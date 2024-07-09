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Новини Війна
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Моді на зустрічі з Путіним закликав до припинення війни в Україні: "Діалог та дипломатія - це шлях вперед"

Нарендра Моді під час зустрічі з Путіним закликав до припинення війни в Україні

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який перебуває з дводенним офіційним візитом у Росії, прямо закликав до припинення війни в Україні. Він вважає, що наразі неможливо знайти рішення на полі бою.

Про це він заявив під час неформальної зустрічі російським диктатором Володимиром Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NDTV.

Індія завжди закликала поважати Статут ООН, включаючи територіальну цілісність і суверенітет. Немає рішення на полі бою. Діалог і дипломатія - це шлях вперед", - сказав Моді.

Вербування громадян Індії на війну в Україну

Також міністр висловив стурбованість з приводу громадян Індії, яких "недобросовісні турагенти обманом змусили приєднатися до російської армії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Індії Моді у Відні обговорить з австрійським керівництвом війну РФ проти України 

Видання пише, що після зустрічі Моді та Путіна, Росія вирішила звільнити всіх індійців, яких російські окупанти завербували на війну проти України.

Як зазначається, щонайменше двоє індійців загинули у війні Росії проти України, а десятки застряглих у зоні бойових дій стверджують, що їх обманом змусили брати участь у бойових діях.

У березні уряд Індії заявив, що "рішуче" взявся за справу з російською владою щодо їхнього дострокового звільнення.

Читайте також: Моді планує обговорити з Путіним повернення громадян Індії, яких обманом залучили до служби в армії РФ, - МЗС країни 

Реакція Зеленського на візит Моді до Росії

На візит Моді до Москви відреагував президент України Володимир Зеленський.

Російська ракета влучила в найбільшу дитячу лікарню України, націлившись на маленьких онкохворих. Багато хто був похований під завалами. Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день", - написав Зеленський у соцмережі Х.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Росії ввечері 8 липня й оглянув резиденцію Путіна під Москвою напередодні офіційних переговорів у Кремлі, запланованих на 9 липня. Це перший візит Моді до РФ від початку повномасштабної війни проти України.

Під час зустрічі Путін обійняв індійського лідера та привітав його як "любого друга", цитують кремлівські ЗМІ. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держдепі США занепокоєні через співпрацю Індії з Росією у військовій та технологічній сферах

Автор: 

Індія (689) Нарендра Моді (47)


