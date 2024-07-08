Росія витратила щонайменше $200 млн на ракетну атаку по Україні 8 липня, - Forbes
Країна-агресорка Росія витратила від 200 до 250 мільйонів доларів на масовану ракетну атаку по Україні 8 липня.
Відповідні підрахунки зробили аналітики Forbes, повідомляє Цензор.НЕТ.
За попередніми даними Повітряних Сил ЗСУ, Росія 8 липня випустила по Україні 38 ракет різних типів.
Видання зазначає, що серед запущених ракет: одна аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал"; чотири балістичні ракети "Іскандер-М"; одна крилата ракета 3М22 "Циркон"; 13 крилатих ракет Х-101; 14 крилатих ракет "Калібр"; дві крилаті ракети Х-22; три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Оскільки точний розподіл ракет за типами залишається невідомим вартість атаки РФ можна оцінити від 200 до 250 мільйонів доларів.
Як відомо, Силам ППО України вдалось знищити 30 ворожих ракет: одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; три балістичні ракети "Іскандер-М"; 11 крилатих ракет Х-101; 12 крилатих ракет "Калібр" і три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69
Вартість збитих ворожих ракет видання оцінює у межах від 160 млн до 200 мільйонів доларів.
Масований обстріл України 8 липня
Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.
У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".
Станом на 21.23 у Києві загинуло 27 осіб (з них 3 дітей). Постраждало 82 особи.
У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.
У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.
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АЛЕ САМЕ В ДЕНЬ ТАКОГО НЕЛЮДСЬКОГО АКТУ, як навіть для війни, рахувати ті затрати" посібниці тероризму"- не менш не по-людськи!!!
зараз Баден пару тіньових танкерів з нафтою пропустить,і хЙло всі ці мільйони покриє за тиждень.
а, вибач, я ще картонну коробку мікросхем забув 😕
Ми,українці,скільки втратили!
Ми,життів,інфраструктури,житла,бізнесів,нервів,можливості розвиватися і спати спокійно?
У тих сцук невичерпний запас,нафту у них куплять,баби нарожають.
А Європа з США чекають поки нас всіх переб'ють?
а нічого, що таку суму кацапня получає за день-два експорту свого смердючого газу, жижи і інших ресурсів?
В российских ракетах "Кинжал" и "Искандер" нашли комплектующие из Германии, Японии, США и других стран НАТО, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на советника руководителя офиса президента Украины Владислава Власюка. По данным Киева, Россия удвоила производство баллистических и крылатых ракет с 512 до 1061 штуки в течение этого года. Это удалось благодаря обходу западных санкций через третьи страны, считают украинские чиновники. По их данным, 81 процент контрабандных компонентов поступают из США, 8 процентов - из Швейцарии и по 3,5 процента из Германии и Японии. Компоненты ввозятся через Китай, Казахстан, Грузию, Армению, Турцию и другие страны, пишет FAZ.