україні",- додав президент.

Нагадаємо, що Орбан відвідував Київ 2 липня.Тоді він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Після цього, 5 липня, прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

Читайте також: Орбан - Сі Цзіньпіну: "Важливий заклик Китаю до миру в усьому світі, а не до війни"