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Топ коментарі
+32
***** продажна
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09.07.2024 13:09 Відповісти
+22
та індусам взагалі-то похєр. Головне щоб корів не вбивали.
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09.07.2024 13:14 Відповісти
+21
"Якби не Індія з Китаєм, у росії зараз не було б грошей вести цю війну".
В.Портніков
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09.07.2024 13:15 Відповісти
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09.07.2024 13:09 Відповісти
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09.07.2024 13:10 Відповісти
желаю что би ВСЕ касапы закончили как фюрер
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09.07.2024 13:27 Відповісти
разом з моді
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09.07.2024 16:03 Відповісти
Йди лісом до комун які Ганді болівудскій мірітєль.
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09.07.2024 13:10 Відповісти
Таке враження, що всі ці мікро- і макро- орбани, коли приїжджають на парашу, перед публічними заявами добряче ********* з ×уйловської валізки.
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09.07.2024 13:11 Відповісти
Скоріше валізку грошей отримують..
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09.07.2024 13:14 Відповісти
У Наренди грошей побільше ніж в ху...ла, хоч він і не знає як той рупій виглядає.
Скоріше це геть інше, дорослі пустоші лицеміра, який точно знає, що це не сподобається США і Великій Британії. Так просто досадити і цим задовольнити свою пиху, отримати за це в подарунок від ху..ла дармову нафту в обмін на гнилі банани які і корови бродячі не жеруть, і пох..й гідність.
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09.07.2024 13:30 Відповісти
Хоча б 1 такии "миротворець" додув сказати шоб рашка виишла з Украіни
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09.07.2024 13:11 Відповісти
Індія з Наредою вже найбільша демократія у світі?
Це відколи?
Я щось пропустила?
Кастовість вже відмінили?
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09.07.2024 13:11 Відповісти
Моді став позором Індії та світу, Моді заробляє на фінансуванні Індією режиму путлера.
Моді буде проклятий нащадками.
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09.07.2024 13:12 Відповісти
та індусам взагалі-то похєр. Головне щоб корів не вбивали.
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09.07.2024 13:14 Відповісти
а також мавп, щурів, кобр та інших істот. Головне прихільників Калі не чіпати
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09.07.2024 14:13 Відповісти
ну, так. Тому цей муді у білій далабії і у жильотці розмовляв з путіним про коней, а не про вбитих дітей. А завтра у Відні на цього сраного індуського ліцемірного демократа зійде просвілєніє, і воно згадає про вбитих дітей.
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09.07.2024 15:07 Відповісти
А чого лише Моді .... і всі американські та європейські компанії які мають там виробництво або купляють звідти продукцію та продають під своїм брендом приліпивши свої бірки, тому що там через орківські ресурси дешевше
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09.07.2024 14:06 Відповісти
це муді-діпломатія.
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09.07.2024 13:12 Відповісти
"диалог и дипломатия"😅Это та Индия которая за куски каменистой пустыни десятилетиями воюет с Китаем и Пакистаном?🤨
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09.07.2024 13:13 Відповісти
да - это те чахраборти которые каждый день писюнами меряються на границе при смене караула?
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09.07.2024 13:24 Відповісти
Петушари? Оно подивиться і гребінці мають.
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09.07.2024 13:33 Відповісти
Чорний півень праворуч на нашого Віслюка схожий, коли його штирить.
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09.07.2024 13:53 Відповісти
своє лайно не смердить
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09.07.2024 13:32 Відповісти
"Диалог и дипломатия" очень "помогли" Индии в деоккупации территорий занятых Китаем и Пакистаном. А может именно так Индия решила проблему Гоа? Тоже нет... что-то не сходится.
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09.07.2024 13:15 Відповісти
"Якби не Індія з Китаєм, у росії зараз не було б грошей вести цю війну".
В.Портніков
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09.07.2024 13:15 Відповісти
Завдяки Індії та Китаю у кацапів є рупії та юані, а от гроші на війну рашистам досі дає Європа.
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09.07.2024 13:20 Відповісти
А потім вони за юані та рупії купляють їх продукцію ту ж електроніку та західні мікросхеми
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09.07.2024 14:08 Відповісти
Муді потні. Ось для цього теракт зокрема в Охматдеті і робився. Щоб всі ********** подільники кукурікали про перемовини.
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09.07.2024 13:16 Відповісти
Цього моді взагалі використали як тампакс супер плюс, багато крові всосав в себе.
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09.07.2024 13:36 Відповісти
Пусть с Пакистаном идет мирится.
Голуби мира херовы. Украине нужны бесперебойные поставки оружия, а не минск3.
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09.07.2024 13:17 Відповісти
сміття чорнопике, немитому зоопарку слова не надавали.
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09.07.2024 13:17 Відповісти
Моділо , ти хіба не побачив диявола в очах х..ла?
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09.07.2024 13:20 Відповісти
Це оті індуси які ще вчора англійським солдатам сотні років взуття чистили - тепер такі любителі зариганих недоімперій стали?
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09.07.2024 13:20 Відповісти
моді - "пікєйний жилєт" ******** дипломатії.
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09.07.2024 13:21 Відповісти
кацапи пишуть,що воно приперлося своїх індусів, які ще живі з війни забирати.
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09.07.2024 13:22 Відповісти
Нічого не поробиш. Це колись в моді були освічені, незалежні, сильні люди які мали гідність аби бути обраними у владу. Сьогодні все інакше, зараз мода на продажне лайно з ознаками Данніга Крюгера, нарцистзму, дебілізми, мажорства, з хлоркою виведеною в організмі гідністю і честю. Тільки алчність, брехня і жага влади.
Наренда це не Ганді, як і Ердоган не Ататюрк, як і Трамп не Рейган....занепад жахливий(
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09.07.2024 13:24 Відповісти
Обнімака.
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09.07.2024 13:24 Відповісти
Тупорыло-вонюче-жадiбна iндусня. У них в стране рано или поздно грохнет парад суверенитетов, как и на каазлабаде. Народы Индии, дравидийского происхождения ненавидят хинди и их госязык. Бо это язык загарбника, который когда-то, придя в Индостан, прозвал себя арием, а лет через 300-500 пересамоназвался в хинди. Многие дравидийцы (кырыловцы, тамильцы и др. южане Индостана, пожилые, принципиально не изучили госязык. Молодежь, если в компании имеют дравидийское большинство, над представителями хинди (титульная нация, .издопротивная нация), игнорируют разговаривать на госязыке. Говорят на своем языке и хинди их не понимают. История подтверждает, мое вангование. Пакистан сепарнул из Индии, Пенджаб на подходе. Уже частично ушлел из-под Индии под протекцию Пакистана и Бангладеша. Каароч, в Индии титульная нация хинди - калька на кацапов в наказлабаде.
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09.07.2024 13:28 Відповісти
ЗЫ... хочу сакцентировать ваше внимание на следующем - кацапня и кастовые арие-хинди не имеют родства, бо у них аллельно разные гаплогруппы. У кацапов - R1a1 - Z283. У касто-ариеиндусо-пенджабо-скифо-тюрков R1a1 Z94. Так что, если кацапы утверждают, что они потомки ариев, шлите их подальше. Если же кацапы утверждают , шо они -лишнехромосомные, соглашайтесь , бо у гомо сапиенс на 2 хромосомы меньше, чем у мавпы.
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09.07.2024 14:22 Відповісти
У кацапов R1a несравнимо меньше чем они себе рисуют. По всему миру гаплогруппы иследуют международные исследователи. Они совсем не допускают международных исследователей и пишут по своей территории что хотят под контролем фсб и лично путина.
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09.07.2024 15:57 Відповісти
Это понятно, но на то , что они нам - не братья указывают гаплогруппы спутницы, тобто те, с которыми имелся случай ассимиляции. У кацапов - это NO-гаплогруппа-спутница(угро-финно-монголоидная). У украинцев ее нет. Но наша гаплогруппа-спутница - i2(балкано-трипольская, которой нет у кацапов. Тобто, около 6 000 лет назад предки кацапов занычкарились где-то на северах и не имели контакта с трипольцами.
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09.07.2024 16:24 Відповісти
ЗЫ... Если кацапы допустят международных гаплогруппных исследователей, то кацапам придется переобуться в прыжке из восточных славян в угро-финнов.
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09.07.2024 16:29 Відповісти
Как тока кацапы допустят международных гаплогруппных исследователей на свои тэрэны, Краснознаменный ансамбль пеСТни и пляски уйдет на маргинальное поле. На арену с утроенной силой выйдет ансамбль танца "МЭНГО". А Кырыло будет нервно покуривать рядом с главным шаманом цапорылии.
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09.07.2024 16:54 Відповісти
Колєга-індуска сказала, що в її країні щодня народжується 62 тисячі індусят.

