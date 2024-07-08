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Новини Війна
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Росія витратила щонайменше $200 млн на ракетну атаку по Україні 8 липня, - Forbes

Росія витратила щонайменше $200 млн на ракетну атаку по Україні 8 липня, - Forbes

Країна-агресорка Росія витратила від 200 до 250 мільйонів доларів на масовану ракетну атаку по Україні 8 липня.

Відповідні підрахунки зробили аналітики Forbes, повідомляє Цензор.НЕТ.

За попередніми даними Повітряних Сил ЗСУ,  Росія 8 липня випустила по Україні 38 ракет різних типів. 

Видання зазначає, що серед запущених ракет: одна аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал"; чотири балістичні ракети "Іскандер-М"; одна крилата ракета 3М22 "Циркон"; 13 крилатих ракет Х-101; 14 крилатих ракет "Калібр"; дві крилаті ракети Х-22; три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Оскільки точний розподіл ракет за типами залишається невідомим вартість атаки РФ можна оцінити від 200 до 250 мільйонів доларів.

Як відомо, Силам ППО України вдалось знищити 30 ворожих ракет: одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; три балістичні ракети "Іскандер-М"; 11 крилатих ракет Х-101; 12 крилатих ракет "Калібр" і три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69

Вартість збитих ворожих ракет видання оцінює у межах від 160 млн до 200 мільйонів доларів.

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

Станом на 21.23 у Києві загинуло 27 осіб (з них 3 дітей). Постраждало 82 особи.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

Читайте також: Радбез ООН проведе 9 липня засідання через обстріл Росією лікарні "Охматдит"

Автор: 

обстріл (29262) ракети (4078) росія (66125) атака (370)


