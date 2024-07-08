Росія витратила щонайменше $200 млн на ракетну атаку по Україні 8 липня, - Forbes

Країна-агресорка Росія витратила від 200 до 250 мільйонів доларів на масовану ракетну атаку по Україні 8 липня.

Відповідні підрахунки зробили аналітики Forbes, повідомляє Цензор.НЕТ.

За попередніми даними Повітряних Сил ЗСУ, Росія 8 липня випустила по Україні 38 ракет різних типів.

Видання зазначає, що серед запущених ракет: одна аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал"; чотири балістичні ракети "Іскандер-М"; одна крилата ракета 3М22 "Циркон"; 13 крилатих ракет Х-101; 14 крилатих ракет "Калібр"; дві крилаті ракети Х-22; три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Оскільки точний розподіл ракет за типами залишається невідомим вартість атаки РФ можна оцінити від 200 до 250 мільйонів доларів.

Як відомо, Силам ППО України вдалось знищити 30 ворожих ракет: одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; три балістичні ракети "Іскандер-М"; 11 крилатих ракет Х-101; 12 крилатих ракет "Калібр" і три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69

Вартість збитих ворожих ракет видання оцінює у межах від 160 млн до 200 мільйонів доларів.

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

Станом на 21.23 у Києві загинуло 27 осіб (з них 3 дітей). Постраждало 82 особи.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

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