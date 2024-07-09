УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11402 відвідувача онлайн
Новини Війна
15 033 36

РФ ударила по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101: СБУ отримала нові докази. ФОТОрепортаж

СБУ отримала нові докази, які підтверджують, що Росія ударила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві крилатою ракетою Х-101. Зокрема, на місці трагедії знайдено уламок двигуна ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Вилучення частин ракети Х-101

Також СБУ на місці трагедії вилучила ще й інші частини цієї ракети:

  • уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;
  • уламок блоку постановки завад ракети Х-101;
  • середню частину корпусу крилатої ракети Х-101 (на фото під завалами);
  • обтікач хвостового відсіку й уламок гідроблока крилатої ракети Х-101;
  • уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона), фото яких ми офіційно публікували вчора.

РФ ударила по Охматдиту ракетою Х-101: нові докази від СБУ
РФ ударила по Охматдиту ракетою Х-101: нові докази від СБУ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня: 2 людини загинуло, 32 поранено. Аварійно-рятувальні роботи завершені. ФОТОрепортаж 

Інші докази воєнного злочину Росії

Про прицільний удар російських окупантів по дитячій лікарні свідчить й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів:

  1. Характер руйнувань притаманний саме для бойової частини Х-101 (повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будівлі мають значні ушкодження), притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг). Руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно у 20 разів менш потужні.
  2. Пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101.
  3. Траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або "гірка", перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів).
  4. Завдання удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме ракетою Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів.

РФ ударила по Охматдиту ракетою Х-101: нові докази від СБУ
РФ ударила по Охматдиту ракетою Х-101: нові докази від СБУ

Як наголосив голова СБУ Василь Малюк, Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин.

"Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", - додав він.

РФ ударила по Охматдиту ракетою Х-101: нові докази від СБУ
РФ ударила по Охматдиту ракетою Х-101: нові докази від СБУ

Читайте також: Українські воїни ніколи не пробачать терору та вбивства мирних людей, - Сирський 

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США про удар РФ по "Охматдиту": Цивільна інфраструктура не повинна бути ціллю військових атак

Раніше СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними, росіяни вдарили по лікарні ракетою Х-101.

Серед загиблих унаслідок удару росіян по Охматдиту - 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених. 

Автор: 

крилаті ракети (1081) Охматдит (250) ракети (4078) СБУ (12991)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Завалите хоть одного лётчика, программиста ракет !!!
показати весь коментар
09.07.2024 12:51 Відповісти
+9
Може тому що дохєра ракет летіло?
показати весь коментар
09.07.2024 12:58 Відповісти
+6
чому так вийшло. що її не збили? ці ракети збивають й доволі успішно...
показати весь коментар
09.07.2024 12:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Завалите хоть одного лётчика, программиста ракет !!!
показати весь коментар
09.07.2024 12:51 Відповісти
чому так вийшло. що її не збили? ці ракети збивають й доволі успішно...
показати весь коментар
09.07.2024 12:56 Відповісти
Може тому що дохєра ракет летіло?
показати весь коментар
09.07.2024 12:58 Відповісти
WSJ: українська ППО збиває лише 30% ракет, показник ефективності різко впав Силам протиповітряної оборони України за останній місяць удавалося збивати лише 30% ракет, запущених російськими військами, пише видання The Wall Street Journal.13 трав. 2024 р.
показати весь коментар
09.07.2024 13:08 Відповісти
Ракети тепер викидають теплові пастки,тому деякі ЗРК видно вже не справляються
показати весь коментар
09.07.2024 14:13 Відповісти
Збивають якщо є чим .
Київ прикриває батарея Петріот , а це від 4 то 8 ПУ по 4 ракети кожна . А на Київ одночасно летіли більше 30 кацапських ракет .
показати весь коментар
09.07.2024 13:53 Відповісти
зермаки, б***ь, де ппо?
показати весь коментар
09.07.2024 12:56 Відповісти
все ппо у них на даче и домах, вас же ********, а не их, путин своих не бомбит.
показати весь коментар
09.07.2024 23:27 Відповісти
Так ****** натикали в оон, у **.іще цими доказами?
показати весь коментар
09.07.2024 12:56 Відповісти
Х-101
показати весь коментар
09.07.2024 13:04 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2024 13:07 Відповісти
Рашці пох - каже шо то була антиракета
показати весь коментар
09.07.2024 13:08 Відповісти
СБУ де наші ракети?
показати весь коментар
09.07.2024 13:18 Відповісти
Там де й ти! Де ухилянти ховаються? Отак і Захід ухиляється! Дають по краплі ППО та ракет! Ф-16 вже третій рік чекаємо... А наших взагалі нема! Ще при чучмі та ющенку все розпродали та виробництво завалили!
показати весь коментар
09.07.2024 13:33 Відповісти
Захід тебе шось винен?

