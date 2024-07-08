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Новини Війна
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Зеленський про "миротворчі місії" Орбана: Посередниками можуть бути лише сильні союзники

Зеленський про

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може бути посередником між Україною та Росією. На думку глави держави, виступити з посередницькою місією могли б США, Китай та увесь Євросоюз.

Про це український лідер сказав під час спільної пресконференції з очільником польського уряду з Дональдом Туском у Варшаві, пише "УП", інформує Цензор.НЕТ.

Президент зазначив,що він не знав про плани Віктора Орбана відвідати Москву відразу після візиту до Києва.

"Що стосується прем’єр-міністра Орбана. Він був у Києві, після цього полетів у Москву, я не знав про те, що він летить у Москву, це його незалежний вибір",- сказав очільник Української держави.

Зеленський також відповів на запитання, чи може угорський прем'єр бути посередником між Україною та Росією. За словами президента, посередниками можуть бути лише сильні союзники.

"Весь світ може змусити Росію зупинити цю війну. Це не про посередництво. Це про можливості. У тебе повинна бути економіка, яка впливає на Росію, і Путін залежить від неї. Або у тебе дуже потужна армія, яку боїться Путін, яка сильніша ніж російська. Чи багато таких країн у світі? Небагато. Я думаю, США така країна, Китай і ЄС. Не якась одна країна, а весь Євросоюз. Це дійсно може бути така посередницька місія", - сказав український лідер.

Читайте також: Переговори з РФ можуть вестись через посередників з різних континентів, - Зеленський

Глава держави також додав, що коли диктатор РФ Путін зустрічається з лідерами тієї чи іншої держави, це не означає, що він хоче завершити війну в Україні. 

"Він хоче продемонструвати якісь кроки, але за цією демонстрацією у нього завжди йде кривава демонстрація, як сьогодні зранку в Україні",- додав президент.

Нагадаємо, що Орбан відвідував Київ 2 липня.Тоді він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Після цього, 5 липня, прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

Читайте також: Орбан - Сі Цзіньпіну: "Важливий заклик Китаю до миру в усьому світі, а не до війни"

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) перемовини (3012) росія (66125) Віктор Орбан (576)


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Топ коментарі
+18
Слабке квартальне чмо, яке привело в країну війну широко відкривши ворота, та роззброївши війська, тепер бездарно грає лідера нації.
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08.07.2024 17:18 Відповісти
+14
кєтай є стороною конфлікту, кінь ти педальний!
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08.07.2024 17:09 Відповісти
+13
Найбільша проблема це те що ти пішов в президенти і оточив себе людьми далекими від українських інтересів.
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08.07.2024 17:15 Відповісти
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Та куди вже сильнішого! - він голими руками може путлєра задушити
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08.07.2024 17:08 Відповісти
Да.., «не голова а Дом советов»…

і це коли кожно слово повинно бути вивірено!

