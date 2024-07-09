Міноборони розпочинає проєкт з відбору та рекрутингу операторів БпЛА для Сухопутних військ ЗСУ

З 16 липня у Львові в центрі рекрутингу української армії розпочинає роботу група з комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ ЗСУ Drone Force.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Усі охочі зможуть пройти відбір на симуляторі БпЛА, отримати необхідну інформацію про службу в екіпажах безпілотних апаратів та рекрутуватися на посаду оператора БпЛА.

Фахова підготовка триває від 17 до 45 днів залежно від спеціалізації оператора БпЛА. Після завершення підготовки військовослужбовця направляють в обраний підрозділ Сухопутних військ.

"Ми проводимо ретельний відбір кандидатів, включаючи базову загальну військову підготовку та спеціалізовану фахову підготовку. Всі етапи долучення до Сухопутних військ закладені в єдиний проєкт і знаходяться під повним контролем. Людина отримує спеціалізовану військово-облікову спеціальність і гарантовано потрапляє в обраний підрозділ на обрану посаду", – заявив начальник управління безпілотних систем Сухопутних військ ЗСУ Олексій Чорномаз.

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Начальниця рекрутингової групи з комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ ЗСУ Drone Force Тетяна Муравйова зазначила: "Тепер ми можемо перейти від онлайн-режиму підбору кандидатів до підбору через центри рекрутингу української армії. Головне, що тепер ми можемо тестувати кандидатів на місці. Людина може побачити безпілотні комплекси, дізнатися про їхні особливості, пройти тестування на симуляторі та отримати допомогу фахового інструктора".

Спільний пілотний проєкт проходитиме у Львові з 16 по 19 липня. Тестування на оператора БпЛА можна буде пройти в центрі рекрутингу української армії за адресою: вулиця Костя Левицького, 67, з 9:00 до 18:00 з вівторка по четвер та з 9:00 до 16:00 у п’ятницю. Надалі проєкт буде доступний і в інших містах.

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