Хочуть дають, хочуть ні
показати весь коментар
09.07.2024 14:42 Відповісти
Звісно винен!!! По Будапештському меморандуму ми роззброїлись в обмін на, як виявилось, пусті обіцянки!!!
показати весь коментар
09.07.2024 14:55 Відповісти
Всі тобі щось винні, і захід і ухилянти і емігранти і трупи в гробах. Тількі ті хто продававсь то наліво то направо зробивши з наймілітиризованішої країни Європи країну-мішень нічого нікому не винні.
показати весь коментар
09.07.2024 15:18 Відповісти
У себе в трусах пошукай.
показати весь коментар
09.07.2024 13:46 Відповісти
Шукав. ракет там немає, є "цукерка" для тебе.
показати весь коментар
09.07.2024 14:21 Відповісти
Видно,пан має не зовсім традиційну орієнтацію.
показати весь коментар
09.07.2024 14:25 Відповісти
"Вывсеврете, вашидоказательства фальшивка" - буте виріщати небензя в радбезі ООН.
показати весь коментар
09.07.2024 13:45 Відповісти
Червона кров; а діти - білі,

Лікарня рветься, мов папір…

Слова безплідні та безсилі,

Коли прокинувся Вампір.

.

Потрібні стріли, не промови,

Щоб стріть двоклювого орла.

Вампір чужої прагне крові,

Бо власна, п'яна, відмира.

.

Летять дитячі душі в вирій,

У Бога моляться за нас…

Коли у дім ввірвались звірі,

Найкраща зустріч - ATAKAMS.

.

І буде месть. Вже страшно Звірю,

Бо бачить: жде його петля.

Теперка скиглить: "Хочу миру",

Коли ракетами стріля.
показати весь коментар
09.07.2024 14:10 Відповісти
О! Здається то ті ракети що колись батальон Монако москалям списав
показати весь коментар
09.07.2024 15:41 Відповісти
..умыть кровью быдлонасекомышей болот мацковии! За Детей... Соболезнования родным погибших Великой Ukrainy...
показати весь коментар
09.07.2024 16:47 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2024 22:17 Відповісти

Куратори УПЦ МП благословили удари по наших дітях. Скільки нам ще терпіти та миритись?
показати весь коментар
09.07.2024 16:53 Відповісти
Вочевидь ракета не влучила безпосередньо в будівлю, а впала десь поряд бо якщо інакше руйнування були б більші. Чому тоді ніде не публікують фото воронки від вибуху ракети?
показати весь коментар
09.07.2024 17:30 Відповісти
Тому що вона влучила у двоповерховий корпус й перетворила його на сміття.
показати весь коментар
09.07.2024 23:36 Відповісти
Россиян ничто не убедит. Они будут тупо твердить что пончиками по больнице бомбили. Или воздушными шариками. Маааксимум мыльными пузырями.
показати весь коментар
09.07.2024 20:45 Відповісти
 
 