Як кадуть діпломати, треба 10 раз подумати,

перв ніж щось не сказати.
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08.07.2024 17:25 Відповісти
кєтай є стороною конфлікту, кінь ти педальний!
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08.07.2024 17:09 Відповісти
і от ти, *****, чєстноє піонєрскоє не знав, що він поїде на палку чаю до *****? прямо так честно-пречесно???
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08.07.2024 17:11 Відповісти
США+ЄС має дати пенделя Китаю, щоб той загнав ***** в будку. Чи захочуть вони - от питання. Бо в нас дипломатія рівня кулеби, більше мертва, ніж жива.
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08.07.2024 17:11 Відповісти
Дипломатія рівня Д'єрьмака. Кулеба вийшов затягнутись сигарою.
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08.07.2024 17:18 Відповісти
А, ну так, забула за Зеленого Кардинала)
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08.07.2024 17:22 Відповісти
У світлі останніх подій, дійсно миротворець, мля...
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08.07.2024 17:11 Відповісти
Ей осёл зелений запроси Орбана в гості іще вонож вам так допомагає заігрувати з х*йлом в торги на крові Україньских дітей
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08.07.2024 17:14 Відповісти
Найбільша проблема це те що ти пішов в президенти і оточив себе людьми далекими від українських інтересів.
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08.07.2024 17:15 Відповісти
Пуцелейба зроби добре діло.відійли зі своїм кодлом 95 кварталу від влади і передай тим що є профі в політиці , дипломатії,військовій справі.Бо де стільки має загинути людей через твою тупість.Іди вже геть !
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08.07.2024 17:15 Відповісти
Сильні Потужні повинні бути....
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08.07.2024 17:16 Відповісти
Слабке квартальне чмо, яке привело в країну війну широко відкривши ворота, та роззброївши війська, тепер бездарно грає лідера нації.
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08.07.2024 17:18 Відповісти
Угорські мирні ініціативи йому не підходять, болгарські - також, Трампу взагалі нахамив… Та ти прямо скажи, що ніякий мир тобі не потрібен, тільки безкінечна війна дають тобі абсолютну владу, мільярди доларів і захист від відповідальності….
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08.07.2024 17:20 Відповісти
Під його "мудрим керуванням" безкінечна віна закінчиться навіть швидше, ніж трамповський мир. Зелена шобла ж не здатна ні воювати, ні захищати країну. Тут зимою буде енергетичний колапс з усіма наслідками, економіка вже преддефолтна, на фронти гребуть навіть інвалідів.
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08.07.2024 17:25 Відповісти
Десь років з вісім перед кожною зимою москалі лякали "газовим холодомором", тепер вже третій рік підряд тужаться лякати "енергетичним колапсом"..
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08.07.2024 19:03 Відповісти
Мікронезія, Гаяна, Замбія, Малаві, Барбадос і Маршаллові острови
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08.07.2024 17:27 Відповісти
Тільки в мене виникло питання: чому той, хто грає роль президента досі НІЧОГО не сказав щодо ракетного обстрілу Охматдиту?
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08.07.2024 17:35 Відповісти
Текст вже написали. Репєтирує з телесуфлером на вечір.
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08.07.2024 17:56 Відповісти
ВоФка,сильні союзники вимагають від тебе припинити встановлювати автократію,повернутись до Конституційної роботи влади,перестати мародерити на крові і вишвирнути єрмачню,а ти,гандон, хочеш красти і красти,тому бикуєш і включаєш свою "криворіжську школу дипломатії",шантажуєш цивілізований світ союзом з Вітьою-кремлівським джигало і китайською пандочкою,а пандочка Україну вважає провінцією ху@ляндії,звідти і цей брєд про "українську кризу".Так куди ти нас тянеш,наркоман зелений?
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08.07.2024 17:44 Відповісти
В марте 2022 г. в Стамбуле это чмо пыталось сдать Украину Ху#лу вообще без посредников.
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08.07.2024 17:46 Відповісти
В України нема жодного союзника, Володимире! Відкрий Вікі й подивись, хто вважається союзником, головним чином, під час війни!
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08.07.2024 17:47 Відповісти
Ми не можемо легітимно прибрати Зєлєнского, але можемо "вичистити" все його корумповане і прокацаплене оточення! Якщо Зє буде захищати соїх призначенців - зрадників і корупціонерів, то він легітимізує народне постання проти себе і стане класичним узурпатором. А йому його хуцпата шкурка дорожча за всіляких єрмаків і татарових з шмігалямі...
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08.07.2024 17:53 Відповісти
Хіба зашморги та балькони в Україні скінчилися? Чому ми не можемо стерти ворогів України?!
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08.07.2024 18:17 Відповісти
Ми потрапили в пастку "європейського гуманізму" де чітко проставлена кома у реченні "сратити неможна, судити".
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09.07.2024 00:11 Відповісти
я просто впевнений, що дєрбмачня сьогоднішній жах розглядає лише:
1) привід освіжити у світі вже набридле неголене їбало зеленого їбаната
2) замовчати історію про здохлого братця-грушника підаряка

ввечері за це ці уйобки іще відкоркують пляшку шампанського...
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08.07.2024 18:19 Відповісти
А, нащо ти з ним зустрічався, міг послати його як Штайнмаєра, але ж ні прийняв бо так кремлю було завгодно.
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08.07.2024 18:58 Відповісти
Це так ішак грає на публіку. А насправді це чмо використовує будь-що та будь-кого для так потрібного йому договорняка. Ішак говорить, дєрмак діє. В цих зрадників така схема, "штоб нікто нє догадался"
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08.07.2024 21:50 Відповісти
Зовсім другий президент, зовсім други уряд, з нормальним мисленням, тільки врятує Україну! ЄС і США в цьому допоможуть!!!!
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09.07.2024 07:12 Відповісти
 
 