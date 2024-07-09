627 дітей перебували в "Охматдиті", коли в лікарню влучила російська ракета, - МОЗ

Коли російська ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню "Охматдит", там перебувало 627 дітей. Наразі 94 дітей перевезли з лікарні до інших медзакладів Києва.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі 68 дітей залишилися на лікування у вцілілих будівлях лікарні.

Ще 465 дітей, які потребували планового лікування, обстежені, їх тимчасово виписали додому. З їхніми батьками підтримують зв’язок.

Крім того, за даними МОЗ, 8 маленьких пацієнтів зазнали поранень унаслідок ракетного удару по "Охматдиту", двоє дорослих загинули.

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Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися: 2 людини загинули, 32 поранених.

МЗС України організувало візит понад 30 глав іноземних дипломатичних місій до місця ракетного удару по "Охматдиту".