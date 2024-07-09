Моді на зустрічі з Путіним закликав до припинення війни в Україні: "Діалог та дипломатія - це шлях вперед"
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який перебуває з дводенним офіційним візитом у Росії, прямо закликав до припинення війни в Україні. Він вважає, що наразі неможливо знайти рішення на полі бою.
Про це він заявив під час неформальної зустрічі російським диктатором Володимиром Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NDTV.
Індія завжди закликала поважати Статут ООН, включаючи територіальну цілісність і суверенітет. Немає рішення на полі бою. Діалог і дипломатія - це шлях вперед", - сказав Моді.
Вербування громадян Індії на війну в Україну
Також міністр висловив стурбованість з приводу громадян Індії, яких "недобросовісні турагенти обманом змусили приєднатися до російської армії".
Видання пише, що після зустрічі Моді та Путіна, Росія вирішила звільнити всіх індійців, яких російські окупанти завербували на війну проти України.
Як зазначається, щонайменше двоє індійців загинули у війні Росії проти України, а десятки застряглих у зоні бойових дій стверджують, що їх обманом змусили брати участь у бойових діях.
У березні уряд Індії заявив, що "рішуче" взявся за справу з російською владою щодо їхнього дострокового звільнення.
Реакція Зеленського на візит Моді до Росії
На візит Моді до Москви відреагував президент України Володимир Зеленський.
Російська ракета влучила в найбільшу дитячу лікарню України, націлившись на маленьких онкохворих. Багато хто був похований під завалами. Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день", - написав Зеленський у соцмережі Х.
Зазначимо, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Росії ввечері 8 липня й оглянув резиденцію Путіна під Москвою напередодні офіційних переговорів у Кремлі, запланованих на 9 липня. Це перший візит Моді до РФ від початку повномасштабної війни проти України.
Під час зустрічі Путін обійняв індійського лідера та привітав його як "любого друга", цитують кремлівські ЗМІ.
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Скоріше це геть інше, дорослі пустоші лицеміра, який точно знає, що це не сподобається США і Великій Британії. Так просто досадити і цим задовольнити свою пиху, отримати за це в подарунок від ху..ла дармову нафту в обмін на гнилі банани які і корови бродячі не жеруть, і пох..й гідність.
Це відколи?
Я щось пропустила?
Кастовість вже відмінили?
Моді буде проклятий нащадками.
В.Портніков
Голуби мира херовы. Украине нужны бесперебойные поставки оружия, а не минск3.
Наренда це не Ганді, як і Ердоган не Ататюрк, як і Трамп не Рейган....занепад жахливий(
Мені страшно уявити майбутнє цієї нещасної планети з таким розкладом.
P.S. Впевнений, що уникнути війни між Індією і комуністичним Китаєм абсолютно неможливо.
Один індус колись дружбанів з Адіком Шикельгрубером - Гітлером.
Зараз ще один індус дружбаніт з Вовой ****** - путіним.
Н.Моди
Недаремно їх свої ж вбивають пачками!
ла ла ла ла
Джиммі джиммі,
Моді *****.
Хороший шаг вперед у агрессора.
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Прекратите покупать нефть в россии и дайте оружие Украине.
Вот и решение.
Так вам российская дешевая нефть дороже, чем ваша совесть, принципы ООН и просто порядочность.
це він про кого?
і цю муйню він ляпнув на зустрічі з ліліпутіним, що у такому разі є міністром туризму та турагентів росамії
Балабол 99го рівня!