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Топ коментарі
+24
Так вы ей по миллиарду в день платите , зачем копейки считать ? Те , кто всё переводит на деньги , не хотят понимать , что дело не в деньгах , а крахе мирового порядка и демократии .
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09.07.2024 00:04 Відповісти
+15
лядь, а ці все рахують витрати мисливців за живими мішенями на відкритому сафарі...
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09.07.2024 00:05 Відповісти
+13
Коли ж ви сYки перестаните міряти життя українських дітей доларами і ціною на барель нафти?Може пора карати терористів,поки вони з Орбаном,Трампом і Сі не розпочали ядерний терор?
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09.07.2024 00:13 Відповісти
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Не рахуйте чужі гроші..
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09.07.2024 00:01 Відповісти
Ці гроші вже не кацапські, а наші - з репарацій рашки
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09.07.2024 05:28 Відповісти
Це не зовсім рахування "чужих грошей", це пишуть для того, щоб західне суспільство розуміло, скільки витрачає Рашка, тільки на одну ракетну атаку і що поміч Україні потрібно збільшувати до рівня "не меньше"
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09.07.2024 08:38 Відповісти
Так вы ей по миллиарду в день платите , зачем копейки считать ? Те , кто всё переводит на деньги , не хотят понимать , что дело не в деньгах , а крахе мирового порядка и демократии .
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09.07.2024 00:04 Відповісти
Все ж ,м мабуть треба аналізувати оцінювати спроможність країни, яка ну ніяк не заслужить звання терористки - а тільки посібниця , так розумію?
АЛЕ САМЕ В ДЕНЬ ТАКОГО НЕЛЮДСЬКОГО АКТУ, як навіть для війни, рахувати ті затрати" посібниці тероризму"- не менш не по-людськи!!!
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09.07.2024 00:46 Відповісти
Росія витратила, значить санкції працюють? В чому посил?
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09.07.2024 00:04 Відповісти
лядь, а ці все рахують витрати мисливців за живими мішенями на відкритому сафарі...
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09.07.2024 00:05 Відповісти
****...кі бухгалтери...
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09.07.2024 00:08 Відповісти
І на хера нам знати скільки витратила підарассія. У нас сьогодні загинуло по Україні десятки цивільних українців, ще сотні поранені. Ось що потрібно знати, і робити все для того, кожен на своєму місці, щоб рашистська мразота счезла з лиця Землі.
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09.07.2024 00:09 Відповісти
фігня
зараз Баден пару тіньових танкерів з нафтою пропустить,і хЙло всі ці мільйони покриє за тиждень.
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09.07.2024 00:11 Відповісти
Коли ж ви сYки перестаните міряти життя українських дітей доларами і ціною на барель нафти?Може пора карати терористів,поки вони з Орбаном,Трампом і Сі не розпочали ядерний терор?
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09.07.2024 00:13 Відповісти
А які наші збитки, крім втрачених життів, що оцінити неможливо
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09.07.2024 00:19 Відповісти
це мінімум в 10 разів дешевше завданих руйнувань. Ще при тому що життя українців безцінне. А нафтофантиків на кацапії хоч жопой жуй.
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09.07.2024 00:27 Відповісти
А торгашам аби бабло рахувати. Не хочете прокалькулювати, скільки людей вбила чи покалічила підєрация рашистів? Скільки людських доль зламала? Комерсанти *****
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09.07.2024 00:30 Відповісти
Для них це копійки
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09.07.2024 00:32 Відповісти
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09.07.2024 00:55 Відповісти
Не коштують ці ракети таких грошей.Х-101 не може в принципі коштувати як 10 Томагавк.Та й взагалі якось це по дурному звучить.
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09.07.2024 01:19 Відповісти
Вони витратили не більше 10% від озвученої цифри - метал, вибухівка, паливо для літаків, паливо для ракет, заводи, логістика - це все за рублі. Лише якісь іноземні мікросхеми та запчастини, але вони не будуть коштувати 200 млн доларів.
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09.07.2024 01:28 Відповісти
гей, "спеціаліст по металу", так і Боїнгу того алюмінію не на сотню міліонів доларів !
а, вибач, я ще картонну коробку мікросхем забув 😕
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09.07.2024 05:33 Відповісти
100 пудов..це як мокшанський 150 мм коштує московитам 500 баксів а американський вже дотягує до 8 000
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09.07.2024 06:05 Відповісти
Прикро, що ці дятли, не в змозі порахувати, скільки наших ракет ї..ний віслюк заасфальтував чи сковідив.
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09.07.2024 01:41 Відповісти
Та хай їх вдавить навіки з усім їхнім кодлом!!!
Ми,українці,скільки втратили!
Ми,життів,інфраструктури,житла,бізнесів,нервів,можливості розвиватися і спати спокійно?
У тих сцук невичерпний запас,нафту у них куплять,баби нарожають.
А Європа з США чекають поки нас всіх переб'ють?
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09.07.2024 01:47 Відповісти
хто про що, а бариги - про гроші!

а нічого, що таку суму кацапня получає за день-два експорту свого смердючого газу, жижи і інших ресурсів?
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09.07.2024 02:08 Відповісти
А ми скільки втратили, тільки на Охматдиті? А головне - людські життя, які не повернеш.
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09.07.2024 04:24 Відповісти
15 июля 2023 г.В российских ракетах нашли комплектующие из Германии и других стран НАТО

В российских ракетах "Кинжал" и "Искандер" нашли комплектующие из Германии, Японии, США и других стран НАТО, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на советника руководителя офиса президента Украины Владислава Власюка. По данным Киева, Россия удвоила производство баллистических и крылатых ракет с 512 до 1061 штуки в течение этого года. Это удалось благодаря обходу западных санкций через третьи страны, считают украинские чиновники. По их данным, 81 процент контрабандных компонентов поступают из США, 8 процентов - из Швейцарии и по 3,5 процента из Германии и Японии. Компоненты ввозятся через Китай, Казахстан, Грузию, Армению, Турцию и другие страны, пишет FAZ.
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09.07.2024 05:39 Відповісти
 
 