Мені страшно уявити майбутнє цієї нещасної планети з таким розкладом.

P.S. Впевнений, що уникнути війни між Індією і комуністичним Китаєм абсолютно неможливо.
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09.07.2024 13:28 Відповісти
Індуси, таке враження шо вам у карму пороблено.

Один індус колись дружбанів з Адіком Шикельгрубером - Гітлером.


Зараз ще один індус дружбаніт з Вовой ****** - путіним.


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09.07.2024 13:31 Відповісти
"А красиво ты по Киеву жахнул! Красивый салют в мою честь получился."
Н.Моди
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09.07.2024 14:16 Відповісти
Всі оці нарендри-рабіндранати-індіри - такі голуби миру, аж крильця мерехтять. А на ділі - ікла та пазури!
Недаремно їх свої ж вбивають пачками!
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09.07.2024 13:33 Відповісти
Чого ж ти з Пакістаном не цілуєшся, а атомну бомбу зробив?
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09.07.2024 13:35 Відповісти
Моді ти весь в крові, в день коли ти обніматися з тим мясником він вбивав дітей. Ти ж таке саме бидло як той психопат
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09.07.2024 13:35 Відповісти
👍👍👍
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09.07.2024 13:39 Відповісти
мразіна
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09.07.2024 13:39 Відповісти
Та він ніякий не Моді, а повний МУДІла!
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09.07.2024 13:39 Відповісти
Джиммі джиммі,
ла ла ла ла
Джиммі джиммі,
Моді *****.
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09.07.2024 13:41 Відповісти
Цыганча хитровыделанная!
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09.07.2024 13:47 Відповісти
Де заклик вивести війська?
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09.07.2024 13:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gh78Fv_Zs1E слоны - животные полезные..
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09.07.2024 14:12 Відповісти
То Моді ширнувся лимонадом "Gau Jal", який роблять з коров'ячої сечі.
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09.07.2024 14:15 Відповісти
Украсть территорию, а потом путем переговоров это узаконить.
Хороший шаг вперед у агрессора.
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09.07.2024 14:16 Відповісти
Премьер-министр Индии Нарендра Моди просто ***** вонючий.
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09.07.2024 14:17 Відповісти
Він вважає, що наразі неможливо знайти рішення на полі бою.
------------------------------------------------------------------------------------
Прекратите покупать нефть в россии и дайте оружие Украине.
Вот и решение.
Так вам российская дешевая нефть дороже, чем ваша совесть, принципы ООН и просто порядочность.
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09.07.2024 14:22 Відповісти
Кому вже незрозуміло, - коли хтось десь колись починає калякати про "мирні переговори" з касапами - то це є касапський союзник?
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09.07.2024 14:26 Відповісти
Лайно з рота витри, голуб миру довбаний
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09.07.2024 14:39 Відповісти
Як же ж вони задоволени.Це вже оргазм ,чи ні?
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09.07.2024 14:47 Відповісти
Невже нема кому індусу пояснити, що щоб москаль не говорив його єдина ціль захопити всю Україну-Русь і влаштувати геноцид.
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09.07.2024 15:02 Відповісти
Ти кончене з Пакистаном розберись , а потім вчи Україну, миртворець туєв. Чи забуло хто тобі літаки для високогірних ВПП поставляв, ремонтував та проводив регламент. Ан -32, Ан-32Р.
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09.07.2024 15:02 Відповісти
лідер найбільшої демократії світу ??

це він про кого?
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09.07.2024 16:07 Відповісти
"недобросовісні турагенти обманом змусили приєднатися до російської армії",-

і цю муйню він ляпнув на зустрічі з ліліпутіним, що у такому разі є міністром туризму та турагентів росамії
Балабол 99го рівня!
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09.07.2024 16:10 Відповісти
Співучасники вбивства хворих дітей!
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09.07.2024 16:25 Відповісти
Странный визит. Учуял что вовка опять назанимал у китаезов бабла и опять решил развести вовку на бабки?
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09.07.2024 16:53 Відповісти
 
 