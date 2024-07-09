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627 дітей перебували в "Охматдиті", коли в лікарню влучила російська ракета, - МОЗ

Удар РФ по Охматдиту 8 липня 2024 року

Коли російська ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню "Охматдит", там перебувало 627 дітей. Наразі 94 дітей перевезли з лікарні до інших медзакладів Києва.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі 68 дітей залишилися на лікування у вцілілих будівлях лікарні.

Ще 465 дітей, які потребували планового лікування, обстежені, їх тимчасово виписали додому. З їхніми батьками підтримують зв’язок.

Крім того, за даними МОЗ, 8 маленьких пацієнтів зазнали поранень унаслідок ракетного удару по "Охматдиту", двоє дорослих загинули.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ ударила по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101: СБУ отримала нові докази. ФОТОрепортаж

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися: 2 людини загинули, 32 поранених. 

МЗС України організувало візит понад 30 глав іноземних дипломатичних місій до місця ракетного удару по "Охматдиту".

Автор: 

діти (5157) Охматдит (250) Ляшко Віктор (1518)


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Друзі, у мене немає слів. Кацапи- вбивці. А наші зєлєні, і наш ЛідОр не знали про підготовку до ракетного удару по Ахматдіту ? Вони лукашенко не почули ? Моя думка після цієї трагедії склалась остаточно. При цьому тво зЄлєнскому буде ще більше жертв цивільних. Він саме цим давить на Захід - дивіться які у нас жертви. І нічого не робить, щоб запобігти цьому. Охматдит повинен був припинити діяльність на перші півроку після "бровад лукашка". Українці чого ви йдете на такі жертви заради одного невігласа - злодія, який захопив президентське крісло і не збирається покидати його за своє життя. (як *****!) ? Схаменіться нарешті !!! Війна не може виправдати жодного злочинця в Україні ! Не втік, то треба гнати осиновим колом.
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09.07.2024 14:00 Відповісти
 
 