Моді на зустрічі з Путіним закликав до припинення війни в Україні: "Діалог та дипломатія - це шлях вперед"

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який перебуває з дводенним офіційним візитом у Росії, прямо закликав до припинення війни в Україні. Він вважає, що наразі неможливо знайти рішення на полі бою.

Про це він заявив під час неформальної зустрічі російським диктатором Володимиром Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NDTV.

Індія завжди закликала поважати Статут ООН, включаючи територіальну цілісність і суверенітет. Немає рішення на полі бою. Діалог і дипломатія - це шлях вперед", - сказав Моді.

Вербування громадян Індії на війну в Україну

Також міністр висловив стурбованість з приводу громадян Індії, яких "недобросовісні турагенти обманом змусили приєднатися до російської армії".

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Видання пише, що після зустрічі Моді та Путіна, Росія вирішила звільнити всіх індійців, яких російські окупанти завербували на війну проти України.

Як зазначається, щонайменше двоє індійців загинули у війні Росії проти України, а десятки застряглих у зоні бойових дій стверджують, що їх обманом змусили брати участь у бойових діях.

У березні уряд Індії заявив, що "рішуче" взявся за справу з російською владою щодо їхнього дострокового звільнення.

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Реакція Зеленського на візит Моді до Росії

На візит Моді до Москви відреагував президент України Володимир Зеленський.

Російська ракета влучила в найбільшу дитячу лікарню України, націлившись на маленьких онкохворих. Багато хто був похований під завалами. Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день", - написав Зеленський у соцмережі Х.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Росії ввечері 8 липня й оглянув резиденцію Путіна під Москвою напередодні офіційних переговорів у Кремлі, запланованих на 9 липня. Це перший візит Моді до РФ від початку повномасштабної війни проти України.

Під час зустрічі Путін обійняв індійського лідера та привітав його як "любого друга", цитують кремлівські ЗМІ.

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