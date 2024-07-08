33 людини загинули та 140 зазнали поранень внаслідок масованого ракетного удару по території України. ФОТОрепортаж
Масований ракетний удар армії РФ по українських містах 8 липня забрав життя 33 людей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Рятувальники зазначають, що всього внаслідок атаки загинуло 33 людини: 22 у місті Київ, 11 у Дніпропетровській області.
Поранень зазнали 140 людей: 74 - у столиці, 2 - у Київській області, 64 - Дніпропетровській області.
Ракетний удар по Україні 8 липня
Зранку 8 липня у Києві пролунали вибухи: 22 загиблих та 72 людей постраждало, зафіксовано падіння уламків у трьох районах.
Сьогодні, 8 липня війська РФ здійснили масовану ракетну атаку по місту Кривий Ріг: є кілька влучань, 11 загиблих, понад 40 поранених.
Рашисти завдали масованого ракетного удару по Дніпру. У місті пошкоджено багатоповерхівку, підприємство: 1 загиблий, 6 постраждалих.
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