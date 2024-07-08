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Новини
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33 людини загинули та 140 зазнали поранень внаслідок масованого ракетного удару по території України. ФОТОрепортаж

Масований ракетний удар армії РФ по українських містах 8 липня забрав життя 33 людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Рятувальники зазначають, що всього внаслідок атаки загинуло 33 людини: 22 у місті Київ, 11 у Дніпропетровській області. 

Поранень зазнали 140 людей: 74 - у столиці, 2 - у Київській області, 64 - Дніпропетровській області. 

Ракетний удар по Україні 8 липня

Зранку 8 липня у Києві пролунали вибухи: 22 загиблих та 72 людей постраждало, зафіксовано падіння уламків у трьох районах.

Сьогодні, 8 липня війська РФ здійснили масовану ракетну атаку по місту Кривий Ріг: є кілька влучань, 11 загиблих, понад 40 поранених.

Рашисти завдали масованого ракетного удару по Дніпру. У місті пошкоджено багатоповерхівку, підприємство: 1 загиблий, 6 постраждалих.

Дивіться: Гендиректор Охматдиту про сьогоднішній ворожий ракетний удар по лікарні: "Це доказ того, що Росія не мусить існувати як країна". ВIДЕО

Наслідки масованої ракетної атаки 8 липня

Наслідки масованої ракетної атаки 8 липня
Наслідки масованої ракетної атаки 8 липня

Автор: 

обстріл (29262) ракети (4078) жертви (1817) ДСНС (5167)


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Ракети падали повільно. Таке враження шо їх пропустили нарошно
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08.07.2024 20:07 Відповісти
Довго думав щоб таку х....ню написати?
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08.07.2024 20:10 Відповісти
А точно падали повільно?
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08.07.2024 20:39 Відповісти
Повільно? Що взагалі таке пишеш?
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08.07.2024 20:48 Відповісти
Біля політеха ракета що на відео падала поільно.
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08.07.2024 20:10 Відповісти
Таки повільно падали?
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08.07.2024 20:40 Відповісти
Горіти вам всім у пеклі мерзенні рашистські вбивці...
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08.07.2024 20:10 Відповісти
І чого ти досяг мерзена труслива істота путін, що вбив 33 людини серед них є діти ,що понад 140 поранив,а ще зруйнував дитячу лікарню і житлові будинки ? ти кривавий терорист **** здохни тобі цього бажаю як і твоїм виродкам ,тому українці позбувайтесь кацапського наречія ці варвари вбивають дітей ,а ви й досі хочите бути схожі на них.
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08.07.2024 20:32 Відповісти
Хто бачив сьогоднішній допис ручної болонки ларьочника?
Цілком у дусі арестовича: "уламки пошкодили будівлю"!
Цікаво, її нагородять чи поставлять міністром?
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08.07.2024 20:37 Відповісти
 
 